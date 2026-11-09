Aż 12 nowości na Netfliksie. Połowa to uwielbiane polskie filmy

Grudzień jeszcze się nie zaczął, a widzowie już zaczynają buszować wśród świątecznych filmów. Widać to szczególnie na Netfliksie - w zestawieniu najpopularniejszych tytułów znalazły się takie produkcje jak "O psie, który uratował święta" oraz "Gwiazdkowa miłość". Możemy spodziewać się, że prędko ustąpią one miejsca uwielbianym polskim filmom, które właśnie wpadły do serwisu. Mowa o wszystkich częściach popularnych świątecznych komedii z serii "Listy do M.". Od dziś można je oglądać na Netfliksie wraz z innymi nowościami.

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Listy do M. to nowość w serwisie Netflix. Wszystkie części już dostępne

Akcja filmu "Listy do M." rozgrywa się w Warszawie w okresie świątecznym i przedstawia historie kilku bohaterów, którzy w różny sposób doświadczają miłości, nawiązują przyjaźnie oraz relacje rodzinne. W 1. części radiowy prezenter i samotny ojciec Mikołaj (Maciej Stuhr) w niezwykłych okolicznościach poznaje uroczą Doris (Roma Gąsiorowska). Tymczasem małżeństwo Szczepana (Piotr Adamczyk) i Kariny (Agnieszka Dygant) zmaga się z kryzysem, a mały chłopiec poszukujący matki trafia na życzliwych ludzi, którzy pomagają mu uwierzyć w magię świąt.

Filmy z serii "Listy do M." należą do najpopularniejszej sagi polskich komedii romantycznych, których akcja rozgrywa się w okresie Bożego Narodzenia. Pierwsza produkcja zadebiutowała w 2011 r. i z miejsca stała się hitem. Zarówno oryginał, jak i kontynuacje, od lat cieszą się w Polsce sporym zainteresowaniem. Do tej pory w serii pojawiło się w sumie 6 części: "Listy do M." (2011), "Listy do M. 2" (2015), "Listy do M. 3" (2017), "Listy do M. 4" (2020), "Listy do M. 5" (2022) oraz "Listy do M. Pożegnania i powroty" (2024). Wszystkie części z serii "Listy do M." są już dostępne w serwisie Netflix.

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Tomasz Karolak jako Mel. Kadr z filmu "Listy do M. 4"

Oprócz polskich produkcji świątecznych wśród dzisiejszych nowości znalazł się również serial "Dobry adwokat" w reżyserii Tristana Segueli. Francuski thriller koncentruje się na prawniku, który po przedawkowaniu na sali sądowej trafia na odwyk. Od tej pory ma zaledwie tydzień, aby uratować swoją karierę i przygotować się do własnego procesu wraz ze swoją zawziętą - choć z początku niechętną do pomocy - stażystką.

Bibliotekę Netfliksa zasiliła również franczyza "Power Universe" o świecie narkotykowego biznesu, lojalności, rodzinie i ambicji w Nowym Jorku, składająca się z 4 seriali, w tym oryginalnej produkcji odcinkowej i 3 spin-offów, czyli: "Power", "Power Book II: Ghost", "Power Book III: Raising Kanan" oraz "Power Book IV: Force". Wśród nowości znalazła się również produkcja dla najmłodszych o tytule "Psi domek Dusi". Jedno jest pewne - subskrybenci Netfliksa nie mogą dzisiaj narzekać na brak ekscytujących nowości.

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