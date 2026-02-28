Ładowanie...

Film "Wichrowe wzgórza" cieszy się obecnie ogromną popularnością. Produkcja luźno inspirowana nie tylko powieścią Emily Brontë z 1847 roku, ale również emocjonalnym doświadczeniem reżyserki podczas czytania książki, gdy była czternastolatką. Podczas gdy niektórym taka interpretacja nie przypadła do gustu, inni zachwycali się takim sposobem ujęcia tematu.

W związku z tym, że wielu widzów pozostaje obecnie w klimacie tej produkcji, podpowiadamy, co obejrzeć po seansie "Wichrowych wzgórz". Te propozycje zachwycą miłośników bardziej tradycyjnych i klasycznych adaptacji

Najlepsze filmy kostiumowe w klimacie Wichrowych wzgórz. TOP 10

Rozważna i romantyczna

Tytuł filmu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)

Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility) Rok produkcji: 1995

1995 Czas trwania: 2h 16m

2h 16m Reżyseria: Ang Lee

Ang Lee Obsada: Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant

Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant Ocena IMDb: 7.7/10

"Rozważna i romantyczna" to adaptacja powieści Jane Austen z 1811 roku. Akcja filmu rozgrywa się w Anglii pod koniec XVIII wieku i skupia się na trzech córkach - Elinor (Emma Thompson), Marianne (Kate Winslet) i Margaret (Myriam Emilie François) - które po śmierci ojca tracą cały majątek i wyprowadzają się wraz z matką do skromnego domu w Devon. Produkcja koncentruje się na zawodach miłosnych sióstr, ich emocjonalnym dorastaniu oraz poszukiwaniom miłości, która będzie nie tylko rozważna, ale i romantyczna.

Jane Eyre

Tytuł filmu: Jane Eyre

Jane Eyre Rok produkcji: 2011

2011 Czas trwania: 2h

2h Reżyseria: Cary Joji Fukunaga

Cary Joji Fukunaga Obsada: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Judi Dench, Jamie Bell

Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Judi Dench, Jamie Bell Ocena IMDb: 7.3/10

"Jane Eyre" to z kolei współczesna adaptacja powieści z 1847 roku autorstwa Charlotte Brontë, starszej siostry Emily. Główną bohaterką produkcji jest tytułowa Jane (Mia Wasikowska), która po śmierci rodziców trafia pod opiekę okrutnej ciotki, a następnie do sierocińca Lowood School. Po kilkunastu latach zostaje guwernantką w Thornfield Hall, gdzie poznaje fascynującego pana Edwarda Rochestera (Michael Fassbender). Początkowo Jane czuje się jak niewidzialna służąca, ale z biegiem czasu odkrywa, że między nią a Rochesterem rodzi się intensywna więź pełna napięć i tajemnic.

Księżna

Tytuł filmu: Księżna (The Duchess)

Księżna (The Duchess) Rok produkcji: 2008

2008 Czas trwania: 1h 50m

1h 50m Reżyseria: Saul Dibb

Saul Dibb Obsada: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Dominic Cooper

Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Dominic Cooper Ocena IMDb: 6.9/10

Historia ukazana w "Księżnej" rozgrywa się nieco wcześniej, niż akcja "Wichrowych wzgórz", lecz pod względem klimatu, kostiumów i zakazanej miłości obydwa filmy są sobie bardzo bliskie. Produkcja opowiada o Georgianie Cavendish (Keira Knightley), która jako nastolatka wyszła za mąż za Williama Cavendisha (Ralph Fiennes), piątego księcia Devonshire. Z biegiem czasu księżna zrozumiała, że jej mąż jest w stanie miłością obdarzyć swoje psy, a od niej oczekuje tylko spłodzenia potomka. Film ukazuje, jak tytułowa władczyni została zamknięta w złotej klatce, walcząc z poczuciem odrzucenia i samotnością.

Duma i uprzedzenie

Tytuł filmu: Duma i uprzedzenie (Pride & Prejudice)

Duma i uprzedzenie (Pride & Prejudice) Rok produkcji: 2005

2005 Czas trwania: 2h 7m

2h 7m Reżyseria: Joe Wright

Joe Wright Obsada: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, Donald Sutherland

Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, Donald Sutherland Ocena IMDb: 7.8/10

Jeden z klasyków, który zdecydowanie trzeba znać, jest film "Duma i uprzedzenie" z 2005 roku. Adaptacja powieści Jane Austen z 1813 roku rozpoczyna się przyjazdem przystojnego i bogatego Charlesa Bingleya (Simon Wood) do Netherfield. Mężczyzna wzbudza zainteresowanie lokalnej społeczności, w tym również pani Bennet (Brenda Blethyn), która chce, aby poślubiła go jedna z jej pięciu dorosłych córek. Kiedy ostatecznie Bingley zakochuje się w jej najstarszej córce Bennetów, Jane (Rosamund Pike), nieoczekiwanie jego ponury i antypatyczny przyjaciel, pan Darcy (Matthew Macfadyen), zaczyna interesować się młodszą siostrą Jane, Elizabeth (Keira Knightley).

Wichrowe wzgórza

Tytuł filmu: Wichrowe wzgórza (Wuthering Heights)

Wichrowe wzgórza (Wuthering Heights) Rok produkcji: 1992

1992 Czas trwania: 1h 45m

1h 45m Reżyseria: Peter Kosminsky

Peter Kosminsky Obsada: Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Janet McTeer, Sophie Ward

Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Janet McTeer, Sophie Ward Ocena IMDb: 6.6/10

Ci, którzy z seansu "Wichrowych wzgórz" wyszli niezadowoleni, powinni rzucić okiem na cenioną i wierną adaptację z 1992 roku. Historia również skupia się na Cathy Earnshaw (Juliette Binoche) oraz Heathcliffa (Ralph Fiennes), który przed laty został przygarnięty przez ojca Cathy. Gdy jednak los rozdziela tych dwoje, Heathcliff przeobraża się w ponurego i zgorzkniałego mężczyznę, który pragnie tylko jednego: zemsty.

Anna Karenina

Tytuł filmu: Anna Karenina

Anna Karenina Rok produkcji: 2012

2012 Czas trwania: 2h 10m

2h 10m Reżyseria: Joe Wright

Joe Wright Obsada: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald

Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald Ocena IMDb: 6.6/10

"Anna Karenina" to z kolei ekranizacja powieści Lwa Tołstoja z 1878 roku. Film koncentruje się na historii tragicznej miłości Anny Kareniny (Keira Knightley) i Aleksieja Wrońskiego (Aaron Johnson). Początkowo Anna chce być wierna swojemu mężowi Aleksiejowi Kareninie (Jude Law), jednak ostatecznie pochłania ją uczucie namiętności i postanawia wyjawić mu prawdę. W konsekwencji zostaje wykluczona z petersburskiej elity i zostaje odsunięta od syna. Jej szaleńcze uzależnienie od Aleksieja w końcu doprowadza do katastrofy.

Emma.

Tytuł filmu: Emma.

Emma. Rok produkcji: 2020

2020 Czas trwania: 2h 4m

2h 4m Reżyseria: Autumn de Wilde

Autumn de Wilde Obsada: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth

Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth Ocena IMDb: 6.7/10

Produkcja "Emma." skupia się na mądrej i bogatej Emmie Woodhouse, królowej swego sennego miasteczka. Ta błyskotliwa satyra na podziały klasowe obrazuje, jak główna bohaterka mierzy się z bólem dorastania, a także romantycznymi pomyłkami, zanim w końcu odnajdzie miłość, której od zawsze pragnęła ponad wszystko.

Kochanek królowej

Tytuł filmu: Kochanek królowej (En kongelig affære)

Kochanek królowej (En kongelig affære) Rok produkcji: 2012

2012 Czas trwania: 2h 17m

2h 17m Reżyseria: Nikolaj Arcel

Nikolaj Arcel Obsada: Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Boe Følsgaard, Trine Dyrholm

Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Boe Følsgaard, Trine Dyrholm Ocena IMDb: 7.5/10

"Kochanek królowej" opowiada historię z perspektywy królowej Karoliny Matyldy (Alicia Vikander), młodszej siostry króla Anglii Jerzego III, która w 1766 roku wyjeżdża do Danii, by poślubić króla Chrystiana VII (Mikkel Boe Følsgaard). Prędko okazuje się jednak, że jej wymarzony wybranek wcale nie jest taki jak sobie go wyobrażała. Kiedy jakiś czas później na dworze pojawia się niemiecki lekarz Johann Friedrich Struensee (Mads Mikkelsen), między królową a nadwornym lekarzem zaczyna rodzić się płomienne uczucie.

Małe kobietki

Tytuł filmu: Małe kobietki (Little Women)

Małe kobietki (Little Women) Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 2h 14m

2h 14m Reżyseria: Greta Gerwig

Greta Gerwig Obsada: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet

Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet Ocena IMDb: 7.8/10

Nagrodzony Oscarem melodramat "Małe kobietki" w reżyserii Grety Gerwig osadzony jest w Ameryce w latach 60. XIX w. i skupia się na rodzinie Marchów. Pod nieobecność ojca czterema córkami opiekuje się matka, która wpoiła dzieciom zasadę, by za wszelką cenę znalazły swoją drogę w życiu. Obok żywej Jo (Saoirse Ronan), statecznej Meg (Emma Watson) i muzycznie uzdolnionej Beth (Eliza Scanlen) jest także nieco przemądrzała Amy (Florence Pugh). Choć życie sióstr naznaczone było ciągłym brakiem pieniędzy i nieobecnością ojca walczącego w wojnie secesyjnej, bohaterki potrafią zarazić najbliższych swoim niekończącym się entuzjazmem.

Zakochany Szekspir

Tytuł filmu: Zakochany Szekspir (Shakespeare in Love)

Zakochany Szekspir (Shakespeare in Love) Rok produkcji: 1998

1998 Czas trwania: 2h 3m

2h 3m Reżyseria: John Madden

John Madden Obsada: Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Ben Affleck

Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Ben Affleck Ocena IMDb: 7.1/10

Bohaterem nagrodzonej Oscarem produkcji jest sam William Szekspir (Joseph Fiennes), który w trakcie walki z brakiem weny dostaje zamówienie na sztukę, która może odmienić jego życie. Podczas przesłuchań do roli poznaje uroczego chłopca, który otrzymuje główną rolę. Nieoczekiwanie okazuje się jednak, że młodzieniec jest tak naprawdę kobietą, Violą (Gwyneth Paltrow). Kiedy główni bohaterowie nawiązuję płomienny romans, a w życiu Szekspira następuje przełom, wychodzi na jaw, że Viola musi wyjść za innego mężczyznę (Colin Firth). To jednak nie koniec niespodzianek.

Anna Bortniak 28.02.2026 16:11

