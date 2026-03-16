Polska mistrzem Oscarów? Sprawdzamy, jak nasi twórcy poradzili sobie na gali

Relacja Polaków z Oscarami jest dość skomplikowana. My ich pragniemy, ale Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej nie chce nam ich dać. W tym roku znowu wykluczyła naszego kandydata z wyścigu po statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego. Na szczęście wśród nominowanych w pozostałych kategoriach nie zabrakło rodzimych twórców. Jak sobie poradzili?

Rafał Christ
W tym roku wskazaliśmy "Franza Kafkę". To właśnie on miał nas reprezentować na Oscarach 2026. Niestety, nowy film Agnieszki Holland nie przypadł do gustu Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. No nic, przyzwyczailiśmy się już do takiego traktowania. Bo nawet gdy nas pomijają w nominacjach do statuetki dla najlepszego filmu międzynarodowego, to podczas gali i tak mamy komu kibicować. Nie inaczej było tym razem.

W tym roku mieliśmy aż dwa powody, żeby oglądać Oscary. Bo dwoje rodzimych twórców zdobyło nominacje. Czy Małgorzata Turzańska i Maciej Szczerbowski zostali nagrodzeni za swoją pracęprzy zagranicznych produkcjach? Przekonaliśmy się o tym bardzo szybko, bo akurat statuetki w ich kategoriach przyznano bardzo szybko.

Oscary 2026 - jak poradzili sobie Polacy?

Warto zauważyć, że więcej Polaków mogło zdobyć nominacje za "Hamneta". W końcu przy filmie Chloe Zhao pracował jeszcze chociażby Łukasz Żal, we wcześniejszych latach nominowany do Oscara już dwukrotnie. Tym razem operator nie znalazł się jednak w wyścigu po nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Musieliśmy więc zadowolić się jedynie nominacją za kostiumy dla kostiumografki. Niestety Małgorzata Turzańska statuetki nie dostała. Przegrała z Kate Howley, która odpowiadała za kostiumy we "Frankensteinie".

Gdy okazało się, że Małgorzata Turzańska nagrodzona nie została, my wiedzieliśmy, że Oscara już dostaliśmy. Chwilę wcześniej statuetkę otrzymał przecież Maciej Szczerbowski. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zdecydowała, że to właśnie współtworzona przez niego wraz z Chrisem Lavisem krótkometrażowa animacja była najlepsza w swojej kategorii. Trudno się z tym werdyktem nie zgodzić. Gratulujemy i cieszymy się razem z urodzonym w Poznaniu, a obecnie mieszkającym w Kanadzie laureatem.

Można powiedzieć, że sukces jest połowiczny. Z dwóch nominacji dla polskich twórców jedną udało się zmienić w statuetkę. Być może za rok będzie jeszcze lepiej. Może nawet uda się wyznaczyć kandydata, na którego Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wprowadzi chociaż na shortlistę tytułów nominowanych do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego.

16.03.2026 01:08
