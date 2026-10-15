Fani żądają odpowiedzi. Jest zwiastun finału genialnego serialu

Wróciły - ale musiały zapłacić za to bardzo wysoką cenę. Oficjalny teaser 4. sezonu „Yellowjackets” pokazuje ocalałe bohaterki, które w końcu wróciły do domu, ale wciąż prześladują je konsekwencje tego, co musiały zrobić, by przeżyć. Serial powróci na platformę Paramount+ w piątek 20 listopada.

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Yellowjackets, sezon 4. - zwiastun finału serialu

Stworzony przez Ashley Lyle i Barta Nickersona serial „Yellowjackets” opowiada historię niezwykle utalentowanej drużyny piłkarek-licealistek, którym udaje się przeżyć katastrofę samolotu głęboko w lasach Ontario, znaczy się: w dzikich rejonach północnej części kraju.

Serial łączy elementy survivalowej opowieści o walce o przetrwanie w dziczy, horroru psychologicznego i dramatu o dorastaniu. Śledzimy w nim przemianę dobrze funkcjonującej drużyny w dzikie, bezwzględne grupy. Jednocześnie poznajemy dalsze losy bohaterek, które próbują poskładać swoje życie niemal 25 lat później - na tej płaszczyźnie czasowej raz jeszcze przyjdzie im stawić czoła mrocznym wydarzeniom z przeszłości. Ta doceniona przez krytykę, fantastycznie obsadzona (m.in. Melanie Lynskey, Christina Ricci, Juliette Lewis, Ella Purnell, Sophie Thatcher, Elijah Wood) produkcja zyskała pokaźne grono oddanych fanów na całym świecie. A teraz, po sześciu latach, dobiegnie końca.

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Teaser skupia się przede wszystkim na tytułowej drużynie piłkarskiej, która próbuje odnaleźć się w rzeczywistości po uratowaniu z dziczy. Widzimy nastoletnie bohaterki przesłuchiwane na temat tego, co wydarzyło się na odludziu. W pewnym momencie niezidentyfikowana osoba zadaje następujące pytanie:

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Lottie milczy w odpowiedzi na to pytanie, a jej reakcja przyprawia o dreszcze. Skojarzenie? Jedna z nierozwiązanych zagadek, które od dawna nie dają widzom spokoju. Mianowicie: co się stało z Crystal, znaną również jako Kristen? Wydawało się, że bohaterka zginęła z ręki Misty w 2. sezonie, kiedy ta zepchnęła ją z urwiska. Problem w tym, że jej ciało zniknęło. Od tamtej pory nie wiadomo, czy Crystal rzeczywiście umarła.

Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego konkretnego wyjaśnienia dotyczącego jej losów. Być może przyszedł czas na odpowiedzi.

„Yellowjackets” słynie z zagadek w stylu „Lost” czy „From”, których rozwiązanie potrafi zajmować całe lata.

Miejmy nadzieje, że pod koniec rozwiąże najważniejsze kwestie. Finał 3. serii wreszcie ujawnił tożsamość dziewczyny z dołu, znanej jako Pit Girl, ale była to tylko jedna z wielu niewiadomych. Fani chcieliby m.in. poznać prawdę o tajemniczym mężczyźnie bez oczu, zastanawiają się też nad tożsamością i rolą Łowcy, do którego należała chata, a którego pokazano podczas sceny śmierci Jackie. Pozostaje jeszcze kluczowe pytanie: czy w dziczy rzeczywiście działały siły nadprzyrodzone, czy też wszystko było jedynie zbiorową psychozą?

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Twórcy mają przed sobą trudne zadanie: muszą doprowadzić historię do satysfakcjonującego finału i sprawić, by „Yellowjackets” dołączyło do grona seriali, które zamknięto się w dobrym stylu. Nierozwiązanych wątków jest naprawdę sporo, a dopiero czas pokaże, czy otrzymamy zadowalające odpowiedzi na wszystkie te pytania. Fakt, że twórcy zdecydowali się na 4. sezony, zamiast rozwlekać projekt, jest tu zdecydowanie na plus.

Niestety - nie wiemy, kiedy 4. sezon trafi do Polski. Obejrzymy go najpewniej w serwisie streamingowym CANAL+. 3. seria trafiła tam jakieś 2 miesiące po premierze 1. epizodu odsłony w USA.

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