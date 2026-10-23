Aktor z trylogii Władca Pierścieni wraca do serii. Cudna obsada

"Polowanie na Golluma" jest projektem, na którym ciąży ogromna odpowiedzialność z wielu przyczyn. Jedną z nich jest to, że od ostatniego filmu osadzonego w uniwersum minęło 12 lat. Nie jest jasne, czy publiczność z 2027 roku będzie miała podobny poziom ekscytacji kolejnym tytułem z serii "Władca Pierścieni", natomiast respekt do tego szyldu jest na tyle powszechny, że można się spodziewać przynajmniej finansowego sukcesu. To również pierwszy film z serii, który nie jest reżyserowany przez Petera Jacksona - tym razem funkcję tę przejął Andy Serkis, co nie jest najbardziej optymistyczną wiadomością, biorąc pod uwagę jego dorobek. Jackson jednak pozostał w projekcie jako jeden z producentów, więc z pewnością czuwa nad tematem.

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Kolejny powrót do Władcy Pierścieni. Aktor z kultowej trylogii wraca

W "Polowaniu na Golluma" zobaczymy kilka nazwisk, które podbiły serca publiczności ponad 20 lat temu. Ian McKellen powtórzy rolę Gandalfa, Elijah Wood ponownie sportretuje Frodo Bagginsa, wspomniany Serkis, oczywiście powtórzy tytułową rolę, a grono "wyjadaczy" uzupełni Lee Pace, który znów zagra Thranduila. Do tej czwórki dołączył niedawno fantastyczny zespół aktorów, dotychczas będących poza uniwersum - Jamie Dornan (Aragorn), Anya Taylor-Joy (Seren), Leo Woodall (Halvard) i Kate Winslet (Marigol).

Do wspomnianej gwiazdorskiej gromady dołączyło kolejne nazwisko z przeszłością w Śródziemiu. Mowa o Lawrence'u Makoare, nowozelandzkim aktorze, który był częścią obsady trzech filmów z uniwersum: "Drużyny Pierścienia", "Powrotu Króla", a także "Hobbita: Pustkowia Smauga". Co ciekawe, w każdym z tych tytułów zagrał inną rolę - w pierwszym był Lurtzem, w drugim - Czarnoksiężnikiem z Angmaru, zaś w ostatnim z wymienionych wcielił się w Bolga, przywódcę orków.

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Lawrence Makoare - kadr z filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"

Makoare zamieścił na swoim Instagramie post, w którym poinformował, że nie będzie mógł uczestniczyć w targach Armageddon Expo, odbywających się w nowej Zelandii. W tym samym wpisie podzielił się również wiadomością o swoim udziale w "Polowaniu na Golluma":

W ten weekend będę w Wellywood i dokończę swoją rolę w HFG ["Hunt For Gollum", anglojęzyczny tytuł "Polowania na Golluma"].

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Na chwilę obecną nie wiadomo, w kogo tym razem się wcieli Makoare, natomiast jego wszechstronność jest niewątpliwie cenna dla twórców filmu. Według najbardziej aktualnych doniesień, proces kręcenia zdjęć do "Polowania na Golluma", który trwa od lipca, powinien zmierzać właśnie do końca. To oznacza, że udział Makoare zapewne będzie ponownie dość skromny, ale wystarczający by móc pokazać się widzom z ciekawej strony. Po zakończeniu zdjęć twórców czeka żmudna postprodukcja, ale wszystko wskazuje na to, że Serkis i spółka wyrobią się bez problemu na dzień planowanej premiery.

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"Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" wejdzie do kin 17 grudnia 2027 roku.

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