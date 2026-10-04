Polskie sci-fi podbija zagraniczne rynki. Zaraz też je obejrzymy

"Rage of Stars" skupia się na losach kobiety z amerykańskich oddziałów specjalnych S.W.A.T. Główna bohaterka przeczuwa, że świat zmierza ku końcowi. Dzięki temu dostajemy mroczne kino akcji z silnymi akcentami science fiction, które zostało zrealizowane w Polsce. A dokładniej w Rzeszowie, gdzie zebrała się cała międzynarodowa obsada. Już samo to sugeruje, że historia filmu przedstawia się co najmniej równie interesująco co jego fabuła.

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Reżyser nie ukończył szkoły filmowej. Jest samoukiem, który od dawna marzył o zrobieniu własnego filmu. Dzięki determinacji udało mu się zrealizować krótkometrażowy "No stars anymore". Film został wyróżniony na 38 międzynarodowych festiwalach filmowych. Zachęcony tym sukcesem Łukasz Róg zaczął więc szukać producenta i zebrał ekipę takich jak on pasjonatów, aby wspólnie nakręcić pełnometrażową wersję swojego debiutu, właśnie "Rage of Stars".

Rage of Stars - historia polskiego sci-fi

Zdjęcia do "Rage of Stars" rozpoczęły się jakieś trzy lata temu. Łukaszowi Rogowi trudno wręcz uwierzyć, że udało mu się doprowadzić ten projekt do końca. "To był prawdziwy rollercoaster" - sam przyznaje. W końu to była naprawdę niesamowita akcja. Powiedzmy to wprost, żeby wybrzmiało: amator zrobił film science fiction za dwa miliony zł (w tej branży to tyle co nic) z międzynarodową obsadą.

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Na casting zgłosiło się prawie 8 tys. aktorów z Polski i ze świata. Do głównej roli Łukasz Róg wybrał Andreę Tivadar, która grała m.in. w "Killing Eve" czy "Safe Inside". Prócz niej na ekranie zobaczymy znanych z "Wikingów" Jacka McEvoya i Elijah Rowena. Z rodzimego podwórka nie zabraknie natomiast Małgorzaty Klary.

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Rage of Stars - polskie sci-fi na zagranicznych rynkach

Jak widać, pomimo skromnego budżetu "Rage of Stars" jest kinem z rozmachem. Nic więc dziwnego, że udało się go sprzedać na zagraniczne rynki. I to ile! Z pomocą 13 zagranicznych dystrybutorów produkcja została sprzedana aż do 67 krajów.

Najważniejsze pytanie to, oczywiście, kiedy "Rage of Stars" będziemy mogli zobaczyć w Polsce. Zdarzy się to już niedługo. Jeszcze w tym miesiącu. A dokładnie?

Raga of Stars - kiedy premiera polskiego sci-fi?

"Rage of Stars" niestety nie obejrzymy w kinach. Film trafi od razu na VOD. W cyfrowej dystrybucji pojawi się 16 października.

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