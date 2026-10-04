Najlepsze serialowe horrory. 15 tytułów, które wywołują grozę
Już za kilka dni w streamingu pojawi się serialowa adaptacja "Carrie" w wykonaniu Mike'a Flanagana. Z tej okazji postanowiliśmy zebrać najlepsze i najciekawsze seriale, które są osadzone w gatunku horroru. Tych nie brakuje.
Choć horrory kojarzą się częściej z kinem niż serialem, nie jest trudne znalezienie odcinkowych produkcji wykorzystujących konwencję kina grozy. Oczywiście, nie każdy robi to umiejętnie, ale ta piętnastka akurat, na swoje własne sposoby, świetnie orientuje się w prawidłach horroru. Przedstawiamy 15 najmocniejszych seriali z tego gatunku.
15 najlepszych horrorów. Najbardziej przerażające seriale
All of Us Are Dead
Kolejny dowód na to, że Korea Południowa ma do zaoferowania sporo, także jeśli chodzi o tematykę zombie. Serial opowiada o uczniach koreańskiego liceum – Hyosan High School, którzy zostali uwięzieni w swojej szkole, podczas gdy ich koledzy zostali zarażeni śmiertelnym wirusem. Mając ograniczone możliwości, walczą o szansę na ucieczkę i przetrwanie.
Krzyk
Serial, który powstał na bazie legendarnej serii Wesa Cravena, Wiralowy filmik staje się preludium do serii makabrycznych morderstw w spokojnym miasteczku Lakewood i budzi jego zamierzchłą przeszłość. W centrum tej historii jest grupa nastolatków, którzy stają się celem mordercy. Ten zaś zdaje się mieć związek z popularną w szkole Emmą Duvall (Fitzgerald).
Outcast: Opętanie
Produkcja, za którą odpowiada Robert Kirkman, słynny twórca komiksów, w tym tego, który stanowi podstawę dla scenariusza. Głównym bohaterem serialu jest Kyle Barnes (Fugit), który od dzieciństwa zmaga się z opętującymi go złymi mocami. Teraz, z pomocą wielebnego Andersona (Glenister), wiejskiego pastora, walczącego z własnymi demonami, poszukuje odpowiedzi na to, w jaki sposób odzyskać normalne życie, którego nigdy nie zaznał. Musiałem go tu umieścić, między innymi z nostalgii - jako dzieciak oglądałem ten serial w telewizji i pochłaniałem kolejne odcinki.
Ash kontra martwe zło
Nie jestem wielkim sympatykiem postaci Asha, ale pomysł na jego rozwój w ramach uniwersum "Martwego zła" po prostu zadziałał. Tytułowy bohater (Campbell) powraca po trzydziestoletniej przerwie, aby rozprawić się z nową nadprzyrodzoną plagą - potwory z lasu stanowią bowiem zagrożenie dla świata, a Ash musi je powstrzymać.
Nawiedzony dwór w Bly
Jeden z wielu seriali znajdujących się w kolekcji Mike'a Flanagana, a także w tym zestawieniu. Po tragicznej śmierci guwernantki Henry Wingrave (Thomas) zatrudnia jej następczynię (Pedretti), młodą amerykańską nianię. Kobieta ma się zajmować jego bratankiem i bratanicą i współpracować z resztą służby. Z czasem okazuje się, że w rezydencji nic nie jest takim, jakim się zdaje.
Zagłada domu Usherów
Roderick Usher (Greenwood) i jego siostra Madeline (McDonell), stoją na czele wielkiego koncernu farmaceutycznego Fortunato. Ród tworzą wielkie indywidualności, w tym m.in. pozornie ciamajdowaty Frederick (Thomas), medialna gigantka Camille (Siegel), gustujący w białych proszkach Napoleon (Kohli), czy apodyktyczna i próbująca się usamodzielnić Tamerlane (Sloyan). Co oczywiste, niewiele ich łączy poza nazwiskami - każde ma swoje charaktery, ambicje, wizje życia pod nazwiskiem Usher. Wkrótce czynnikiem spajającym dziedziców zaczyna być...śmierć.
Królowe krzyku
Murphy, Malchuk i Brennan to znany team, który odpowiada za wiele udanych seriali. Jednym z nich są właśnie "Królowe...". Kappa House to najbardziej pożądane bractwo na Uniwersytecie Wallace, którym żelazną ręką rządzi Chanel Oberlin (Roberts). Wkrótce dochodzi do serii brutalnych morderstw, a przebrany w strój diabła psychopata rozpętuje piekło na uczelni.
Klub Północny
Jednostrzałowiec Flanagana, który nie doczekał się kolejnej odsłony, a szkoda. Bohaterami serialu są śmiertelnie chorzy nastolatkowie, przebywający w specjalnym hospicjum. Zaczynają spotykać się każdej nocy, by opowiadać sobie nawzajem przerażające historie. Zawierają pakt, że ten, kto pierwszy trafi na tamten świat, skomunikuje się z nimi zza grobu.
The Walking Dead
Kolejny serial, który nie powstałby bez Kirkmana i jego materiałów. Akcja serialu skupia się na grupie ludzi, którzy starają się przeżyć w zdominowanym przez świecie opanowanym przez wygłodniałe bestie. Na czele grupy walczącej z potworami sstoi policjant Rick Grimes, który obudził się ze śpiączki w świecie zdominowanym przez zjawy.
American Horror Story
Kultowa antologia, za którą stoi nie kto inny, jak Ryan Murphy i jego najbliższe otoczenie. Każdy sezon to inna fabuła, choć z czasem zaczęło się okazywać, że niektóre postacie i historie są ze sobą powiązane. W 1. sezonie serialu poznaliśmy rodzinę Harmonów (Dylan McDermott, Connie Britton i Taissa Farmiga), która wprowadza się do rezydencji w Bostonie. Decyzja o przeprowadzce była związana z próbą ułożenia sobie życia na nowo, jednak Harmonowie z czasem zaczynają doświadczać niepokojących wydarzeń.
Dom grozy
Gwiazdorsko obsadzona produkcja, która skupia w sobie ogrom słynnych postaci ze świata grozy, takich jak doktor Frankenstein, jego potwór czy Drakula. W mieście coraz częściej pojawiają się doniesienia o bestialskich zbrodniach. Sprawcy pozostają nieznani, a gorączkowo poszukująca ich policja jest bezradna. Jedynie znany i ceniony podróżnik sir Malcolm Murray (Dalton), którego córka zaginęła w niejasnych okolicznościach, oraz tajemnicza spirytystka Vanessa Ives (Green) mają na ten temat swoją teorię - są przekonani, że za morderstwa odpowiedzialne są nadprzyrodzone moce. W związku z tym rozpoczynają własne śledztwo.
Z archiwum X
Zanim otrzymamy nową wersję autorstwa Ryana Cooglera, warto cofnąć się do przeszłości, która dała nam wybitny oryginał. Fox Mulder (Duchovny) i Dana Scully (Anderson) to agenci FBI, którzy prowadzą tytułowe Archiwum X - komórkę, do której trafiają wszystkie sprawy nie dające się wyjaśnić na drodze konwencjonalnego rozumowania. Podczas gdy on wierzy w istnienie istot pozaziemskich, ona reprezentuje naukowy umysł, który kwestionuje te teorie.
Nawiedzony dom na wzgórzu
Ścisła czołówka produkcji autorstwa Flanagana. Serial opowiada o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości.
Nocna msza
Kolejny tytuł od mistrza horroru, będący efektem jego współpracy z Netfliksem. Serial zabiera nas na wyspę Crockett, gdzie żyje odizolowana od świata społeczność. Po wielu latach powraca do niej zhańbiony Riley Flynn (Gilford), ale również pojawia się tam nowy, wyjątkowy lokator - ojciec Paul (Linklater). Wkrótce mieszkańcy popadają w coraz większe podziały - tym bardziej, że przyjazd duchownego zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Cena za nie jest jednak straszliwa.
Stranger Things
Umówmy się: nie mogło zabraknąć tutaj niedawno zakończonego serialu, który wprowadził nowy porządek do popkultury. "Stranger Things" doskonale wykorzystało boom na nostalgię za dawnymi czasami, ale również zafundowało intensywny, paranormalny horror. Wszystko zaczyna się, gdy w nocy 6 listopada 1983, w Hawkins, w tajemniczych okolicznościach znika dwunastoletni Will Byers. Jego matka, Joyce (Ryder), chce za wszelką cenę odnaleźć syna, a komendant miejscowej policji, Jim Hopper (Harbour), rozpoczyna oficjalne śledztwo w sprawie zaginięcia.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.