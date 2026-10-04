Polskie sci-fi podbija zagraniczne rynki. Zaraz też je obejrzymy
Polskie science fiction zrobi szał na świecie? "Rage of Stars" zostało bowiem sprzedane do 67 krajów. Za chwilę będzie je można obejrzeć również u nas. Kiedy i gdzie zadebiutuje film w reżyserii samouka Łukasza Roga?
"Rage of Stars" skupia się na losach kobiety z amerykańskich oddziałów specjalnych S.W.A.T. Główna bohaterka przeczuwa, że świat zmierza ku końcowi. Dzięki temu dostajemy mroczne kino akcji z silnymi akcentami science fiction, które zostało zrealizowane w Polsce. A dokładniej w Rzeszowie, gdzie zebrała się cała międzynarodowa obsada. Już samo to sugeruje, że historia filmu przedstawia się co najmniej równie interesująco co jego fabuła.
Reżyser nie ukończył szkoły filmowej. Jest samoukiem, który od dawna marzył o zrobieniu własnego filmu. Dzięki determinacji udało mu się zrealizować krótkometrażowy "No stars anymore". Film został wyróżniony na 38 międzynarodowych festiwalach filmowych. Zachęcony tym sukcesem Łukasz Róg zaczął więc szukać producenta i zebrał ekipę takich jak on pasjonatów, aby wspólnie nakręcić pełnometrażową wersję swojego debiutu, właśnie "Rage of Stars".
Rage of Stars - historia polskiego sci-fi
Zdjęcia do "Rage of Stars" rozpoczęły się jakieś trzy lata temu. Łukaszowi Rogowi trudno wręcz uwierzyć, że udało mu się doprowadzić ten projekt do końca. "To był prawdziwy rollercoaster" - sam przyznaje. W końu to była naprawdę niesamowita akcja. Powiedzmy to wprost, żeby wybrzmiało: amator zrobił film science fiction za dwa miliony zł (w tej branży to tyle co nic) z międzynarodową obsadą.
Na casting zgłosiło się prawie 8 tys. aktorów z Polski i ze świata. Do głównej roli Łukasz Róg wybrał Andreę Tivadar, która grała m.in. w "Killing Eve" czy "Safe Inside". Prócz niej na ekranie zobaczymy znanych z "Wikingów" Jacka McEvoya i Elijah Rowena. Z rodzimego podwórka nie zabraknie natomiast Małgorzaty Klary.
Rage of Stars - polskie sci-fi na zagranicznych rynkach
Jak widać, pomimo skromnego budżetu "Rage of Stars" jest kinem z rozmachem. Nic więc dziwnego, że udało się go sprzedać na zagraniczne rynki. I to ile! Z pomocą 13 zagranicznych dystrybutorów produkcja została sprzedana aż do 67 krajów.
Najważniejsze pytanie to, oczywiście, kiedy "Rage of Stars" będziemy mogli zobaczyć w Polsce. Zdarzy się to już niedługo. Jeszcze w tym miesiącu. A dokładnie?
Raga of Stars - kiedy premiera polskiego sci-fi?
"Rage of Stars" niestety nie obejrzymy w kinach. Film trafi od razu na VOD. W cyfrowej dystrybucji pojawi się 16 października.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.