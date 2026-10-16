Polski film historyczny w hollywoodzkim stylu skłócił Polaków. Jest za darmo

Polskie kino wojenne jest w bardzo zmiennej kondycji. Już od jakiegoś czasu twórcy coraz rzadziej poruszają się w tych rejonach, da się dostrzec pewien trend. Lata temu jednak mieliśmy wojennych produkcji na pęczki - i to najczęściej tych, które wybierają nieznośny patos narracyjny zamiast uczciwego, złożonego obrazu rzeczywistości i bohaterów. "Miasto 44" jest przykładem tego, że da się robić kino inaczej, niż nas do tego przyzwyczajono. Nic dziwnego, że Jan Komasa z czasem został jednym z najlepszych w swoim fachu - udało mu się wnieść świeżą energię w pozornie skostniały gatunek, a to już było obiecującym osiągnięciem.

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Miasto 44 - gdzie obejrzeć za darmo? To już możliwe

Bohaterowie filmu to troje młodych ludzi, których życie gwałtownie zmienia się wraz z wybuchem powstania warszawskiego. Stefan (Józef Pawłowski) to młody mężczyzna, który od czasu śmierci ojca w kampanii wrześniowej, hoduje w sobie pragnienie zemsty na Niemcach. Mimo złożonych matce obietnic, że nie zaangażuje się w działalność ruchu oporu, kiedy tylko nadarza się okazja, wstępuje w szeregi Armii Krajowej. Dzięki pomocy swojej sąsiadki, Kamy (Anna Próchniak), Stefan szybko staje się częścią tajnego podziemia walczącego z okupantem. Choć dziewczyna się w nim od dawna podkochuje, chłopak nawiązuje więź z Biedronką (Zofia Wichłacz).

kadr z filmu "Miasto 44"

"Miasto 44" stało przed ogromnym wyzwaniem i nie było wolne od kontrowersji w momencie premiery. Konwencja kina wojennego zwykle kojarzy się z takimi motywami jak cierpienie, patriotyzm, bezwarunkowe oddanie wobec ojczyzny, a także ponurym tonem. Jan Komasa dostarczył film, który oczywiście nie unika tej tematyki, natomiast kieruje się w nieco inne strony. To obraz, który - w czasie premiery - miał trafić przede wszystkim do młodszej widowni, pokazać bohaterów, którzy oprócz sytuacji wokół nich, zmagają się z problemami natury miłosnej, swoimi uczuciami do siebie nawzajem. Na poziomie technicznym również doszło do czegoś mało spodziewanego - Komasa uzupełnił swój film o nowoczesną, elektroniczną muzykę.

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Koniec końców, wówczas więcej było głosów, że dzieło polskiego filmowca ma w sobie więcej ze spektakularnej fantazji, niż wiernej faktom kroniki powstania. Tym bardziej warto, by po latach zweryfikować tę tezę i to w dodatku wydając w tym celu...zero złotych. Jak to możliwe? "Miasto 44" jest dostępne do obejrzenia za darmo na platformie TVP VOD. W serwisie jest dostępna m.in. specjalna kolekcja zatytułowana "Najlepsze polskie filmy za darmo". Znajdziemy tam dość sporo wydanych w różnych epokach produkcji z naszego kraju - "Gwiazdy", "Zaćmę", "Magiczne drzewo", "Córkę trenera", "Znachora", czy "Córki dancingu".

Jedną z najciekawszych jest jednak właśnie "Miasto 44", na które dobrze byłoby spojrzeć z dzisiejszej perspektywy i sprawdzić, czy po 12 latach od premiery jej odbiór jest lepszy, czy gorszy. Z pewnością Jan Komasa nakręcił w swojej dalszej karierze lepsze filmy, natomiast ten o powstaniu warszawskim z pewnością zapisał się we współczesnej historii polskiego kina z ciekawej strony.

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MIASTO 44

Miasto 44 - gdzie obejrzeć film? Streaming i VOD

Trzeba jednak zauważyć, że choć TVP VOD jest jedynym serwisem, w którym za darmo można obejrzeć ten film, "Miasto 44" jest również dostępne na innych platformach. W przypadku Canal+ dzieło Jana Komasy jest częścią oferty w ramach abonamentu, więc jeśli ktoś jest subskrybentem tego serwisu, znajdzie tam film.

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Oprócz tego, "Miasto 44" można obejrzeć w ramach usług VOD, na takich platformach jak:

Prime Video (wypożyczenie - 9,99 zł, kupno - 34,99 zł)

(wypożyczenie - 9,99 zł, kupno - 34,99 zł) Rakuten (wypożyczenie - 7,99 zł, kupno - 24,99 zł)

(wypożyczenie - 7,99 zł, kupno - 24,99 zł) Player (wypożyczenie - 10,00 zł)

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