Film akcji z Hemsworthem zmierza na Netfliksa. Trzeci film nakręcony

Trzeba przyznać, że tak jak wielu aktorów w ostatnich latach, Chris Hemsworth zdaje się bardziej skłonny do porywania się na ciekawe aktorskie wyzwania, pozwalające mu wyjść z szuflady. Pomiędzy ostatnim występem w roli Thora, a tegorocznym powrotem do roli w "Avengers: Doomsday" udało mu się zagrać chociażby w dwóch filmach, gdzie miał naprawdę fajne pole do popisu - mowa tu o takich tytułach jak "Furiosa: Saga Mad Max" (gdzie wg mnie zagrał rolę życia), a także "Crime 101". W międzyczasie wystąpił również w drugiej części "Tyler Rake 2", co było dla niego powrotem do znajomych rejonów - sequel powstał bowiem zaledwie 3 lata po premierze pierwszej odsłony. Co wiemy o "trójce"?

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Finał prac nad Tyler Rake 3. Chris Hemsworth powraca do Netfliksa

Przygoda Hemswortha z postacią Tylera Rake'a rozpoczęła się w 2020 roku, kiedy do oferty Netfliksa trafił pierwszy film z serii. Wówczas główny bohater, będący nieustraszonym najemnikiem, który nie ma już nic do stracenia, przyjmował zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego. Kontynuacja z 2023 roku, oceniana zdecydowanie lepiej, opowiadała o nowej misji dla Rake'a - miał za zadanie uwolnić z więzienia rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera. Od dawna wiemy, że bohater nie zazna spokoju i zgodnie z oczekiwaniami Netfliksa, kolejny raz wykona misję niemożliwą.

Netflix: kadr z filmu "Tyler Rake 2"

Póki co nie wiadomo dokładnie jaką - szczegóły fabuły "Tyler Rake 3" pozostają nieznane. Pewne jest jednak chociażby to, że produkcja filmu została już zakończona, o czym poinformował sam Chris Hemsworth na swoim Instagramie, publikując zdjęcia z Tajlandii. Kraj ten był ostatnią lokalizacją, którą zaplanowano na jedno z miejsc kręcenia filmu (oprócz Tajlandii, zdjęcia realizowano m.in. w Sydney czy w Europie). Koniec zdjęć w tym momencie oznacza, że cały proces trwał około 3 miesiące - rozpoczął się bowiem w lipcu.

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Co ta sytuacja mówi nam o premierze filmu? Póki co Netflix nie ujawnił konkretnej daty powrotu Tylera Rake'a na mały ekran, jednak wiele wskazuje na to, że powinniśmy doczekać się premiery trzeciej części w 2027 roku. Sam Hargrave, reżyser wszystkich dotychczasowych filmów, powrócił na stołek reżysera również i w tym. Zaszła jednak pewna zmiana w "pokoju scenarzystów" - Joe Russo podzielił się swoimi obowiązkami z Davidem Weilem, twórcą seriali takich jak "Łowcy" czy "Cytadela".

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Choć detale fabuły są jeszcze trzymane pod kluczem, znane są nazwiska aktorów, którzy powrócą do swoich ról lub zadebiutują w serii. Wśród tej pierwszej grupy oczywiście jest Hemsworth, wiemy również, że w Nik Khan ponownie wcieli się Golshifteh Farahani ("Alpha"), Idris Elba zaś znów zagra Alcotta. Spośrod świeżaków będziemy mieli do czynienia z naprawdę ciekawymi nazwiskami - w "Tyler Rake 3" zobaczymy m.in. Pierce'a Brosnana ("Strefa gangsterów"), Chi-Lewisa Parry'ego ("28 lat później: Świątynia kości), Sienę Agudong ("Carrie"), a także Joe Taslima ("Mortal Kombat") i Dona Lee ("Zombie express").

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