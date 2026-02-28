REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Filmy kostiumowe w klimacie Wichrowych wzgórz. TOP 10

"Wichrowe wzgórza" zadebiutowały na wielkich ekranach. Przy okazji premiery produkcji w reżyserii Emerald Fennell wybieramy najlepsze produkcje kostiumowe w romantycznym klimacie obrazu inspirowanego jedyną powieścią Emily Brontë.

Anna Bortniak
wichrowe wzgorza filmy w tym klimacie top 10
REKLAMA

Film "Wichrowe wzgórza" cieszy się obecnie ogromną popularnością. Produkcja luźno inspirowana nie tylko powieścią Emily Brontë z 1847 roku, ale również emocjonalnym doświadczeniem reżyserki podczas czytania książki, gdy była czternastolatką. Podczas gdy niektórym taka interpretacja nie przypadła do gustu, inni zachwycali się takim sposobem ujęcia tematu.

W związku z tym, że wielu widzów pozostaje obecnie w klimacie tej produkcji, podpowiadamy, co obejrzeć po seansie "Wichrowych wzgórz". Te propozycje zachwycą miłośników bardziej tradycyjnych i klasycznych adaptacji

REKLAMA

Najlepsze filmy kostiumowe w klimacie Wichrowych wzgórz. TOP 10

Rozważna i romantyczna

  • Tytuł filmu: Rozważna i romantyczna (Sense and Sensibility)
  • Rok produkcji: 1995
  • Czas trwania: 2h 16m
  • Reżyseria: Ang Lee
  • Obsada: Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant
  • Ocena IMDb: 7.7/10

"Rozważna i romantyczna" to adaptacja powieści Jane Austen z 1811 roku. Akcja filmu rozgrywa się w Anglii pod koniec XVIII wieku i skupia się na trzech córkach - Elinor (Emma Thompson), Marianne (Kate Winslet) i Margaret (Myriam Emilie François) - które po śmierci ojca tracą cały majątek i wyprowadzają się wraz z matką do skromnego domu w Devon. Produkcja koncentruje się na zawodach miłosnych sióstr, ich emocjonalnym dorastaniu oraz poszukiwaniom miłości, która będzie nie tylko rozważna, ale i romantyczna.

Rozważna i romantyczna - gdzie obejrzeć?
CANAL+
Rozważna i romantyczna
CANAL+
Prime Video
Rozważna i romantyczna
Prime Video
Apple TV+
Rozważna i romantyczna
Apple TV+
Rakuten TV
Rozważna i roamntyczna
Rakuten TV

Jane Eyre

  • Tytuł filmu: Jane Eyre
  • Rok produkcji: 2011
  • Czas trwania: 2h
  • Reżyseria: Cary Joji Fukunaga
  • Obsada: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Judi Dench, Jamie Bell
  • Ocena IMDb: 7.3/10

"Jane Eyre" to z kolei współczesna adaptacja powieści z 1847 roku autorstwa Charlotte Brontë, starszej siostry Emily. Główną bohaterką produkcji jest tytułowa Jane (Mia Wasikowska), która po śmierci rodziców trafia pod opiekę okrutnej ciotki, a następnie do sierocińca Lowood School. Po kilkunastu latach zostaje guwernantką w Thornfield Hall, gdzie poznaje fascynującego pana Edwarda Rochestera (Michael Fassbender). Początkowo Jane czuje się jak niewidzialna służąca, ale z biegiem czasu odkrywa, że między nią a Rochesterem rodzi się intensywna więź pełna napięć i tajemnic.

Jane Eyre - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Jane Eyre
Prime Video

Księżna

  • Tytuł filmu: Księżna (The Duchess)
  • Rok produkcji: 2008
  • Czas trwania: 1h 50m
  • Reżyseria: Saul Dibb
  • Obsada: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Dominic Cooper
  • Ocena IMDb: 6.9/10

Historia ukazana w "Księżnej" rozgrywa się nieco wcześniej, niż akcja "Wichrowych wzgórz", lecz pod względem klimatu, kostiumów i zakazanej miłości obydwa filmy są sobie bardzo bliskie. Produkcja opowiada o Georgianie Cavendish (Keira Knightley), która jako nastolatka wyszła za mąż za Williama Cavendisha (Ralph Fiennes), piątego księcia Devonshire. Z biegiem czasu księżna zrozumiała, że jej mąż jest w stanie miłością obdarzyć swoje psy, a od niej oczekuje tylko spłodzenia potomka. Film ukazuje, jak tytułowa władczyni została zamknięta w złotej klatce, walcząc z poczuciem odrzucenia i samotnością.

Księżna - gdzie obejrzeć?
HBO Max
Księżna
HBO Max

Duma i uprzedzenie

  • Tytuł filmu: Duma i uprzedzenie (Pride & Prejudice)
  • Rok produkcji: 2005
  • Czas trwania: 2h 7m
  • Reżyseria: Joe Wright
  • Obsada: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, Donald Sutherland
  • Ocena IMDb: 7.8/10

Jeden z klasyków, który zdecydowanie trzeba znać, jest film "Duma i uprzedzenie" z 2005 roku. Adaptacja powieści Jane Austen z 1813 roku rozpoczyna się przyjazdem przystojnego i bogatego Charlesa Bingleya (Simon Wood) do Netherfield. Mężczyzna wzbudza zainteresowanie lokalnej społeczności, w tym również pani Bennet (Brenda Blethyn), która chce, aby poślubiła go jedna z jej pięciu dorosłych córek. Kiedy ostatecznie Bingley zakochuje się w jej najstarszej córce Bennetów, Jane (Rosamund Pike), nieoczekiwanie jego ponury i antypatyczny przyjaciel, pan Darcy (Matthew Macfadyen), zaczyna interesować się młodszą siostrą Jane, Elizabeth (Keira Knightley).

Duma i uprzedzenie - gdzie obejrzeć?
Netflix
Duma i uprzedzenie
Netflix
Prime Video
Duma i uprzedzenie
Prime Video
Apple TV+
Duma i uprzedzenie
Apple TV+

Wichrowe wzgórza

  • Tytuł filmu: Wichrowe wzgórza (Wuthering Heights)
  • Rok produkcji: 1992
  • Czas trwania: 1h 45m
  • Reżyseria: Peter Kosminsky
  • Obsada: Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Janet McTeer, Sophie Ward
  • Ocena IMDb: 6.6/10

Ci, którzy z seansu "Wichrowych wzgórz" wyszli niezadowoleni, powinni rzucić okiem na cenioną i wierną adaptację z 1992 roku. Historia również skupia się na Cathy Earnshaw (Juliette Binoche) oraz Heathcliffa (Ralph Fiennes), który przed laty został przygarnięty przez ojca Cathy. Gdy jednak los rozdziela tych dwoje, Heathcliff przeobraża się w ponurego i zgorzkniałego mężczyznę, który pragnie tylko jednego: zemsty.

Wichrowe wzgórza - gdzie obejrzeć?
SkyShowtime
Wichrowe wzgórza
SkyShowtime
Prime Video
Wichrowe wzgórza
Prime Video

Anna Karenina

  • Tytuł filmu: Anna Karenina
  • Rok produkcji: 2012
  • Czas trwania: 2h 10m
  • Reżyseria: Joe Wright
  • Obsada: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald
  • Ocena IMDb: 6.6/10

"Anna Karenina" to z kolei ekranizacja powieści Lwa Tołstoja z 1878 roku. Film koncentruje się na historii tragicznej miłości Anny Kareniny (Keira Knightley) i Aleksieja Wrońskiego (Aaron Johnson). Początkowo Anna chce być wierna swojemu mężowi Aleksiejowi Kareninie (Jude Law), jednak ostatecznie pochłania ją uczucie namiętności i postanawia wyjawić mu prawdę. W konsekwencji zostaje wykluczona z petersburskiej elity i zostaje odsunięta od syna. Jej szaleńcze uzależnienie od Aleksieja w końcu doprowadza do katastrofy.

Anna Karenina - gdzie obejrzeć?
CANAL+
Anna Karenina
CANAL+
Prime Video
Anna Karenina
Prime Video
Apple TV+
Anna Karenina
Apple TV+
Rakuten TV
Anna Karenina
Rakuten TV

Emma.

  • Tytuł filmu: Emma.
  • Rok produkcji: 2020
  • Czas trwania: 2h 4m
  • Reżyseria: Autumn de Wilde
  • Obsada: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Produkcja "Emma." skupia się na mądrej i bogatej Emmie Woodhouse, królowej swego sennego miasteczka. Ta błyskotliwa satyra na podziały klasowe obrazuje, jak główna bohaterka mierzy się z bólem dorastania, a także romantycznymi pomyłkami, zanim w końcu odnajdzie miłość, której od zawsze pragnęła ponad wszystko.

Emma. - gdzie obejrzeć?
SkyShowtime
Emma.
SkyShowtime
Prime Video
Emma.
Prime Video
Apple TV+
Emma.
Apple TV+

Kochanek królowej

  • Tytuł filmu: Kochanek królowej (En kongelig affære)
  • Rok produkcji: 2012
  • Czas trwania: 2h 17m
  • Reżyseria: Nikolaj Arcel
  • Obsada: Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Boe Følsgaard, Trine Dyrholm
  • Ocena IMDb: 7.5/10

"Kochanek królowej" opowiada historię z perspektywy królowej Karoliny Matyldy (Alicia Vikander), młodszej siostry króla Anglii Jerzego III, która w 1766 roku wyjeżdża do Danii, by poślubić króla Chrystiana VII (Mikkel Boe Følsgaard). Prędko okazuje się jednak, że jej wymarzony wybranek wcale nie jest taki jak sobie go wyobrażała. Kiedy jakiś czas później na dworze pojawia się niemiecki lekarz Johann Friedrich Struensee (Mads Mikkelsen), między królową a nadwornym lekarzem zaczyna rodzić się płomienne uczucie.

Kochanek królowej - gdzie obejrzeć?
HBO Max
Kochanek królowej
HBO Max

Małe kobietki

  • Tytuł filmu: Małe kobietki (Little Women)
  • Rok produkcji: 2019
  • Czas trwania: 2h 14m
  • Reżyseria: Greta Gerwig
  • Obsada: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet
  • Ocena IMDb: 7.8/10

Nagrodzony Oscarem melodramat "Małe kobietki" w reżyserii Grety Gerwig osadzony jest w Ameryce w latach 60. XIX w. i skupia się na rodzinie Marchów. Pod nieobecność ojca czterema córkami opiekuje się matka, która wpoiła dzieciom zasadę, by za wszelką cenę znalazły swoją drogę w życiu. Obok żywej Jo (Saoirse Ronan), statecznej Meg (Emma Watson) i muzycznie uzdolnionej Beth (Eliza Scanlen) jest także nieco przemądrzała Amy (Florence Pugh). Choć życie sióstr naznaczone było ciągłym brakiem pieniędzy i nieobecnością ojca walczącego w wojnie secesyjnej, bohaterki potrafią zarazić najbliższych swoim niekończącym się entuzjazmem.

Małe kobietki - gdzie obejrzeć?
HBO Max
Małe kobietki
HBO Max
Prime Video
Małe kobietki
Prime Video
Apple TV+
Małe kobietki
Apple TV+
Rakuten TV
Małe kobietki
Rakuten TV

Zakochany Szekspir

  • Tytuł filmu: Zakochany Szekspir (Shakespeare in Love)
  • Rok produkcji: 1998
  • Czas trwania: 2h 3m
  • Reżyseria: John Madden
  • Obsada: Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Ben Affleck
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Bohaterem nagrodzonej Oscarem produkcji jest sam William Szekspir (Joseph Fiennes), który w trakcie walki z brakiem weny dostaje zamówienie na sztukę, która może odmienić jego życie. Podczas przesłuchań do roli poznaje uroczego chłopca, który otrzymuje główną rolę. Nieoczekiwanie okazuje się jednak, że młodzieniec jest tak naprawdę kobietą, Violą (Gwyneth Paltrow). Kiedy główni bohaterowie nawiązuję płomienny romans, a w życiu Szekspira następuje przełom, wychodzi na jaw, że Viola musi wyjść za innego mężczyznę (Colin Firth). To jednak nie koniec niespodzianek.

REKLAMA
Zakochany Szekspir - gdzie obejrzeć?
CANAL+
Zakochany Szekspir
CANAL+
Prime Video
Zakochany Szekspir
Prime Video
Apple TV+
Zakochany Szekspir
Apple TV+
REKLAMA
Anna Bortniak
28.02.2026 16:11
Tagi: adaptacje książekklasyka kinaliteraturaTop
Najnowsze
13:15
Wystartował 3. sezon The Traitors. Zdrajcy. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2026-02-28T13:15:00+01:00
11:56
Genialny thriller sci-fi zawrócił użytkownikom Disney+ w głowach. Chcą więcej
Aktualizacja: 2026-02-28T11:56:00+01:00
11:28
Gwiazda Bridgertonów zagrała w Harrym Potterze. Nie chciałaby tego powtórzyć
Aktualizacja: 2026-02-28T11:28:19+01:00
10:22
Kiedy Avengers: Doomsday trafi do kin? Widowisko warte czekania
Aktualizacja: 2026-02-28T10:22:49+01:00
9:22
To jest dopiero smutna historia. Wichrowe wzgórza to przy tym nic
Aktualizacja: 2026-02-28T09:22:00+01:00
8:57
Piratka z Karaibów przejęła stery Prime Video. Brutalnie zmiotła konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-28T08:57:00+01:00
7:25
Za chwilę nowy Taniec z Gwiazdami. Kto wystąpi w programie?
Aktualizacja: 2026-02-28T07:25:00+01:00
6:11
Czy będzie 5. sezon Bridgertonów? Netflix podjął decyzję
Aktualizacja: 2026-02-28T06:11:00+01:00
19:54
Komedia sportowa Netfliksa dostanie kontynuację. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-02-27T19:54:22+01:00
19:44
4. sezon Bridgertonów wzrusza. Wybrałem najmocniejsze sceny
Aktualizacja: 2026-02-27T19:44:00+01:00
17:16
Cieszę się, że dałem temu sci-fi drugą szansę. Wreszcie się rozkręciło
Aktualizacja: 2026-02-27T17:16:00+01:00
15:34
HBO planuje spin-offy Harry'ego Pottera? To się może udać
Aktualizacja: 2026-02-27T15:34:00+01:00
14:51
Kto może być nową Lady Whistledown? Typujemy
Aktualizacja: 2026-02-27T14:51:00+01:00
14:03
Wielki Marty zmierza do VOD. Film nareszcie w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-27T14:03:37+01:00
13:33
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - wyniki konkursu
Aktualizacja: 2026-02-27T13:33:47+01:00
12:55
Kultowa seria horrorów nie traci wigoru. Ta krwawa telenowela nigdy mi się nie znudzi
Aktualizacja: 2026-02-27T12:55:58+01:00
10:43
Rusza nowa edycja The Voice Kids. Kogo zobaczymy w programie?
Aktualizacja: 2026-02-27T10:43:47+01:00
9:54
Paramount będzie gigantem. Co oznacza przejęcie Warner Bros?
Aktualizacja: 2026-02-27T09:54:07+01:00
7:52
Netflix wycofuje się z kupna Warner Bros. To już koniec telenoweli
Aktualizacja: 2026-02-27T07:52:44+01:00
20:32
Netflix pokazał zwiastun nowego kryminału. Na nic nie czekam bardziej
Aktualizacja: 2026-02-26T20:32:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA