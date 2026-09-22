Odyseja zaczyna wyścig po Oscary. Oni mogą je zgarnąć

Większość filmów Christophera Nolana to mniejsze lub większe arcydzieła, które, choć nie zawsze nagradzane, nie umykają uwadze branży. Nie inaczej będzie z "Odyseją", która jeszcze przed premierą była określana jako frontrunner w zbliżającym się, oscarowym sezonie. Seans filmu tylko to potwierdził - Nolan wraca na salony z ogromną pompą, a jego obsada znów stanie w szranki i będzie rywalizować o najważniejszą nagrodę. Sprawdzamy, o kim dokładnie mowa i kto ma na to największe szanse.

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Odyseja płynie po Oscary. To nie będzie łatwa wyprawa

Jak poinformowało Variety, Universal Pictures zdecydowało o oficjalnej, oscarowej kampanii promocyjnej dla Anne Hathaway. Aktorka w "Odysei" wcieliła się w Penelopę, żonę Odyseusza, i to właśnie ta kreacja będzie forsowana jako godna nominacji do Oscara za drugoplanową rolę kobiecą. Biorąc pod uwagę aktualną konkurencję, zdecydowanie nie wolno lekceważyć Hathaway - przez wielu zajmujących się przewidywaniami w związku ze wspomnianą nagrodą, jest wymieniana jako jedna z faworytek i sam, jako wieloletni obserwator Oscarów zdecydowanie podzielam tę koncepcję. Jeśli nie dojdzie do żadnej radykalnej zmiany trendu, Hathaway rzeczywiście mogłaby odebrać Oscara. Gdyby ktokolwiek miał jej w tym przeszkodzić, największymi rywalkami dla niej zdają się Penelope Cruz ("Czarna kula"/"Zaproszenie"), Sandra Huller ("Projekt Hail Mary"), czy koleżanka z planu - Samantha Morton, która w "Odysei" świetnie sportretowała Kirke.

To nie jedyna postać z "Odysei", którą wymienia się w oscarowym kontekście. Silnym graczem w walce o statuetkę jest również główny bohater filmu - mowa oczywiście o postaci Odyseusza, w którą wciela się Matt Damon. Choć wiele przemawia za nim (to byłaby czwarta nominacja, plus u Nolana wypadł znakomicie), to stawiam, że obejdzie się smakiem. Ma silniejszych konkurentów niż Hathaway - obecnym frontrunnerem jest John Malkovich, którego brawurowa rola w "Dzikim Koniu Dziewięć" Martina McDonagha wprawiła w zachwyt krytyków, a jury festiwalu w Wenecji nagrodziło go Pucharem Volpiego dla najlepszego aktora. Rywalami mogącymi "wykolegować" Damona są również przechodzący wielką transformację Tom Cruise ("Digger"), Sebastian Stan ("Fjord"), czy Ryan Gosling, o którego roli w "Projekcie Hail Mary" pamięć cały czas żyje. Po festiwalu w Toronto do wyścigu dołączył również Anthony Ippolito, wcielający się w Sylvestra Stallone'a w podobno zachwycającym "Jestem Rocky". Łatwo Damonowi nie będzie.

Interesująco jest również, jeśli chodzi o kategorię drugoplanowej roli męskiej. Wśród kandydatów do nagrody za nią, znajdują się tak naprawdę dwie osoby z "Odysei" - wrażliwie wcielający się Eumajosa John Leguizamo, a także Robert Pattinson, który wykreował postać odpychającego Antinusa. Z aktualnych obserwacji wynika dość interesujący wniosek - to akcje pierwszego z aktorów stoją aktualnie wyżej, niż drugiego. Oczywiście, nie jest wykluczone, że przy czytaniu nazwisk z nominacjami, usłyszymy należące do ich obu, natomiast na dzień dzisiejszy to Leguizamo zdaje się być bliższy znalezienia się w piątce wspaniałych. Ma jednak konkurencję, która może mu te plany pokrzyżować - zwłaszcza w postaci Sama Rockwella ("Dziki Koń Dziewięć"), Paula Giamattiego ("Debiut"), Johna Goodmana ("Digger"), czy będącego objawieniem sezonu, Guitarricadelafuente ("Czarna kula"). Edward Norton ("Zaproszenie") i Colman Domingo ("Michael") również są w grze.

Nie należy również zapominać, że od rywalizacji o Oscara za "Odyseję" z pewnością nie uchyli się również Christopher Nolan, reżyser filmu. Brytyjsko-amerykański twórca póki co jest w komfortowej sytuacji - jest chóralnie uznawany za faworyta w swojej kategorii. Uważam, że to jak najbardziej przytomna wizja - może się powtórzyć w pewnym sensie sytuacja z "Oppenheimera", kiedy film Nolana zyskał sporo nominacji i pozgarniał Oscary w najważniejszych kategoriach. Pytanie nie brzmi zatem "czy Nolan wygra Oscara?", ale "kto mógłby zagrozić jego wygranej?". Lista wcale nie jest najkrótsza: Martin McDonagh ("Dziki Koń Dziewięć") to synonim wybitnego jakościowo kina, Javier Calvo i Javier Ambrossi ("Czarna kula") to świeża krew, która nie odpuści walki po zdobyciu nagrody w Cannes. Gdybym miał dokooptować do nich kolejne dwa potencjalnie nominowane nazwiska, byłby to ktoś z grupy: Olivia Wilde ("Zaproszenie"), Cristian Mungiu ("Fjord"), Ryusuke Hamaguchi ("All of a Sudden"), Phil Lord & Christopher Miller ("Projekt Hail Mary"), lubiany przez Akademię Alejandro G. Inarritu ("Digger"), czy nasz rodak, Paweł Pawlikowski ("Ojczyzna"). Czas zweryfikuje, kto zbliży się do branżowej chwały.

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