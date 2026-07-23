AI odtworzy seryjną morderczynię na potrzeby serialu. Twórcy przesuwają granice

Serial odtworzy seryjną morderczynię dzięki AI

Twórcy współpracowali z artystami VFX, aby stworzyć cyfrową podobiznę Wuornos na podstawie archiwalnych zdjęć i nagrań wideo. W rolę morderczyni wcieliła się aktorka Morag Peacock. Przez ostatnie trzy lata zrealizowano ogrom zdjęć, dostarczając tej zaawansowanej technologii jak najbardziej obszernych materiałów potrzebnych do wygenerowania realistycznego cyfrowego wizerunku.

Gdy rozpoczęliśmy proces odtworzenia Aileen, stworzyliśmy jej model na podstawie autentycznych archiwalnych nagrań i zdjęć pokazujących ją z każdej strony. Ten model działa jak trójwymiarowa maska, którą dzięki AI możemy nałożyć na występ naszej aktorki



- wyjaśnił Kyran Speirs, szef postprodukcji w Arrow Media.

Technologia stworzyła wirtualną „warstwę” przedstawiającą Wuornos, którą następnie „nałożono” na interpretację i ruchy Morag Peacock. Sama aktorka porównała to doświadczenie do „założenia kostiumu”. - To niemal tak, jakby przywrócono ją do życia - dodała.



Producenci przekonują, że zadbali o kwestie etyczne. Wszystkie osoby, których cyfrowe podobizny zostały odtworzone, zostały o tym poinformowane i wyraziły na to zgodę. Powiadomiono również rodziny pozostałych ofiar oraz inne osoby związane z tą sprawą.



„Unmasking A Monster: Aileen Wuornos” to jeden z pierwszych dokumentów wykorzystujących tę technologię w taki sposób. Produkcja łączy relacje samej Wuornos, osób z jej najbliższego otoczenia oraz śledczych prowadzących sprawę z materiałami, które dotąd były dostępne jedynie w zweryfikowanych stenogramach sądowych, dokumentach dowodowych i udokumentowanych świadectwach.

Film dokumentalny zawsze rozwijał się wraz z postępem technologicznym w kinematografii. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii w gatunku true crime możemy pogłębić zrozumienie prawdziwych wydarzeń przez widzów w zupełnie nowy sposób



- powiedział Jason Sarlanis, prezes Investigation Discovery.

Wuornos zamordowała siedmiu mężczyzn na terenie środkowej Florydy w latach 1989-1990. Twierdziła, że wszyscy oni dopuścili się wobec niej gwałtu lub próbowali się go dopuścić. Aresztowano ją w styczniu 1991 r. w hrabstwie Volusia na Florydzie. W 1992 r. uznano ją winną zabójstwa Richarda Mallory'ego. W kolejnych miesiącach nie kwestionowała również odpowiedzialności za zabójstwa pięciu innych mężczyzn, za co łącznie usłyszała sześć wyroków śmierci. Została stracona w październiku 2002 r.



Premiera serialu odbędzie się 30 września.

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