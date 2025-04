Dawno nie widziałam tak przyjemnego serialu. To propozycja od Netfliksa idealna na długi weekend

Siaja jest w ogóle jedną z ciekawszych bohaterek, jakie w ostatnim czasie wykreował Netflix - jest ona nie tylko kolorową, charyzmatyczną i upartą kobietą, ale taszczy również ze sobą bagaż trudnych doświadczeń. Znajdują się w nim problemy z dzieciństwa w związku z tym, w jaki sposób wychowywała ją matka, a także wątpliwości w kwestii tego, czy chce być wyłącznie żoną i matką, czy może pragnie dla siebie innego życia. Mimo to Siaja podejmuje walkę, choć nie do końca wie, co czeka ją po drugiej stronie. Zostało to bardzo autentycznie przedstawione, ponieważ główna bohaterka jest normalną dziewczyną, z którą wiele osób mogłoby się utożsamić. W jej działaniach można znaleźć piękny przekaz - warto walczyć, nawet jeśli nie do końca jest się pewnym, jaki będzie rezultat tej walki.