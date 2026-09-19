Netflix kasuje uwielbiany serial. Nowego sezonu nie będzie
„Słodkie magnolie” dotarły do brzegu. Mówiąc brzeg, mam na myśli koniec serialu. Fani jednak dostaną nową produkcję na otarcie łez.
„Słodkie magnolie” przeszły długą drogę. Produkcja wystartowała w 2020 roku i była emitowana nieprzerwanie aż do 5. sezonu. Choć produkcja otrzymywała mieszane oceny, to zdobyła wierne i wystarczająco duże grono widzów, aby trwać przez 6 lat. To jednak właśnie się skończyło, gdyż tytuł właśnie został skasowany.
Słodkie magnolie – czy będzie 6. sezon?
Niestety, wiadomość jest już oficjalna i potwierdzona. „Słodkie magnolie” nie doczekają się 6. sezonu. Jak podaje Hollywood Reporter Oglądalność serialu spadła w 4. i 5. serii. I choć przez jakiś czas produkcja utrzymywała się w top 10 serwisu, to dla Netfliksa było to niewystarczające.
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W serialu występują JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott i Heather Headley. Wcielają się one w 3 przyjaciółki, które zawsze mogą na siebie liczyć. Serial oparty jest na powieści Sherryl Woods.
Co zamiast Słodkich magnolii?
Wiemy już, że twórczyni i showrunnerka serialu Sheryl J. Anderson, a także gwiazda „Słodkich magnolii” JoAnna Garcia Swisher nie składają jeszcze broni, a nawet nie odchodzą z Netfliksa. Obie pracują jako producentki nad serialem „Ladies of the House” na podstawie powieści Lauren Edmondson. Na razie nie jest jasne, czy Garcia Swisher pojawi się na ekranie.
Fabuła opowiada o rodzinie, która posiada winiarnię. Gdy ginie nestor rodu, jej bliscy muszą zająć się tym biznesem, a także otworzyć się na nowo na innych ludzi.
„Ladies of the House” nie mają jeszcze nawet przybliżonej daty premiery.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.