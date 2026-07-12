Gdzie obejrzeć Martwe zło? Pełna lista filmów z serii

Sam Raimi to jedna z ważniejszych postaci współczesnego kina. Jako jeden z niewielu może się pochwalić tym, że w swoim dorobku ma zarówno kino grozy, jak i filmy spod szyldu Marvela (trylogię o Spider-Manie oraz "Doktor Strange w multiwersum obłędu"). Amerykański reżyser jest również ojcem jednej z najważniejszych serii w historii kina grozy, której najnowsza odsłona właśnie weszła na wielki ekran. W związku z tym sprawdzamy, gdzie można nadrobić te kultowe pozycje.

Filmy z serii Martwe zło. Gdzie obejrzeć?

Martwe zło

Pierwszy film z serii i zarazem reżyserski debiut Sama Raimiego. Rozpoczyna się klasycznie - grupka studentów w postaci Asha (Bruce Campbell), Cheryl (Ellen Sandweiss), Scotty'ego (Hal Elrich), Lindy (Betsy Baker) i Shelly (Sarah York) przybywa do opuszczonego domku położonego w Górach Michigan. Wkrótce młodzi znajdują Księgę Umarłych i za jej sprawą niechcący budzą okrutne i przerażające demony.

Film dostępny do obejrzenia w ramach usługi VOD, na takich platformach jak Prime Video czy Rakuten.

Martwe zło 2

Kilka lat po pierwszym filmie, Sam Raimi postanowił powrócić do dobrze sobie znanego świata, ale również głównego bohatera. Ash (Campbell) ze swoją dziewczyną zatrzymują się w opuszczonej, leśnej chatce. Tam odnajdują nie tylko nieszczęsną księgę Necronomicon, ale również taśmę z nagranym przemówieniem profesora archeologii. Mężczyzna wypowiada na niej zaklęcie, które doprowadza do uwolnienia złych mocy. Dziewczyna Asha zostaje opętana, a on sam musi się bronić, by uniknąć tego samego.

Film dostępny do obejrzenia w ramach usługi VOD na platformie Apple TV.

MARTWE ZŁO 2 Apple TV Apple TV

Armia ciemności

Prawdopodobnie jeden z najdziwniejszych, o ile nie najdziwniejszy film z całej serii, również stworzony w pełni przez Raimiego, konkretniej w 1993 roku. Ash (Campbell) tym razem znajduje się w...średniowiecznej Anglii, gdzie przeniósł się wskutek działania wiru czasowego. Aby wrócić do współczesności, mężczyzna musi odnaleźć Necromicon. W trakcie poszukiwań główny bohater budzi armię ciemności do życia i będzie musiał stawić jej czoło, by odnaleźć drogę do domu.

Film dostępny do obejrzenia w ramach usługi VOD na platformie Prime Video.

ARMIA CIEMNOŚCI Prime Video Prime Video

Martwe zło (2013)

Po 20 lastach przerwy postanowiono, że "Martwe zło" powinno powrócić - w nowej odsłonie, z nowymi postaciami i z nowym reżyserem za sterami. Przejął je zdolny Fede Alvarez, w centrum stawiając Mię (Jane Levy) i tworząc de facto remake. Główna bohaterka wraz z bratem i trójką przyjaciół postanawia wyjechać na weekend do domku znajdującego się w leśnej głuszy. Na miejscu odnajdują tajemniczą księgę i przyzywają uśpione demony. Nikogo chyba nie zaskoczy, jak bardzo brzemienna w skutkach i zła okaże się to decyzja. Bohaterowie zostają kolejno opanowani przez złe siły i zmuszeni do walki o przetrwanie.

Film dostępny do obejrzenia w ramach usługi VOD, na takich platformach jak Prime Video czy Rakuten.

Martwe zło: Przebudzenie

Po filmie Alvareza również doszło do przerwy. 10 lat po nim, pałeczkę w znakomity sposób przejął Lee Cronin. Ellie (Alyssa Sutherland) jest matką trójki dzieci, wychowującą je samotnie, odkąd jej partner odszedł. Do pokiereszowanej przez życie rodziny wkrótce dołącza siostra Ellie, Beth (Lily Sullivan), która znalazła się w kryzysowej sytuacji i potrzebuje pomocy. Ta wizyta jednak będzie daleka od typowego zjednoczenia - syn Ellie, Danny (Morgan Davies) natyka się na dziwną księgę, której "uruchomienie" sprawia, że kobieta zostaje opętana przez demona. Wówczas walka bohaterów o przetrwanie nabiera dodatkowego, przerażającego wymiaru.

Film dostępny do obejrzenia w ramach usługi VOD, na takich platformach jak Prime Video, Rakuten czy Megogo.

Martwe zło: Ogień

Najnowsza część "Martwego zła", która zapowiada się bardzo, ale to bardzo solidnie i - przede wszystkim - mocno. Główna bohaterka, Alice (Souheila Yacoub) trafia do domu swoich teściów, szukając tam ukojenia po śmierci męża. Poszukiwania te jednak spełzną na niczym, gdy członkowie rodziny, na wskutek demonicznej księgi, zaczną przechodzić przemiany w przerażające istoty. Główna bohaterka będzie musiała uciekać przed opętanymi towarzyszami i poznać prawdę na temat tego, co ich spotkało. Oprócz Yacoub, znanej z "Diuny: Części drugiej", w obsadzie filmu wyreżyserowanego przez Sebastiena Vanicka znaleźli się też Hunter Doohan ("Wednesday", "Daredevil: Odrodzenie") i Luciane Buchanan ("Nocny agent").

Od 10 lipca w kinach.

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