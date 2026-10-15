REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Thanos wybrał filmy, które musisz obejrzeć. Jest film Polaka

Josh Brolin zaprezentował listę filmów, które każdy - jego zdaniem - powinien obejrzeć. Ciekawostka numer jeden: jest tam polski tytuł. Ciekawostka numer dwa: Brolin uwzględnił tylko jeden obraz ze swoim udziałem.

Michał Jarecki
Dodaj do ulubionych w Google
thanos najlepsze filmy które każdy powinien obejrzeć
REKLAMA

Podczas promocyjnego tournée związanego z jego drugoplanową rolą w nadchodzącym filmie „Upadek wieloryba”, Josh Brolin wpadł do popularnego programu „Jimmy Kimmel Live”, gdzie - między innymi - opowiedział o swojej miłości do kina. Odniósł się też do swojej listy 74 filmów, które jego zdaniem każdy powinien obejrzeć.

REKLAMA

FIlmy, które każdy powinien obejrzeć - Josh Brolin

Brolin nie odczytał całej listy w programie, ale zespół prowadzący profile społecznościowe „Kimmel Live” udostępnił kompletny, dwustronicowy dokument. Znalazło się tam sporo filmów z lat 70., które aktor uważa za najlepsze filmy w historii kina. To solidny zestaw klasyków. W zestawieniu nie zabrakło też tytułów z XXI wieku, takich jak „Ludzkie dzieci”, „21 gramów” i - nowsza rzecz - „Najgorszy człowiek na świecie”.

Jak Brolin przyznał w rozmowie z Kimmelem, jedynym filmem z listy, w którym sam występuje, jest komedia Davida O. Russella z 1996 r. pt. „Igraszki z losem” (nie zaś, jak można by oczekiwać, „To nie jest kraj dla starych ludzi”!). Dlaczego akurat ten tytuł zasłużył na miejsce w zestawieniu? Aktor wyjaśnił to tymi słowami:

REKLAMA

Flirting with Disaster to jedyny film z moim udziałem, który wybrałem, ponieważ zagrałem w nim biseksualnego agenta ATF z fetyszem na punkcie pach.

Sporo tu przewidywanych oczywistości. Są dwie części „Ojca chrzestnego”, „Szczęki”, „Czas apokalipsy”, „Taksówkarz”, „Lot nad kukułczym gniazdem”, „Wściekły byk”. Spoza kina amerykańskiego: „Persona”, „Cinema Paradiso”, nowiutki, wsponiany wcześniej „Najgorszy człowiek na świecie”, „Niebo nad Berlinem” czy... „Trzy kolory: Niebieski” Krzysztofa Kieślowskiego.

REKLAMA

Poniżej pełna lista, a jeszcze niżej - zdjęcia listy z profilu Kimmela.

Najlepsze filmy wg Josha Brolina:

  • Jaws — Szczęki
  • Klute — Klute
  • The Warriors — Wojownicy
  • Persona — Persona
  • 8½ — Osiem i pół
  • Bringing Up Baby — Drapieżne maleństwo
  • Shampoo — Szampon
  • The Long Goodbye — Długie pożegnanie
  • Heaven Can Wait — Niebiosa mogą poczekać
  • Apocalypse Now — Czas apokalipsy
  • Hearts of Darkness — Serca ciemności: Apokalipsa filmowca (dokument o realizacji Czasu apokalipsy)
  • Straight Time — Zwolnienie warunkowe
  • Scarecrow — Pawana dla żołnierza
  • The Outlaw Josey Wales — Wyjęty spod prawa Josey Wales
  • Wild at Heart — Dzikość serca
  • Deliverance — Uwolnienie
  • Stranger than Paradise — Inaczej niż w raju
  • Saturday Night Fever — Gorączka sobotniej nocy
  • The Bicycle Thieves — Złodzieje rowerów
  • Julius Caesar — Juliusz Cezar
  • Flirting with Disaster — Igraszki z losem
  • Cinema Paradiso — Cinema Paradiso
  • Lenny — Lenny
  • The Last Detail — Ostatnie zadanie
  • Carnal Knowledge — Układ
  • Five Easy Pieces — Pięć łatwych utworów
  • Who's Afraid of Virginia Woolf? — Kto się boi Virginii Woolf?
  • Moonstruck — Wpływ księżyca
  • JFK — JFK
  • The Last Picture Show — Ostatni seans filmowy
  • The Heartbreak Kid
  • Rear Window — Okno na podwórze
  • Gaslight — Gasnący płomień
  • Last Tango in Paris — Ostatnie tango w Paryżu
  • Paris, Texas — Paryż, Teksas
  • Chopper — Chopper
  • Nashville — Nashville
  • A Woman Under the Influence — Kobieta pod presją
  • Breaking the Waves — Przełamując fale
  • She's Gotta Have It — Ona się doigra
  • Twelve Angry Men — Dwunastu gniewnych ludzi
  • Dog Day Afternoon — Pieskie popołudnie
  • The Deer Hunter — Łowca jeleni
  • Raging Bull — Wściekły byk
  • The French Connection (i sequel) — Francuski łącznik i Francuski łącznik II
  • The Conversation — Rozmowa
  • The 400 Blows — 400 batów
  • Star Wars — Gwiezdne wojny
  • One Flew Over the Cuckoo's Nest — Lot nad kukułczym gniazdem
  • One-Eyed Jacks — Dwa oblicza zemsty
  • Dr. Strangelove — Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę
  • The Godfather (i sequel) — Ojciec chrzestny i Ojciec chrzestny II
  • The Goodbye Girl — Dziewczyna na pożegnanie
  • The Worst Person in the World — Najgorszy człowiek na świecie
  • Eternal Sunshine of the Spotless Mind — Zakochany bez pamięci
  • Taxi Driver — Taksówkarz
  • The Piano Teacher — Pianistka
  • Days of Heaven — Niebiańskie dni
  • Léolo — Léolo
  • Blue — Trzy kolory: Niebieski
  • Napoleon (ale który? Nie wiadomo!)
  • La Belle Personne — Piękna osoba
  • The Diving Bell and the Butterfly — Motyl i skafander
  • Wings of Desire — Niebo nad Berlinem
  • The Best Years of Our Lives — Najlepsze lata naszego życia
  • Bad Day at Black Rock — Czarny dzień w Black Rock
  • Rope — Sznur
  • Children of Men — Ludzkie dzieci
  • The Blues Brothers
  • The Hustler — Bilardzista
  • The Color of Money — Kolor pieniędzy
  • Strangers on a Train — Nieznajomi z pociągu
  • The Killing — Zabójstwo
  • 21 Grams — 21 gramów
  • Requiem for a Dream — Requiem dla snu
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

Michał Jarecki
Redaktor

Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).

Tagi:
Co obejrzeć?Josh Brolin
REKLAMA
REKLAMA