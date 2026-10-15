Thanos wybrał filmy, które musisz obejrzeć. Jest film Polaka

Podczas promocyjnego tournée związanego z jego drugoplanową rolą w nadchodzącym filmie „Upadek wieloryba”, Josh Brolin wpadł do popularnego programu „Jimmy Kimmel Live”, gdzie - między innymi - opowiedział o swojej miłości do kina. Odniósł się też do swojej listy 74 filmów, które jego zdaniem każdy powinien obejrzeć.

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FIlmy, które każdy powinien obejrzeć - Josh Brolin

Brolin nie odczytał całej listy w programie, ale zespół prowadzący profile społecznościowe „Kimmel Live” udostępnił kompletny, dwustronicowy dokument. Znalazło się tam sporo filmów z lat 70., które aktor uważa za najlepsze filmy w historii kina. To solidny zestaw klasyków. W zestawieniu nie zabrakło też tytułów z XXI wieku, takich jak „Ludzkie dzieci”, „21 gramów” i - nowsza rzecz - „Najgorszy człowiek na świecie”.

Jak Brolin przyznał w rozmowie z Kimmelem, jedynym filmem z listy, w którym sam występuje, jest komedia Davida O. Russella z 1996 r. pt. „Igraszki z losem” (nie zaś, jak można by oczekiwać, „To nie jest kraj dla starych ludzi”!). Dlaczego akurat ten tytuł zasłużył na miejsce w zestawieniu? Aktor wyjaśnił to tymi słowami:

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Flirting with Disaster to jedyny film z moim udziałem, który wybrałem, ponieważ zagrałem w nim biseksualnego agenta ATF z fetyszem na punkcie pach.

Sporo tu przewidywanych oczywistości. Są dwie części „Ojca chrzestnego”, „Szczęki”, „Czas apokalipsy”, „Taksówkarz”, „Lot nad kukułczym gniazdem”, „Wściekły byk”. Spoza kina amerykańskiego: „Persona”, „Cinema Paradiso”, nowiutki, wsponiany wcześniej „Najgorszy człowiek na świecie”, „Niebo nad Berlinem” czy... „Trzy kolory: Niebieski” Krzysztofa Kieślowskiego.

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Poniżej pełna lista, a jeszcze niżej - zdjęcia listy z profilu Kimmela.

Najlepsze filmy wg Josha Brolina:

Jaws — Szczęki

Klute — Klute

The Warriors — Wojownicy

Persona — Persona

8½ — Osiem i pół

Bringing Up Baby — Drapieżne maleństwo

Shampoo — Szampon

The Long Goodbye — Długie pożegnanie

Heaven Can Wait — Niebiosa mogą poczekać

Apocalypse Now — Czas apokalipsy

Hearts of Darkness — Serca ciemności: Apokalipsa filmowca (dokument o realizacji Czasu apokalipsy)

Straight Time — Zwolnienie warunkowe

Scarecrow — Pawana dla żołnierza

The Outlaw Josey Wales — Wyjęty spod prawa Josey Wales

Wild at Heart — Dzikość serca

Deliverance — Uwolnienie

Stranger than Paradise — Inaczej niż w raju

Saturday Night Fever — Gorączka sobotniej nocy

The Bicycle Thieves — Złodzieje rowerów

Julius Caesar — Juliusz Cezar

Flirting with Disaster — Igraszki z losem

Cinema Paradiso — Cinema Paradiso

Lenny — Lenny

The Last Detail — Ostatnie zadanie

Carnal Knowledge — Układ

Five Easy Pieces — Pięć łatwych utworów

Who's Afraid of Virginia Woolf? — Kto się boi Virginii Woolf?

Moonstruck — Wpływ księżyca

JFK — JFK

The Last Picture Show — Ostatni seans filmowy

The Heartbreak Kid

Rear Window — Okno na podwórze

Gaslight — Gasnący płomień

Last Tango in Paris — Ostatnie tango w Paryżu

Paris, Texas — Paryż, Teksas

Chopper — Chopper

Nashville — Nashville

A Woman Under the Influence — Kobieta pod presją

Breaking the Waves — Przełamując fale

She's Gotta Have It — Ona się doigra

Twelve Angry Men — Dwunastu gniewnych ludzi

Dog Day Afternoon — Pieskie popołudnie

The Deer Hunter — Łowca jeleni

Raging Bull — Wściekły byk

The French Connection (i sequel) — Francuski łącznik i Francuski łącznik II

The Conversation — Rozmowa

The 400 Blows — 400 batów

Star Wars — Gwiezdne wojny

One Flew Over the Cuckoo's Nest — Lot nad kukułczym gniazdem

One-Eyed Jacks — Dwa oblicza zemsty

Dr. Strangelove — Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę

The Godfather (i sequel) — Ojciec chrzestny i Ojciec chrzestny II

The Goodbye Girl — Dziewczyna na pożegnanie

The Worst Person in the World — Najgorszy człowiek na świecie

Eternal Sunshine of the Spotless Mind — Zakochany bez pamięci

Taxi Driver — Taksówkarz

The Piano Teacher — Pianistka

Days of Heaven — Niebiańskie dni

Léolo — Léolo

Blue — Trzy kolory: Niebieski

Napoleon (ale który? Nie wiadomo!)

La Belle Personne — Piękna osoba

The Diving Bell and the Butterfly — Motyl i skafander

Wings of Desire — Niebo nad Berlinem

The Best Years of Our Lives — Najlepsze lata naszego życia

Bad Day at Black Rock — Czarny dzień w Black Rock

Rope — Sznur

Children of Men — Ludzkie dzieci

The Blues Brothers

The Hustler — Bilardzista

The Color of Money — Kolor pieniędzy

Strangers on a Train — Nieznajomi z pociągu

The Killing — Zabójstwo

21 Grams — 21 gramów

Requiem for a Dream — Requiem dla snu

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