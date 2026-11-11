Najlepsze polskie filmy 2026 roku. Ranking 11 perełek
Polskie kino w tym roku było dalekie od dołka. W ciągu ostatnich miesięcy na wielkie ekrany trafiło naprawdę dużo udanych tytułów. Postanowiliśmy wyróżnić te najlepsze.
Co roku nie brakuje narzekających na kondycję polskiego kina, twierdzących, że jest ono w kryzysie i formie dalekiej od tego, co można oglądać za oceanem. Abosolutnie nie zgadzam się z tym - wręcz przeciwnie, w ostatnich latach widoczny jest trend w postaci odchodzenia do lamusa kina spod znaku nieśmiesznych, żenujących komedii, a coraz częściej widać, że twórcy się rozwijają i przynoszą nam kino, które chce się oglądać. Przedstawiamy najlepsze polskie filmy 2026 roku.
Najlepsze polskie filmy 2026 roku. Ranking 11 tytułów
11. Nasza rewolucja
Piotr Domalewski po sukcesie "Ministrantów" powrócił na tegoroczny festiwal w Gdyni ze swoim najnowszym tytułem, który opowiada o małżeństwie Jacka oraz Grażyny Kuroniów (Arkadiusz Jakubik i Aleksandra Popławska). To właśnie oni stanowią centrum całej historii, przez co mamy do czynienia z opowieścią o ludziach, których wzajemne uczucia były motorem napędowym dla ich działań. W tle relacji Kuroniów rozgrywają się kluczowe wydarzenia najnowszej historii Polski: protesty robotnicze, narodziny opozycji demokratycznej, działalność Komitetu Obrony Robotników, inwigilacja, więzienie i dramat stanu wojennego.
10. Czas, który nie nadszedł
Polskie science fiction autorstwa debiutantki w kinie pełnometrażowym, Julii Rogowskiej. Za sprawą "Czasu, który nie nadszedł", reżyserka pokazała Polsce swój talent i wrażliwość. Opowiada o losach Sary (Agata Kulesza) i Oskara (Dobromir Dymecki), którzy za młodu stanęli przed szansą w postaci przełomowej kuracji antygeriatrycznej, dzięki której można było zapewnić sobie młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Sara postanowiła odmówić, wskutek czego trafiła do specjalnego, izolującego resztę od cywilizacji, ośrodka, gdzie podlega naturalnemu procesowi starzenia się. Gdy udaje jej się uciec i spotkać z dawnym ukochanym, przeszłość wychodzi na wierzch, a rany zostają rozdrapane.
9. Sick
Za kamerą tego filmu stoi Agata Trzebuchowska, którą świat poznał, gdy wcieliła się w tytułową bohaterkę "Idy" Pawła Pawlikowskiego. Podczas letnich wakacji szesnastoletni Maks (Konrad Kąkol) i jego nieco starsza siostra Emma (Katarzyna Łubik) wyjeżdżają na wieś, by opiekować się schorowaną babcią. W dusznej atmosferze mazurskiego domu budzi się między nimi zakazane pragnienie, które splata się z coraz bardziej niepokojącą przemianą babci, zwiastując kres dzieciństwa.
8. Powiedz mi, co czujesz
Film Łukasza Rondudy, który budził w tym roku dość skrajne emocje - jedni uznawali go za arcydzieło opowiadające o uczuciach, inni zaś za przerysowane kino. Film opowiada o Patryku (Jan Sałasiński) i Marii (Izabella Dudziak) - parze młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń. Relacja odsłania głęboko zakorzenione wzorce bliskości i intymności wyniesione z dzieciństwa, często naznaczone trudnymi przeżyciami.
7. Bez końca
Dokument, który jest uznawany za jedno z największych objawień roku. Michał Marczak, reżyser filmu, bierze na warsztat temat zaginięcia ponad dwa lata temu Krzysztofa Dymińskiego i jego poszukiwań, w których aktywnie biorą udział jego rodzice. "Bez końca" powiada o Danielu, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, rozdarty między obawą przed tragicznym skokiem a nadzieją, że jego syn wciąż żyje. Długie, samotne godziny spędzone na łodzi stają się dla Daniela szansą na rozliczenie z życiem sprzed zniknięcia Krzysztofa.
6. Kandydaci śmierci
Ten rok jest wyjątkowo płodny dla kina dokumentalnego, także (a może zwłaszcza) polskiego. Centralną postacią filmu jest Maciej, który kilkanaście lat temu zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że razem stworzą nie tylko unikalną, ale z pewnością jedyną w swoim rodzaju serię horrorów. Dziś chłopcy są już blisko trzydziestki, a każdy z nich szuka własnej życiowej ścieżki.
5. Exotic
Film Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej, który na festiwalu w Gdyni został hojnie nagrodzony połową aktorskich nagród - ta za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową trafiła do Jaśminy Polak, a za drugi plan - w ręce Moniki Frajczyk. "Exotic" opowiada o 30-letniej Mili (Polak), która, mimo obaw i odwołania obecności przez przyjaciółkę w ostatniej chwili, jedzie sama na obóz pole dance. Będąc tam na miejscu, wśród wysportowanych tancerek i skąpych ubrań czuje się nieswojo, przekonana, że to nie jej świat. Bohaterka stopniowo odkrywa w sobie odwagę, by zacząć czuć się dobrze z samą sobą.
Film zadebiutował na festiwalu w Gdyni - szeroka premiera zaplanowana na 19 marca 2027 roku.
4. Dziki, dziki wschód
Jak Jan Holoubek zrobi [wpisz cokolwiek, serial lub film] to nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. Jeden z najlepszych polskich reżyserów powraca z elektryzującym westernem. Jego akcja rozgrywa się 1943 roku, kiedy to do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff (Itay Tiran), tajemniczy urzędnik z Berlina. Mężczyzna pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu i zaczyna sprawiać, że nieufność i poczucie zagrożenia tylko rosną. Wkrótce coraz większą rolę zaczynają odgrywać pogłoski o zaginionym złocie.
Film zadebiutował na festiwalu w Gdyni - szeroka premiera zaplanowana na 8 stycznia 2027 roku.
3. Przez ścianę
Film, który (nie)spodziewanie pokonał mocarną konkurencję na festiwalu w Gdyni, gdzie wygrał najważniejszą nagrodę w postaci Złotych Lwów. W listopadzie 1947 roku Wiesława Pajdak (Maria Dębska) zostaje aresztowana za działalność w podziemiu antykomunistycznym i trafia do więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni później do celi obok trafia Jerzy Śmiechowski (Jakub Gierszał). Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse’a. Produkcja Macieja Sobieszczańskiego przedstawia historię ich spotkania, a także rodzącej się między obojgiem, miłości.
Film zadebiutował na festiwalu w Gdyni - szeroka premiera zaplanowana na 1 stycznia 2027 roku.
2. Ojczyzna
Polski reprezentant na nadchodzących Oscarach, który nie jest bez szans na znalezienie się w gronie piątki nominowanych. Głównym bohaterem filmu Pawła Pawlikowskiego jest Thomas Mann (Hanns Zischler), który po latach nieobecności powraca do Niemiec. Legendarny literat przed II wojną światową wyjechał z kraju do Stanów Zjednoczonych. W powojennych Niemczech pisarz, w towarzystwie Eriki (Sandra Hüller) - córki i zarazem jego tłumaczki - ma odebrać nagrodę imienia Goethego. Tak naprawdę nie jedną, a dwie: najpierw w Frankfurcie nad Menem, kontrolowanym przez zachodnie siły, a następnie w Weimarze, znajdującym się pod sowiecką kuratelą. Oboje wyruszają w podróż, w trakcie której są świadkami podziałów i nowej, kształtującej się w kraju rzeczywistości.
1. Lalka
Król roku jest tylko jeden, a właściwie królowa. Maciej Kawalski zaadaptował "Lalkę" i przy okazji stworzył najlepszy polski film tego roku - spektakularne, emocjonujące dzieło ze wspaniałą obsadą. Reżyser zabiera widzów do końca XIX wieku, kiedy to serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) jest owładnięte szalonym i niekoniecznie racjonalnym uczuciem do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). Mężczyzna, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, po powrocie do kraju, wspierany przez swojego wiernego przyjaciela i wspólnika, Rzeckiego (Marek Kondrat), postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer. Cel jest prosty - zbliżyć się do Izabeli i udowodnić jej swoją wartość. Zamiast łatwej ścieżki awansu społecznego, na Stanisława czekają intrygi i zdrady.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.