Kiedy kolejne odcinki SOR? Harmonogram serialu

Wygląda na to, że sukces "The Pitt" zmotywował polskich decydentów streamingu, by ci zaczęli działać i na naszym podwórku również poszerzyli gatunek serialu medycznego o kolejne propozycje. Tym samym już niebawem doczekamy się premiery "Znieczulenia" z Leszkiem Lichotą na Netfliksie, zaś w przypadku "SOR" - już dziś serial stanie się częścią oferty Prime Video oraz ramówki Telewizji Polskiej. Czy stanie się hitem? Cytując klasyka: zobaczymy, czas pokaże.

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SOR - kiedy kolejne odcinki? Pełna lista premier serialu

Piotr Hajduk (Sebastian Dela) to genialny lekarz ze skomplikowaną przeszłością, który zaczyna pracę na

SOR-ze prowadzonym przez Kaśkę Zawadzką (Sonia Mietielica), swoją dawną miłość, która ułożyła sobie życie bez niego. Na czele oddziału stoi Andrzej Drawski (Ireneusz Czop), szorstki ordynator, który dostrzega geniusz Piotra i jest pod jego wrażeniem, ale równocześnie nie toleruje jego brawurowych, często bardzo ryzykownych i niekonwencjonalnych, metod działania. Razem mierzą się z trudnymi diagnozami i demonami z przeszłości.

kadr z serialu "SOR"

Sytuacja serialu "SOR" jest prawdopodobnie jedną z najciekawszych, z jaką polscy odbiorcy mogli mieć do czynienia w ostatnich miesiącach, a nawet dłużej. To, że za produkcję serialu wspólnie odpowiadają Prime Video i Telewizja Polska, ma swoje odzwierciedlenie w harmonogramach premier odcinków. Tym samym, siłą rzeczy, "widz telewizyjny" obejrzy epizody "SOR" w innym przedziale czasowym, a "widz streamingowy" - w innym. Jeśli chodzi o telewizję, pierwszy odcinek serialu zostanie wyemitowany dzisiaj, tj. 20 października, o godzinie 22:20 na kanale TVP 2, a kolejne odcinki będą emitowane w ramach cotygodniowego cyklu, w każdy kolejny wtorek o tej samej godzinie.

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Jak zaś sprawa wygląda, jeśli chodzi o premiery epizodów "SOR" w Prime Video? Oto harmonogram:

Odcinek 1 - od dziś dostępny do obejrzenia, premiera o 22:20

Odcinek 2 - od dziś dostępny do obejrzenia

Odcinek 3 - od dziś dostępny do obejrzenia

Odcinek 4 - od dziś dostępny do obejrzenia

Odcinek 5 - od dziś dostępny do obejrzenia

Odcinek 6 - od dziś dostępny do obejrzenia

Odcinek 7 - od dziś dostępny do obejrzenia

Odcinek 8 - od dziś dostępny do obejrzenia

Odcinek 9 - od dziś dostępny do obejrzenia

Odcinek 10 - od dziś dostępny do obejrzenia

Odcinek 11 - od dziś dostępny do obejrzenia

Odcinek 12 - od dziś dostępny do obejrzenia

To oznacza, że w momencie telewizyjnej premiery 1. odcinka "SOR", Prime Video, w tym samym czasie, udostępni w serwisie wszystkie odcinki serialu. Posiadacze streamingu będą zatem znacząco wyprzedzać oglądających serial w telewizji, jeśli chodzi o wiedzę na temat rozwoju fabuły "SOR" i losów jego bohaterów. Jest to cenna przewaga, cementująca tak naprawdę współcześnie istniejące różnice między streamingiem a telewizją.

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