Najlepsze polskie filmy 2026 roku. Ranking 11 perełek

Co roku nie brakuje narzekających na kondycję polskiego kina, twierdzących, że jest ono w kryzysie i formie dalekiej od tego, co można oglądać za oceanem. Abosolutnie nie zgadzam się z tym - wręcz przeciwnie, w ostatnich latach widoczny jest trend w postaci odchodzenia do lamusa kina spod znaku nieśmiesznych, żenujących komedii, a coraz częściej widać, że twórcy się rozwijają i przynoszą nam kino, które chce się oglądać. Przedstawiamy najlepsze polskie filmy 2026 roku.

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Najlepsze polskie filmy 2026 roku. Ranking 11 tytułów

11. Nasza rewolucja

Piotr Domalewski po sukcesie "Ministrantów" powrócił na tegoroczny festiwal w Gdyni ze swoim najnowszym tytułem, który opowiada o małżeństwie Jacka oraz Grażyny Kuroniów (Arkadiusz Jakubik i Aleksandra Popławska). To właśnie oni stanowią centrum całej historii, przez co mamy do czynienia z opowieścią o ludziach, których wzajemne uczucia były motorem napędowym dla ich działań. W tle relacji Kuroniów rozgrywają się kluczowe wydarzenia najnowszej historii Polski: protesty robotnicze, narodziny opozycji demokratycznej, działalność Komitetu Obrony Robotników, inwigilacja, więzienie i dramat stanu wojennego.

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kadr z filmu "Nasza rewolucja"

10. Czas, który nie nadszedł

Polskie science fiction autorstwa debiutantki w kinie pełnometrażowym, Julii Rogowskiej. Za sprawą "Czasu, który nie nadszedł", reżyserka pokazała Polsce swój talent i wrażliwość. Opowiada o losach Sary (Agata Kulesza) i Oskara (Dobromir Dymecki), którzy za młodu stanęli przed szansą w postaci przełomowej kuracji antygeriatrycznej, dzięki której można było zapewnić sobie młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Sara postanowiła odmówić, wskutek czego trafiła do specjalnego, izolującego resztę od cywilizacji, ośrodka, gdzie podlega naturalnemu procesowi starzenia się. Gdy udaje jej się uciec i spotkać z dawnym ukochanym, przeszłość wychodzi na wierzch, a rany zostają rozdrapane.

kadr z filmu "Czas, który nie nadszedł"

9. Sick

Za kamerą tego filmu stoi Agata Trzebuchowska, którą świat poznał, gdy wcieliła się w tytułową bohaterkę "Idy" Pawła Pawlikowskiego. Podczas letnich wakacji szesnastoletni Maks (Konrad Kąkol) i jego nieco starsza siostra Emma (Katarzyna Łubik) wyjeżdżają na wieś, by opiekować się schorowaną babcią. W dusznej atmosferze mazurskiego domu budzi się między nimi zakazane pragnienie, które splata się z coraz bardziej niepokojącą przemianą babci, zwiastując kres dzieciństwa.

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kadr z filmu "Sick"

8. Powiedz mi, co czujesz

Film Łukasza Rondudy, który budził w tym roku dość skrajne emocje - jedni uznawali go za arcydzieło opowiadające o uczuciach, inni zaś za przerysowane kino. Film opowiada o Patryku (Jan Sałasiński) i Marii (Izabella Dudziak) - parze młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń. Relacja odsłania głęboko zakorzenione wzorce bliskości i intymności wyniesione z dzieciństwa, często naznaczone trudnymi przeżyciami.

kadr z filmu "Powiedz mi, co czujesz"

7. Bez końca

Dokument, który jest uznawany za jedno z największych objawień roku. Michał Marczak, reżyser filmu, bierze na warsztat temat zaginięcia ponad dwa lata temu Krzysztofa Dymińskiego i jego poszukiwań, w których aktywnie biorą udział jego rodzice. "Bez końca" powiada o Danielu, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, rozdarty między obawą przed tragicznym skokiem a nadzieją, że jego syn wciąż żyje. Długie, samotne godziny spędzone na łodzi stają się dla Daniela szansą na rozliczenie z życiem sprzed zniknięcia Krzysztofa.

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kadr z filmu "Bez końca"

6. Kandydaci śmierci

Ten rok jest wyjątkowo płodny dla kina dokumentalnego, także (a może zwłaszcza) polskiego. Centralną postacią filmu jest Maciej, który kilkanaście lat temu zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że razem stworzą nie tylko unikalną, ale z pewnością jedyną w swoim rodzaju serię horrorów. Dziś chłopcy są już blisko trzydziestki, a każdy z nich szuka własnej życiowej ścieżki.

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kadr z filmu "Kandydaci śmierci"

5. Exotic

Film Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej, który na festiwalu w Gdyni został hojnie nagrodzony połową aktorskich nagród - ta za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową trafiła do Jaśminy Polak, a za drugi plan - w ręce Moniki Frajczyk. "Exotic" opowiada o 30-letniej Mili (Polak), która, mimo obaw i odwołania obecności przez przyjaciółkę w ostatniej chwili, jedzie sama na obóz pole dance. Będąc tam na miejscu, wśród wysportowanych tancerek i skąpych ubrań czuje się nieswojo, przekonana, że to nie jej świat. Bohaterka stopniowo odkrywa w sobie odwagę, by zacząć czuć się dobrze z samą sobą.

kadr z filmu "Exotic"

Film zadebiutował na festiwalu w Gdyni - szeroka premiera zaplanowana na 19 marca 2027 roku.

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4. Dziki, dziki wschód

Jak Jan Holoubek zrobi [wpisz cokolwiek, serial lub film] to nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. Jeden z najlepszych polskich reżyserów powraca z elektryzującym westernem. Jego akcja rozgrywa się 1943 roku, kiedy to do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff (Itay Tiran), tajemniczy urzędnik z Berlina. Mężczyzna pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu i zaczyna sprawiać, że nieufność i poczucie zagrożenia tylko rosną. Wkrótce coraz większą rolę zaczynają odgrywać pogłoski o zaginionym złocie.

kadr z filmu "Dziki, dziki Wschód"

Film zadebiutował na festiwalu w Gdyni - szeroka premiera zaplanowana na 8 stycznia 2027 roku.

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3. Przez ścianę

Film, który (nie)spodziewanie pokonał mocarną konkurencję na festiwalu w Gdyni, gdzie wygrał najważniejszą nagrodę w postaci Złotych Lwów. W listopadzie 1947 roku Wiesława Pajdak (Maria Dębska) zostaje aresztowana za działalność w podziemiu antykomunistycznym i trafia do więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni później do celi obok trafia Jerzy Śmiechowski (Jakub Gierszał). Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse’a. Produkcja Macieja Sobieszczańskiego przedstawia historię ich spotkania, a także rodzącej się między obojgiem, miłości.

kadr z filmu "Przez ścianę" - fot. Bartosz Mrozowski

Film zadebiutował na festiwalu w Gdyni - szeroka premiera zaplanowana na 1 stycznia 2027 roku.

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2. Ojczyzna

Polski reprezentant na nadchodzących Oscarach, który nie jest bez szans na znalezienie się w gronie piątki nominowanych. Głównym bohaterem filmu Pawła Pawlikowskiego jest Thomas Mann (Hanns Zischler), który po latach nieobecności powraca do Niemiec. Legendarny literat przed II wojną światową wyjechał z kraju do Stanów Zjednoczonych. W powojennych Niemczech pisarz, w towarzystwie Eriki (Sandra Hüller) - córki i zarazem jego tłumaczki - ma odebrać nagrodę imienia Goethego. Tak naprawdę nie jedną, a dwie: najpierw w Frankfurcie nad Menem, kontrolowanym przez zachodnie siły, a następnie w Weimarze, znajdującym się pod sowiecką kuratelą. Oboje wyruszają w podróż, w trakcie której są świadkami podziałów i nowej, kształtującej się w kraju rzeczywistości.

kadr z filmu "Ojczyzna"

1. Lalka

Król roku jest tylko jeden, a właściwie królowa. Maciej Kawalski zaadaptował "Lalkę" i przy okazji stworzył najlepszy polski film tego roku - spektakularne, emocjonujące dzieło ze wspaniałą obsadą. Reżyser zabiera widzów do końca XIX wieku, kiedy to serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) jest owładnięte szalonym i niekoniecznie racjonalnym uczuciem do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). Mężczyzna, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, po powrocie do kraju, wspierany przez swojego wiernego przyjaciela i wspólnika, Rzeckiego (Marek Kondrat), postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer. Cel jest prosty - zbliżyć się do Izabeli i udowodnić jej swoją wartość. Zamiast łatwej ścieżki awansu społecznego, na Stanisława czekają intrygi i zdrady.

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kadr z filmu "Lalka"

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