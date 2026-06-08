Pierwszy filmowy miliarder 2026 roku. Konkurencja w tyle

Ten rok jest całkiem udany, jeśli chodzi o wysokie zarobki filmu w box office. "Michael", "Projekt Hail Mary", "Diabeł ubiera się u Prady 2" to tytuły, które różni prawie wszystko, poza jednym - cała trójka stanowi ścisłą czołówkę zestawienia filmów inkasujących największe kwoty. Pierwszy i trzeci z wymienionych wciąż są grane w światowych kinach, więc niewykluczone, że ich liczby jeszcze wzrosną. Wszystkie te wspomniane produkcje musiały jednak ustąpić silniejszemu, animowanemu graczowi, który przebił wyjątkową granicę.

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Super Mario Galaxy Film miliarderem. Po raz drugi w serii

"Super Mario Galaxy Film" to sequel produkcji z 2023 roku. Mario i Luigi (Chris Pratt i Charlie Day) ocalili księżniczkę Peach (Anya Taylor-Joy), udaremniając plan Bowsera (Jack Black), polegający na ich ślubie. Zagrożenie jednak nie znika, a wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na jego powrót - Bowser Jr. (Benny Safdie) jest zdeterminowany, by uwolnić uwięzionego ojca i przywrócić panowanie swojego rodu. Mario i Luigi muszą powstrzymać młodego dziedzica przed realizacją jego zamiarów.

Choć poprzednia część z 2023 roku nie została jakoś chórem doceniona przez krytyków i publiczność, do kin poszła gigantyczna liczba ludzi. Na tyle gigantyczna, że wykręciła zawrotne 1,36 mld dolarów w box office. "Super Mario Bros. Film" w rocznym podsumowaniu wyników zajął ostatecznie bardzo wysokie, drugie miejsce, sytuując się między dwoma największymi hitami sprzed trzech lat - "Barbie" i "Oppenheimerem". To wysoko postawiona poprzeczka, której przeskoczenie wcale nie musiałoby być wykonalne.

I na razie "Super Mario Galaxy Film" nie przebija pierwszej części - jeszcze trochę do tego stanu brakuje. Fakt jest jednak taki, że mamy oficjalnie pierwszego, filmowego miliardera 2026 roku - i jest nim właśnie sequel filmu spod szyldu "Super Mario". To, póki co, jedyny tytuł, który przekroczył granicę miliarda dolarów w box office - według danych z seriwsu Box Office Mojo, kwota ta wynosi dokładnie 1 000 028 930 mld. Tym samym wszystkie dwa filmy z serii okazały się gigantycznymi sukcesami na poziomie finansowym.

Czy będzie miał konkurencję? Na razie może spać spokojnie - "Mandalorian i Grogu" notuje na tyle słabe wyniki finansowe, że nie jest dla nikogo zagrożeniem, "Obsesja" już powolutku wyhamowuje, "Backrooms" ma doskonałe wejście, ale chyba nikt nie twierdzi, że ma szansę na aż takie pieniądze. "Supergirl" też nie jest obiektem podobnych przewidywań. "Odyseja" Nolana? Prędzej, ale z "Oppenheimerem" ledwo udało się dobić do miliarda. Wygląda na to, że najsłynniejszy hydraulik na świecie może spać spokojnie.

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