Neagley zdetronizowana. Nowy serial Prime Video okazał się lepszy

"Neagley" trafiła na Prime Video 16 września, razem z finałowym odcinkiem 4. sezonu "Reachera". Początkowo to jeszcze serial główny cieszył się większą popularnością. Zaraz potem spin-off go prześcignął. Od paru ładnych tygodni królował w zestawieniu najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie Amazona w różnych krajach na świecie. Globalnie nie miał sobie równych. Do czasu.

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Prime Video na laurach nie spoczywa. Ciągle dodaje nowe filmy i seriale, które zawracają użytkownikom w głowach. Wydawało się jednak, że "Neagley", jako spin-off jednego z najpopularniejszych seriali w historii platformy, mogła czuć się bezpiecznie nieco dłużej. A tu taka niespodzianka. Jednej z premier udało się ją przegonić.

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Neagly - spin-off Reachera przegrywa z nowością Prime Video

Widać to również w Polsce. Jeszcze do niedawna "Neagley" królowała w zestawieniu najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. W zeszłym tygodniu spadła z pierwszego miejsca topki. Właściwie została z niego wyrzucona przez "Carrie".

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"Carrie" w zeszłą środę wylądowała na Prime Video. Użytkownicy platformy Amazona od razu rzucili się na najnowszą adaptację debiutu Stephena Kinga. W końcu odpowiada za nią Mike Flanagan, który napędził widzom stracha już za sprawą Netfliksowego "Nawiedzonego domu na wzgórzu" czy "Nawiedzonego dworu w Bly". Teraz zrobił to ponownie.

Użytkownicy Prime Video tak zakochali się w "Carrie", że do teraz nie chcą jej odpuścić. Ciągle oglądają jak zaczarowani. Produkcja jest obecnie najpopularniejszym serialem dostępnym na platformie Amazona nie tylko w naszym kraju, ale, jak wskazuje FlixPatrol, również w wielu innych państwach na świecie.

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Obecnie to "Carrie" nosi koronę królowej Prime Video na świecie. "Neagley" z "Reacherem" poszli w odstawkę i muszą się pogodzić z zajmowaniem dalszych miejsc w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Raz, bo już wystarczająco długo w niej dominowały, a dwa, bo mamy październik. A to sezon strachów, a nie widowiskowej akcji.

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