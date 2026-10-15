Thanos wybrał filmy, które musisz obejrzeć. Jest film Polaka
Josh Brolin zaprezentował listę filmów, które każdy - jego zdaniem - powinien obejrzeć. Ciekawostka numer jeden: jest tam polski tytuł. Ciekawostka numer dwa: Brolin uwzględnił tylko jeden obraz ze swoim udziałem.
Podczas promocyjnego tournée związanego z jego drugoplanową rolą w nadchodzącym filmie „Upadek wieloryba”, Josh Brolin wpadł do popularnego programu „Jimmy Kimmel Live”, gdzie - między innymi - opowiedział o swojej miłości do kina. Odniósł się też do swojej listy 74 filmów, które jego zdaniem każdy powinien obejrzeć.
FIlmy, które każdy powinien obejrzeć - Josh Brolin
Brolin nie odczytał całej listy w programie, ale zespół prowadzący profile społecznościowe „Kimmel Live” udostępnił kompletny, dwustronicowy dokument. Znalazło się tam sporo filmów z lat 70., które aktor uważa za najlepsze filmy w historii kina. To solidny zestaw klasyków. W zestawieniu nie zabrakło też tytułów z XXI wieku, takich jak „Ludzkie dzieci”, „21 gramów” i - nowsza rzecz - „Najgorszy człowiek na świecie”.
Jak Brolin przyznał w rozmowie z Kimmelem, jedynym filmem z listy, w którym sam występuje, jest komedia Davida O. Russella z 1996 r. pt. „Igraszki z losem” (nie zaś, jak można by oczekiwać, „To nie jest kraj dla starych ludzi”!). Dlaczego akurat ten tytuł zasłużył na miejsce w zestawieniu? Aktor wyjaśnił to tymi słowami:
Flirting with Disaster to jedyny film z moim udziałem, który wybrałem, ponieważ zagrałem w nim biseksualnego agenta ATF z fetyszem na punkcie pach.
Sporo tu przewidywanych oczywistości. Są dwie części „Ojca chrzestnego”, „Szczęki”, „Czas apokalipsy”, „Taksówkarz”, „Lot nad kukułczym gniazdem”, „Wściekły byk”. Spoza kina amerykańskiego: „Persona”, „Cinema Paradiso”, nowiutki, wsponiany wcześniej „Najgorszy człowiek na świecie”, „Niebo nad Berlinem” czy... „Trzy kolory: Niebieski” Krzysztofa Kieślowskiego.
Poniżej pełna lista, a jeszcze niżej - zdjęcia listy z profilu Kimmela.
Najlepsze filmy wg Josha Brolina:
- Jaws — Szczęki
- Klute — Klute
- The Warriors — Wojownicy
- Persona — Persona
- 8½ — Osiem i pół
- Bringing Up Baby — Drapieżne maleństwo
- Shampoo — Szampon
- The Long Goodbye — Długie pożegnanie
- Heaven Can Wait — Niebiosa mogą poczekać
- Apocalypse Now — Czas apokalipsy
- Hearts of Darkness — Serca ciemności: Apokalipsa filmowca (dokument o realizacji Czasu apokalipsy)
- Straight Time — Zwolnienie warunkowe
- Scarecrow — Pawana dla żołnierza
- The Outlaw Josey Wales — Wyjęty spod prawa Josey Wales
- Wild at Heart — Dzikość serca
- Deliverance — Uwolnienie
- Stranger than Paradise — Inaczej niż w raju
- Saturday Night Fever — Gorączka sobotniej nocy
- The Bicycle Thieves — Złodzieje rowerów
- Julius Caesar — Juliusz Cezar
- Flirting with Disaster — Igraszki z losem
- Cinema Paradiso — Cinema Paradiso
- Lenny — Lenny
- The Last Detail — Ostatnie zadanie
- Carnal Knowledge — Układ
- Five Easy Pieces — Pięć łatwych utworów
- Who's Afraid of Virginia Woolf? — Kto się boi Virginii Woolf?
- Moonstruck — Wpływ księżyca
- JFK — JFK
- The Last Picture Show — Ostatni seans filmowy
- The Heartbreak Kid
- Rear Window — Okno na podwórze
- Gaslight — Gasnący płomień
- Last Tango in Paris — Ostatnie tango w Paryżu
- Paris, Texas — Paryż, Teksas
- Chopper — Chopper
- Nashville — Nashville
- A Woman Under the Influence — Kobieta pod presją
- Breaking the Waves — Przełamując fale
- She's Gotta Have It — Ona się doigra
- Twelve Angry Men — Dwunastu gniewnych ludzi
- Dog Day Afternoon — Pieskie popołudnie
- The Deer Hunter — Łowca jeleni
- Raging Bull — Wściekły byk
- The French Connection (i sequel) — Francuski łącznik i Francuski łącznik II
- The Conversation — Rozmowa
- The 400 Blows — 400 batów
- Star Wars — Gwiezdne wojny
- One Flew Over the Cuckoo's Nest — Lot nad kukułczym gniazdem
- One-Eyed Jacks — Dwa oblicza zemsty
- Dr. Strangelove — Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę
- The Godfather (i sequel) — Ojciec chrzestny i Ojciec chrzestny II
- The Goodbye Girl — Dziewczyna na pożegnanie
- The Worst Person in the World — Najgorszy człowiek na świecie
- Eternal Sunshine of the Spotless Mind — Zakochany bez pamięci
- Taxi Driver — Taksówkarz
- The Piano Teacher — Pianistka
- Days of Heaven — Niebiańskie dni
- Léolo — Léolo
- Blue — Trzy kolory: Niebieski
- Napoleon (ale który? Nie wiadomo!)
- La Belle Personne — Piękna osoba
- The Diving Bell and the Butterfly — Motyl i skafander
- Wings of Desire — Niebo nad Berlinem
- The Best Years of Our Lives — Najlepsze lata naszego życia
- Bad Day at Black Rock — Czarny dzień w Black Rock
- Rope — Sznur
- Children of Men — Ludzkie dzieci
- The Blues Brothers
- The Hustler — Bilardzista
- The Color of Money — Kolor pieniędzy
- Strangers on a Train — Nieznajomi z pociągu
- The Killing — Zabójstwo
- 21 Grams — 21 gramów
- Requiem for a Dream — Requiem dla snu
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).