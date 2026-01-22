Gdzie obejrzeć najlepsze filmy nominowane do Oscarów 2026?

Ładowanie...

Dzisiaj, 22 stycznia, dowiedzieliśmy się, jakie filmy mają szanse na Oscary. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła bowiem nominacje do swoich prestiżowych nagród. Dowiedzieliśmy się więc, które tytuły zdaniem jej członków kwalifikują się do miana najlepszego filmu 2025 roku. O statuetkę w najważniejszej kategorii standardowo powalczy 10 produkcji. Większość z nich można w Polsce legalnie obejrzeć, bo są dostępne online bądź rozgaszczają się w repertuarach kin.

Oscary 2026 - gdzie obejrzeć nominowane filmy?

Bugonia

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 118 minut

118 minut Reżyseria: Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos Aktorzy: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone

Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone Ocena IMDB: 7,4/10

"Bugonia" weszła na ekrany polskich kin w listopadzie zeszłego roku. Osoby, które jej wtedy nie obejrzały i teraz chciałyby nadrobić tę zaległość, mają sporo szczęścia. Tuż przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów 2026 najnowszy film Yorgosa Lanthimosa wszedł na VOD. Już teraz możemy więc wykupić do niego dostęp. Czy warto? Na pewno. Produkcja ma bowiem szanse na łącznie cztery statuetki - za najlepszą muzykę oryginalną, scenariusz adaptowany, dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej i najlepszego filmu.

F1

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 153 minuty

153 minuty Reżyseria: Joseph Kosinski

Joseph Kosinski Aktorzy: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon

Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon Ocena IMDB: 7,7/10

No i proszę. Najszybszy film 2025 roku dojechał do nominacji do Oscara dla najlepszego filmu. "F1" ma łącznie cztery szanse na statuetkę, bo jeszcze za montaż, dźwięk i efekty specjalne. Czy zasłużenie? Choć mówimy tu o produkcji stworzonej z myślą o wielkich ekranach, na małych też powinna się sprawdzać. Z subskrypcją Apple TV+ możecie to łatwo sprawdzić. Tytuł jest już dostępny na platformie bez dodatkowych opłat.

Frankenstein

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 149 minut

149 minut Reżyseria: Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Aktorzy: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth

Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth Ocena IMDB: 7,5/10

Czy to będzie rok, w którym Netflix otrzyma Oscara za najlepszy film? Bez wątpienia z taką nadzieją umożliwił Guillermo del Toro realizację wymarzonego projektu. "Frankenstein" zdobył łącznie aż dziewięć nominacji. Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej bardzo się więc spodobał. Podobnie zresztą jak widzom, bo przecież był hitem platformy. I właśnie w serwisie możecie go już od paru miesięcy obejrzeć.

"FRANKENSTEINA" OBEJRZYSZ NA: Netflix

Hamnet

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 125 minut

125 minut Reżyseria: Chloe Zhao

Chloe Zhao Aktorzy: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson

Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson Ocena IMDB: 8,1/10

Za ten film mocno trzymamy kciuki. W końcu byli w niego zaangażowani Polacy. Łukasz Żal za swoje zdjęcia co prawda nominacji nie dostał, ale Małgosia Turzańska za kostiumy już tak. Pracą naszej rodaczki możemy się zachwycać na wielkich ekranach. Co prawda kinowa premierę filmu w naszym kraju wyznaczono na 23 stycznia, ale już od jakiegoś czasu można go złapać na pokazach przedpremierowych.

"Hamnet" już w kinach.

Wielki Marty

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 149 minut

149 minut Reżyseria: Josh Safdie

Josh Safdie Aktorzy: Timothee Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion

Timothee Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion Ocena IMDB: 8,2/10

To zdecydowanie najlepszy film o ping-pongu wszech czasów. Świadczy o tym dziewięć nominacji do Oscarów. "Wielki Marty" zdążył jednak zachwycić już nie tylko Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, ale też polską publiczność. W końcu na wielkie ekrany wchodzi dopiero 30 stycznia, ale od dłuższego czasu można go obejrzeć na licznych pokazach przedpremierowych.

W kinach można już przedpremierowo obejrzeć "Wielkiego Marty'ego".

Jedna bitwa po drugiej

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 161 minut

161 minut Reżyseria: Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson Aktorzy: Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn

Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn Ocena IMDB: 7,8/10

Jeśli "Jedna bitwa po drugiej" nie zdobędzie Oscara w tej najważniejszej kategorii, krytycy z całego świata mogą wszcząć zamieszki. W końcu najnowsze dzieło Paula Thomasa Andersona zdominowało wiele list najlepszych filmów 2025 roku. Okazuje się, że całkiem słusznie, bo przecież 13 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii i Sztuki Filmowej nie mogło się wziąć znikąd. Dla każdego kinomana jest to więc pozycja obowiązkowa. Jeśli przegapiliście ją na wielkich ekranach, teraz możecie ją obejrzeć w ramach subskrypcji HBO Max.

"JEDNĄ BITWĘ PO DRUGIEJ" OBEJRZYSZ NA: HBO Max

Tajny agent

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 161 minut

161 minut Reżyseria: Kleber Mendonca Filho

Kleber Mendonca Filho Aktorzy: Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone

Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone Ocena IMDB: 7,8/10

To akurat jedyny tytuł nominowany do Oscara dla najlepszego filmu, z którego obejrzeniem Polacy mają na razie problem. Brazylijskiego "Tajnego agenta" można było do tej pory zobaczyć jedynie na festiwalach filmowych. Na ekrany naszych kin wchodzi dopiero 27 marca, czyli już po ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Być może jednak wcześniej złapiemy go na jakichś pokazach przedpremierowych.

"Tajnego agenta" nie da się aktualnie legalnie w Polsce obejrzeć.

Wartość sentymentalna

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 133 minuty

133 minuty Reżyser: Joachim Trier

Joachim Trier Aktorzy: Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Anders Danielsen Lie

Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Anders Danielsen Lie Ocena IMDB: 7,9/10

Choć "Wartość sentymentalna" to drugi nieanglojęzyczny film nominowany do Oscara w najważniejszej kategorii, jest obecnie znacznie łatwiej dostępny niż "Tajny agent". Co prawda kinową premierę zaplanowano dopiero na 21 lutego, ale już teraz można go obejrzeć na pokazach przedpremierowych. I na pewno warto to zrobić, skoro ma łącznie dziewięć szans na statuetkę.

W kinach można już przedpremierowo "Wartość sentymentalną" obejrzeć.

Grzesznicy

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 137 minut

137 minut Reżyser: Ryan Coogler

Ryan Coogler Aktorzy: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Delroy Lindo

Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Delroy Lindo Ocena IMDB: 7,5/10

Absolutny rekordzista Oscarów. Jeszcze żaden film w historii nie zdobył tylu nominacji. "Grzesznicy" mają ich na koncie aż 16. Są więc mocnym pretendentem do zdobycia statuetki w tej najważniejszej kategorii. Nikogo nie powinno to dziwić. To przecież świetna produkcja. Przekonacie się o tym na HBO Max.

"GRZESZNIKÓW" OBEJRZYSZ NA: HBO Max

Sny o pociągach

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 102 minuty

102 minuty Reżyser: Clint Bentley

Clint Bentley Aktorzy: Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy

Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy Ocena IMDB: 7,6/10

Ten film to kolejna szansa Netfliksa na zdobycie Oscara dla najlepszego filmu. "Snów o pociągach" platforma jednak nie zrealizowała tylko kupiła. Niemniej jest to jej tytuł. W dodatku bardzo dobry. Użytkownicy platformy nazywali go nawet najpiękniejszą produkcją 2025 roku. Nie było to na wyrost, co sami w każdej chwili możecie sprawdzić za pośrednictwem serwisu.

"SNY O POCIĄGACH" OBEJRZYSZ NA: Netflix

Który z wymienionych filmów dostanie Oscara w tej najważniejszej kategorii? Przekonamy się już podczas ceremonii, która odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca.



Rafał Christ 22.01.2026 21:21

