Netflix kasuje uwielbiany serial. Nowego sezonu nie będzie

„Słodkie magnolie” przeszły długą drogę. Produkcja wystartowała w 2020 roku i była emitowana nieprzerwanie aż do 5. sezonu. Choć produkcja otrzymywała mieszane oceny, to zdobyła wierne i wystarczająco duże grono widzów, aby trwać przez 6 lat. To jednak właśnie się skończyło, gdyż tytuł właśnie został skasowany.

REKLAMA

Słodkie magnolie – czy będzie 6. sezon?

Niestety, wiadomość jest już oficjalna i potwierdzona. „Słodkie magnolie” nie doczekają się 6. sezonu. Jak podaje Hollywood Reporter Oglądalność serialu spadła w 4. i 5. serii. I choć przez jakiś czas produkcja utrzymywała się w top 10 serwisu, to dla Netfliksa było to niewystarczające.



Czytaj także: Netflix dowozi 6 genialnych nowości. W tym kinowy hit



W serialu występują JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott i Heather Headley. Wcielają się one w 3 przyjaciółki, które zawsze mogą na siebie liczyć. Serial oparty jest na powieści Sherryl Woods.

Co zamiast Słodkich magnolii?

Wiemy już, że twórczyni i showrunnerka serialu Sheryl J. Anderson, a także gwiazda „Słodkich magnolii” JoAnna Garcia Swisher nie składają jeszcze broni, a nawet nie odchodzą z Netfliksa. Obie pracują jako producentki nad serialem „Ladies of the House” na podstawie powieści Lauren Edmondson. Na razie nie jest jasne, czy Garcia Swisher pojawi się na ekranie.



Fabuła opowiada o rodzinie, która posiada winiarnię. Gdy ginie nestor rodu, jej bliscy muszą zająć się tym biznesem, a także otworzyć się na nowo na innych ludzi.

„Ladies of the House” nie mają jeszcze nawet przybliżonej daty premiery.

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.