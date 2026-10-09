Logo serialu Marvel’s ZODIAC kryje wskazówki. Rozszyfrowałem je

Kiedy mówiłem, żeby już teraz oglądać ten stary dobry serial Marvela, bo zaraz (znów) będzie częścią MCU, to pukali się w głowę. A tu proszę! Nowo zapowiedziana produkcja Disney+ o enigmatycznej nazwie Marvel’s Zodiac jest zwiastunem powrotu w 2028 r. uwielbianych postaci sprzed lat. Chociaż dostaliśmy jedynie orientacyjną datę premiery i logo nawiązujące do amerykańskiego mordercy, to diabeł tkwi w szczegółach, które fani już rozebrali na czynniki pierwsze.

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Marvel’s Zodiac będzie kontynuacją… Agentów T.A.R.C.Z.Y.!

Zaraz, czego?! Młodsi stażem fani mogą tego starego i świetnego serialu nie pamiętać, gdyż jego pilot trafił na ekrany amerykańskiej telewizji ABC całą epokę temu, tj. 24 września 2013 r. pomiędzy filmami „Iron Man 3” i „Thor: The Dark World”. Pojawił się w nim ponownie Phil Coulson, którego (jak się okazało rzekoma!) śmierć zjednoczyła po raz pierwszy Avengersów w walce z Lokim. Ten agent T.A.R.C.Z.Y. wraz z zespołem działał dalej - ale już za kulisami.

Plakat serialu „Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.”

A co to ma wspólnego z tytułem Marvel’s Zodiac? Ze słowem, które od razu budzi skojarzenia z seryjnym mordercą terroryzującym okolice San Francisco, to akurat niewiele, ale z logo nowego serialu już całkiem sporo. W grafice udostępnionej w mediach społecznościowych widać natomiast, jak się przyjrzeć, zarówno pękniętą tarczę (literka „o”), co nawiązuje do upadku organizacji S.H.I.E.L.D., jak i symbolizującą ją głowę ptaka („a”). To jednak nie koniec wskazówek, jakie dostaliśmy.

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Fakt, iż informację o nowym serialu podał dalej na swoim profilu Clark Gregg, czyli odtwórca roli Phila Coulsona w MCU, to dla mnie dostateczny dowód na to, że fani trafili w sam środek, ekhm, tarczy. W pierwszym odruchu można było oczywiście pomyśleć, że Marvel’s Zodiac będzie serialem detektywistycznym pełnym retrospekcji do lat 60. i 70. ubiegłego wieku na wzór „Lanterns”, które święci teraz sukcesy w HBO Max, ale wygląda na to, że Marvel ma inny plan.

Sporo wskazuje na to, iż „Marvel’s Zodiac” może być ekranizacją przygód grupy bohaterów o nazwie „Secret Warriors”, której w komiksach przewodził Nick Fury. W jej ramach działały z kolei zarówno Daisy Johnson a.k.a. Quake, jak i Yo-Yo Rodriguez, czyli dwie postaci z „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.”. I przyznam, że tak jak po pierwszym rzucie okiem na logo nie było we mnie emocji, tak teraz, jak już dotarło, co się święci, jestem zajarany. Czekałem na to od 2020 r.!

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A co warto wiedzieć o Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.?

W serialu przez lata obserwowaliśmy przygody Phila Coulsona oraz jego druhów, a tytuł bezpośrednio odwoływał się do wydarzeń z kolejnych filmów z cyklu Marvel Cinematic Universe. W telewizyjnej produkcji sprzed ery Disney+ występy typu cameo zaliczały też postaci z dużego ekranu na czele z Nickiem Furym. Niestety za sprawą przetasowań w strukturze korporacyjnej tę i inne produkcje starego działu Marvel’s Television, w tym te od Netfliksa, po cichu usunięto z kanonu MCU.

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Tak jak jednak Daredevil et consortes wrócili już na łono MCU, tak fani od lat czekali na ten sam ruch w przypadku Agentów T.A.R.C.Z.Y. i wygląda na to, że się tego wreszcie doczekają. A o czym nowy serial opowie? Na tym etapie trudno jeszcze stwierdzić, ale Zodiac w kontekście komiksów wydawnictwa Marvela ma pewne konotacje. Pod tym kryptonimem działała bowiem nie jedna, a aż pięć różnych grup złoczyńców, z którymi bohaterowie mogą się teraz zmierzyć.

Ich członkowie przyjmowali za pseudonimy, rzecz jasna, znaki zodiaku. Pierwsza z nich pojawiła się w „The Avengers” #72 z 1970 r. Inne jej inkarnacje przewijały się w seriach „The Defenders”, „Alpha Flight” i „The New Warriors”, a ostatnim razem widzieliśmy takową w zeszycie „Avengers Assemble” (vol. 2) #1. Nie wiadomo jednak, czy serial „Marvel’s Zodiac” nawiąże do którejkolwiek z nich, czy nie.

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Grafika główna to zmodyfikowany z użyciem AI plakat serialu „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.”

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