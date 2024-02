"Duma i uprzedzenie", ale to komiks? Graficzna adaptacja powieści Jane Austen jest wybitna

Wprost biją z nich emocje bohaterów i dzięki nim można bezbłędnie odczytać, jakie reprezentują charaktery - rozkrzyczana pani Bennet, opanowany pan Bennet, delikatna i romantyczna Jane, niezależna Lizzy, irytujący pastor czy magnetyczny pan Darcy (u którego w niektórych momentach można zauważyć nieznacznie uniesione kąciki ust) zostali przedstawieni tak, że to, co mówią, pasuje do ich ilustrowanych postaci idealnie. Rysownik zwrócił uwagę na każdy, nawet najmniejszy szczegół. Ramki są też w niektórych momentach tak ustawione, by oddawały dynamikę wydarzeń, a czytelnik wcale się przy tym nie gubi, jeśli chodzi o odnajdywanie kolejnych dymków z wypowiedziami.



W tym miejscu gigantyczną pracę wykonali Ian Edington, który zaadaptował tekst klasycznej powieści pod komiks, oraz Agnieszka Wilga, która ten tekst przetłumaczyła na język polski. Mając ograniczenie w postaci dymków (a i tak sporo miejsca zajmują przepiękne ilustracje), udało im się oddać nie tylko klimat epoki, ale także charakter postaci, co jest zapewne nie lada wyczynem.



Przyznam, że było to moje pierwsze zetknięcie z tego typu adaptacją i jestem zachwycona - grafikami, treścią, różnorodnością pod względem ilustracji i dynamiką, która została w tej powieści graficznej oddana. Jestem pewna, że Jane Austen mogłaby uronić łezkę wzruszenia, że bohaterowie jej książki zostali przywróceni do życia na nowo, a dzięki formie, w której została wydana nowa "Duma i uprzedzenie", z ponadczasową historią mogą zapoznać się nie tylko starsi, ale również młodsi czytelnicy.