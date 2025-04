Co to jest cameo? Przykłady występów gościnnych w Marvelu, DC i nie tylko

Cameo to termin, który bardzo często pojawia się w kontekście filmów i seriali, zwłaszcza tych o superbohaterach. Co on dokładnie oznacza, skąd się wywodzi to słowo oraz jakie mieliśmy najsłynniejsze występy gościnne tego typu w produkcjach na podstawie komiksów Marvela i DC? Wyjaśniamy i podsumowujemy.