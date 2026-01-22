Gdzie obejrzeć najlepsze filmy nominowane do Oscarów 2026?
Wielkie święto kina zbliża się wielkimi krokami. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej właśnie podała listę filmów, które mają szansę zdobyć najbardziej upragnioną nagrodę w Hollywood. Podpowiadamy więc, gdzie można obejrzeć tytuły nominowane do Oscara dla najlepszego filmu.
Dzisiaj, 22 stycznia, dowiedzieliśmy się, jakie filmy mają szanse na Oscary. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła bowiem nominacje do swoich prestiżowych nagród. Dowiedzieliśmy się więc, które tytuły zdaniem jej członków kwalifikują się do miana najlepszego filmu 2025 roku. O statuetkę w najważniejszej kategorii standardowo powalczy 10 produkcji. Większość z nich można w Polsce legalnie obejrzeć, bo są dostępne online bądź rozgaszczają się w repertuarach kin.
Spis treści:
Oscary 2026 - gdzie obejrzeć nominowane filmy?
Bugonia
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 118 minut
- Reżyseria: Yorgos Lanthimos
- Aktorzy: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone
- Ocena IMDB: 7,4/10
"Bugonia" weszła na ekrany polskich kin w listopadzie zeszłego roku. Osoby, które jej wtedy nie obejrzały i teraz chciałyby nadrobić tę zaległość, mają sporo szczęścia. Tuż przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów 2026 najnowszy film Yorgosa Lanthimosa wszedł na VOD. Już teraz możemy więc wykupić do niego dostęp. Czy warto? Na pewno. Produkcja ma bowiem szanse na łącznie cztery statuetki - za najlepszą muzykę oryginalną, scenariusz adaptowany, dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej i najlepszego filmu.
F1
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 153 minuty
- Reżyseria: Joseph Kosinski
- Aktorzy: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon
- Ocena IMDB: 7,7/10
No i proszę. Najszybszy film 2025 roku dojechał do nominacji do Oscara dla najlepszego filmu. "F1" ma łącznie cztery szanse na statuetkę, bo jeszcze za montaż, dźwięk i efekty specjalne. Czy zasłużenie? Choć mówimy tu o produkcji stworzonej z myślą o wielkich ekranach, na małych też powinna się sprawdzać. Z subskrypcją Apple TV+ możecie to łatwo sprawdzić. Tytuł jest już dostępny na platformie bez dodatkowych opłat.
Frankenstein
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 149 minut
- Reżyseria: Guillermo del Toro
- Aktorzy: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth
- Ocena IMDB: 7,5/10
Czy to będzie rok, w którym Netflix otrzyma Oscara za najlepszy film? Bez wątpienia z taką nadzieją umożliwił Guillermo del Toro realizację wymarzonego projektu. "Frankenstein" zdobył łącznie aż dziewięć nominacji. Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej bardzo się więc spodobał. Podobnie zresztą jak widzom, bo przecież był hitem platformy. I właśnie w serwisie możecie go już od paru miesięcy obejrzeć.
Hamnet
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 125 minut
- Reżyseria: Chloe Zhao
- Aktorzy: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson
- Ocena IMDB: 8,1/10
Za ten film mocno trzymamy kciuki. W końcu byli w niego zaangażowani Polacy. Łukasz Żal za swoje zdjęcia co prawda nominacji nie dostał, ale Małgosia Turzańska za kostiumy już tak. Pracą naszej rodaczki możemy się zachwycać na wielkich ekranach. Co prawda kinowa premierę filmu w naszym kraju wyznaczono na 23 stycznia, ale już od jakiegoś czasu można go złapać na pokazach przedpremierowych.
"Hamnet" już w kinach.
Wielki Marty
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 149 minut
- Reżyseria: Josh Safdie
- Aktorzy: Timothee Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion
- Ocena IMDB: 8,2/10
To zdecydowanie najlepszy film o ping-pongu wszech czasów. Świadczy o tym dziewięć nominacji do Oscarów. "Wielki Marty" zdążył jednak zachwycić już nie tylko Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, ale też polską publiczność. W końcu na wielkie ekrany wchodzi dopiero 30 stycznia, ale od dłuższego czasu można go obejrzeć na licznych pokazach przedpremierowych.
W kinach można już przedpremierowo obejrzeć "Wielkiego Marty'ego".
Jedna bitwa po drugiej
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 161 minut
- Reżyseria: Paul Thomas Anderson
- Aktorzy: Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn
- Ocena IMDB: 7,8/10
Jeśli "Jedna bitwa po drugiej" nie zdobędzie Oscara w tej najważniejszej kategorii, krytycy z całego świata mogą wszcząć zamieszki. W końcu najnowsze dzieło Paula Thomasa Andersona zdominowało wiele list najlepszych filmów 2025 roku. Okazuje się, że całkiem słusznie, bo przecież 13 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii i Sztuki Filmowej nie mogło się wziąć znikąd. Dla każdego kinomana jest to więc pozycja obowiązkowa. Jeśli przegapiliście ją na wielkich ekranach, teraz możecie ją obejrzeć w ramach subskrypcji HBO Max.
Tajny agent
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 161 minut
- Reżyseria: Kleber Mendonca Filho
- Aktorzy: Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone
- Ocena IMDB: 7,8/10
To akurat jedyny tytuł nominowany do Oscara dla najlepszego filmu, z którego obejrzeniem Polacy mają na razie problem. Brazylijskiego "Tajnego agenta" można było do tej pory zobaczyć jedynie na festiwalach filmowych. Na ekrany naszych kin wchodzi dopiero 27 marca, czyli już po ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Być może jednak wcześniej złapiemy go na jakichś pokazach przedpremierowych.
"Tajnego agenta" nie da się aktualnie legalnie w Polsce obejrzeć.
Wartość sentymentalna
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 133 minuty
- Reżyser: Joachim Trier
- Aktorzy: Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Anders Danielsen Lie
- Ocena IMDB: 7,9/10
Choć "Wartość sentymentalna" to drugi nieanglojęzyczny film nominowany do Oscara w najważniejszej kategorii, jest obecnie znacznie łatwiej dostępny niż "Tajny agent". Co prawda kinową premierę zaplanowano dopiero na 21 lutego, ale już teraz można go obejrzeć na pokazach przedpremierowych. I na pewno warto to zrobić, skoro ma łącznie dziewięć szans na statuetkę.
W kinach można już przedpremierowo "Wartość sentymentalną" obejrzeć.
Grzesznicy
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 137 minut
- Reżyser: Ryan Coogler
- Aktorzy: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Delroy Lindo
- Ocena IMDB: 7,5/10
Absolutny rekordzista Oscarów. Jeszcze żaden film w historii nie zdobył tylu nominacji. "Grzesznicy" mają ich na koncie aż 16. Są więc mocnym pretendentem do zdobycia statuetki w tej najważniejszej kategorii. Nikogo nie powinno to dziwić. To przecież świetna produkcja. Przekonacie się o tym na HBO Max.
Sny o pociągach
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 102 minuty
- Reżyser: Clint Bentley
- Aktorzy: Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy
- Ocena IMDB: 7,6/10
Ten film to kolejna szansa Netfliksa na zdobycie Oscara dla najlepszego filmu. "Snów o pociągach" platforma jednak nie zrealizowała tylko kupiła. Niemniej jest to jej tytuł. W dodatku bardzo dobry. Użytkownicy platformy nazywali go nawet najpiękniejszą produkcją 2025 roku. Nie było to na wyrost, co sami w każdej chwili możecie sprawdzić za pośrednictwem serwisu.
Który z wymienionych filmów dostanie Oscara w tej najważniejszej kategorii? Przekonamy się już podczas ceremonii, która odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca.
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google
Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web: