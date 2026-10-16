Polskie sci-fi wzbudza silne emocje na świecie. Wreszcie możemy obejrzeć je na VOD

Historia "Rage of Stars" filmu jest rodem z Hollywood. Łukasz Róg nie ukończył szkoły filmowej. Jest po prostu pasjonatem, który uparł się, żeby zrobić własne science fiction. Po międzynarodowym sukcesie krótkometrażowego "No Stars Anymore" postanowił rozwiną przedstawioną w nim opowieść. Pełny metraż został w całości zrealizowany w Rzeszowie za 2 mln zł z udziałem zagranicznych aktorów. W główną rolę wciela się znana z "Killing Eve" Andrea Tivadar, a towarzyszą jej m.in. Jack McEvoy i Elijah Rowen, których mogliśmy oglądać w "Wikingach".

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"Rage of Stars" przenosi nas do niedalekiej przyszłości i opowiada historię kobiety z międzynarodowych oddziałów specjalnych, która tropi przestępców handlujących dziećmi. Ciągle towarzyszy jej przy tym poczucie o nadciągającym końcu świata. Dzięki temu w filmie pojawiają się sceny akcji, ale całość utrzymana jest w raczej melancholijnym tonie.

Rage of Stars - Polskie sci-fi na zagranicznych rynkach

Za sprawą międzynarodowego charakteru "Rage of Stars" udało się sprzedać na 72 rynki. W niektórych z nich zadebiutował nieco wcześniej niż u nas. Jak się okazuje, widzowie nie potrafią przejść obok niego obojętnie. Zdarza im się nawet kontaktować bezpośrednio z reżyserem. Łukasz Róg powiedział nam, jakie emocje na świecie wzbudza jego science fiction.

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Ludzie widzą plakat, oglądają trailer i spodziewają się "Johna Wicka" czy Jasona Stathama w wersji 7.0. Ten film jest tak reklamowany, bo tak też go sprzedaliśmy. Nie mieliśmy wyjścia. To mała produkcja, bez większych nazwisk w obsadzie. To nie jest kino akcji. To film bardziej psychologiczny, prowadzony raczej jak dramat. Ludzie nie dostają ciągłych wybóchów, strzelanin i ogólnej rozpierduchy, przez co obejrzą kawałek i go wyłączają. Dostałem mnóstwo wiadomości w stylu "oddawaj mi moje 20 dol." czy "najgorszy film, jaki w życiu widziałem". Początkowo mnie to przeraziło, ale potem skontaktowała się ze mną dziewczyna z Kolumbii. Oglądała "Rage of Stars" z chłopakiem, który uznał, że to głupie. Ale ona została i uznała mój film za niezwykły. Zauroczyło ją właśnie to, że nie dostała nawalanki, tylko coś zupełnie innego, czego się nie spodziewała. Do teraz namnożyło się już podobnych wiadomości - mówi Łukasz Róg.

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Z wypowiedzi reżysera wynika, ż błędem byłoby oglądanie "Rage of Stars" z nadzieją na dynamiczną akcję. Należy oczekiwać za to czegoś zupełnie niespodziewanego, innego, bardziej autorskiego. A czego dokładnie? Musicie przekonać się sami. Teraz już możecie.

Rage of Stars - polskie sci-fi już na VOD

"Rage of Stars" pojawiło się na polskich platformach VOD w piątek 16 października. Obejrzycie je na Chili,

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