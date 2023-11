Byliśmy na planie polskiego sci fi z międzynarodową obsadą. Tak to robią chłopaki z Podkarpacia

Polskie kino akcji z elementami science fiction może brzmieć jak oksymoron. "To nie jest tak, że chcę robić coś, czego u nas nie ma. Gdybym miał w głowie komedię romantyczną w stylu, w jakim się je notorycznie realizuje, to do niej właśnie odbywałyby się zdjęcia" – mówi mi Łukasz Róg, podczas rozmowy na planie "Rage of Stars". Nadchodząca produkcja będzie rozwinięciem jego krótkometrażowego "No Stars Anymore", które zostało wyróżnione na 38 międzynarodowych festiwalach filmowych, zdobywając 11 nagród (w tym dla najlepszego filmu i najlepszego debiutu reżyserskiego).



"No Stars Anymore" opowiada o kobiecie z amerykańskich oddziałów specjalnych S.W.A.T., która ma przeczucie o zbliżającej się apokalipsie. Rogowi zdarzyło się przyznać, że jeśli nikt nie zechce sfinansować pełnego metrażu, to ukradnie pieniądze, bo nie może spać, funkcjonować i pracować, gdyż cały czas o nim myśli. Reżyserowi udało się jednak zdobyć potrzebne fundusze bez popełnienia przestępstwa i "Rage of Stars" powstało jako pierwszy duży projekt założonego wraz z biznesmenem Rafałem Kaliszem studia filmowego Lukra Films.



