Neagley zdetronizowana. Nowy serial Prime Video okazał się lepszy
Spin-off "Reachera" już obejrzany? Na to wygląda, bo "Neagley" nie jest już numerem jeden na Prime Video. Popularnością przebija ją inny serial, który niedawno wszedł na platformę.
"Neagley" trafiła na Prime Video 16 września, razem z finałowym odcinkiem 4. sezonu "Reachera". Początkowo to jeszcze serial główny cieszył się większą popularnością. Zaraz potem spin-off go prześcignął. Od paru ładnych tygodni królował w zestawieniu najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie Amazona w różnych krajach na świecie. Globalnie nie miał sobie równych. Do czasu.
Prime Video na laurach nie spoczywa. Ciągle dodaje nowe filmy i seriale, które zawracają użytkownikom w głowach. Wydawało się jednak, że "Neagley", jako spin-off jednego z najpopularniejszych seriali w historii platformy, mogła czuć się bezpiecznie nieco dłużej. A tu taka niespodzianka. Jednej z premier udało się ją przegonić.
Neagly - spin-off Reachera przegrywa z nowością Prime Video
Widać to również w Polsce. Jeszcze do niedawna "Neagley" królowała w zestawieniu najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. W zeszłym tygodniu spadła z pierwszego miejsca topki. Właściwie została z niego wyrzucona przez "Carrie".
"Carrie" w zeszłą środę wylądowała na Prime Video. Użytkownicy platformy Amazona od razu rzucili się na najnowszą adaptację debiutu Stephena Kinga. W końcu odpowiada za nią Mike Flanagan, który napędził widzom stracha już za sprawą Netfliksowego "Nawiedzonego domu na wzgórzu" czy "Nawiedzonego dworu w Bly". Teraz zrobił to ponownie.
Użytkownicy Prime Video tak zakochali się w "Carrie", że do teraz nie chcą jej odpuścić. Ciągle oglądają jak zaczarowani. Produkcja jest obecnie najpopularniejszym serialem dostępnym na platformie Amazona nie tylko w naszym kraju, ale, jak wskazuje FlixPatrol, również w wielu innych państwach na świecie.
Obecnie to "Carrie" nosi koronę królowej Prime Video na świecie. "Neagley" z "Reacherem" poszli w odstawkę i muszą się pogodzić z zajmowaniem dalszych miejsc w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Raz, bo już wystarczająco długo w niej dominowały, a dwa, bo mamy październik. A to sezon strachów, a nie widowiskowej akcji.
Więcej o serialach Prime Video poczytasz na Spider's Web:
- Spin-off wygrywa z Reacherem. Jest lepszym serialem Prime Video
- Dajcie już spokój Reacherowi. Nowość Prime Video to niedościgniony wzór seriali akcji
- Co z 2. sezonem Neagley? Prime Video podjęło decyzję
- Co z 6. sezonem Reachera? Jest decyzja Prime Video
- 5. sezon Reachera to obrzydliwa historia. „Nie wiem, jak to zrobią”
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.