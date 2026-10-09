Logo serialu Marvel’s ZODIAC kryje wskazówki. Rozszyfrowałem je
Marvel zapowiedział nowy serial Zodiac, którego tytuł nie mówi nic. Za to logo zdradza już wszystko, co trzeba! Dwie literki kryją nawiązanie do uwielbianej produkcji z MCU sprzed ery Disney+.
Kiedy mówiłem, żeby już teraz oglądać ten stary dobry serial Marvela, bo zaraz (znów) będzie częścią MCU, to pukali się w głowę. A tu proszę! Nowo zapowiedziana produkcja Disney+ o enigmatycznej nazwie Marvel’s Zodiac jest zwiastunem powrotu w 2028 r. uwielbianych postaci sprzed lat. Chociaż dostaliśmy jedynie orientacyjną datę premiery i logo nawiązujące do amerykańskiego mordercy, to diabeł tkwi w szczegółach, które fani już rozebrali na czynniki pierwsze.
Marvel’s Zodiac będzie kontynuacją… Agentów T.A.R.C.Z.Y.!
Zaraz, czego?! Młodsi stażem fani mogą tego starego i świetnego serialu nie pamiętać, gdyż jego pilot trafił na ekrany amerykańskiej telewizji ABC całą epokę temu, tj. 24 września 2013 r. pomiędzy filmami „Iron Man 3” i „Thor: The Dark World”. Pojawił się w nim ponownie Phil Coulson, którego (jak się okazało rzekoma!) śmierć zjednoczyła po raz pierwszy Avengersów w walce z Lokim. Ten agent T.A.R.C.Z.Y. wraz z zespołem działał dalej - ale już za kulisami.
A co to ma wspólnego z tytułem Marvel’s Zodiac? Ze słowem, które od razu budzi skojarzenia z seryjnym mordercą terroryzującym okolice San Francisco, to akurat niewiele, ale z logo nowego serialu już całkiem sporo. W grafice udostępnionej w mediach społecznościowych widać natomiast, jak się przyjrzeć, zarówno pękniętą tarczę (literka „o”), co nawiązuje do upadku organizacji S.H.I.E.L.D., jak i symbolizującą ją głowę ptaka („a”). To jednak nie koniec wskazówek, jakie dostaliśmy.
No i odetchnąłem z ulgą - to nie desperacka odpowiedź na Latarnie od DC
Fakt, iż informację o nowym serialu podał dalej na swoim profilu Clark Gregg, czyli odtwórca roli Phila Coulsona w MCU, to dla mnie dostateczny dowód na to, że fani trafili w sam środek, ekhm, tarczy. W pierwszym odruchu można było oczywiście pomyśleć, że Marvel’s Zodiac będzie serialem detektywistycznym pełnym retrospekcji do lat 60. i 70. ubiegłego wieku na wzór „Lanterns”, które święci teraz sukcesy w HBO Max, ale wygląda na to, że Marvel ma inny plan.
Sporo wskazuje na to, iż „Marvel’s Zodiac” może być ekranizacją przygód grupy bohaterów o nazwie „Secret Warriors”, której w komiksach przewodził Nick Fury. W jej ramach działały z kolei zarówno Daisy Johnson a.k.a. Quake, jak i Yo-Yo Rodriguez, czyli dwie postaci z „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.”. I przyznam, że tak jak po pierwszym rzucie okiem na logo nie było we mnie emocji, tak teraz, jak już dotarło, co się święci, jestem zajarany. Czekałem na to od 2020 r.!
A co warto wiedzieć o Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.?
W serialu przez lata obserwowaliśmy przygody Phila Coulsona oraz jego druhów, a tytuł bezpośrednio odwoływał się do wydarzeń z kolejnych filmów z cyklu Marvel Cinematic Universe. W telewizyjnej produkcji sprzed ery Disney+ występy typu cameo zaliczały też postaci z dużego ekranu na czele z Nickiem Furym. Niestety za sprawą przetasowań w strukturze korporacyjnej tę i inne produkcje starego działu Marvel’s Television, w tym te od Netfliksa, po cichu usunięto z kanonu MCU.
Tak jak jednak Daredevil et consortes wrócili już na łono MCU, tak fani od lat czekali na ten sam ruch w przypadku Agentów T.A.R.C.Z.Y. i wygląda na to, że się tego wreszcie doczekają. A o czym nowy serial opowie? Na tym etapie trudno jeszcze stwierdzić, ale Zodiac w kontekście komiksów wydawnictwa Marvela ma pewne konotacje. Pod tym kryptonimem działała bowiem nie jedna, a aż pięć różnych grup złoczyńców, z którymi bohaterowie mogą się teraz zmierzyć.
Ich członkowie przyjmowali za pseudonimy, rzecz jasna, znaki zodiaku. Pierwsza z nich pojawiła się w „The Avengers” #72 z 1970 r. Inne jej inkarnacje przewijały się w seriach „The Defenders”, „Alpha Flight” i „The New Warriors”, a ostatnim razem widzieliśmy takową w zeszycie „Avengers Assemble” (vol. 2) #1. Nie wiadomo jednak, czy serial „Marvel’s Zodiac” nawiąże do którejkolwiek z nich, czy nie.
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Grafika główna to zmodyfikowany z użyciem AI plakat serialu „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.”
Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.