„Sto lat samotności” to małe arcydzieło. Choć to nie do końca zasługa samego serialu - recenzja

Nie dość, że mierzy się z literaturą naprawdę wspaniałą, to jeszcze co do jej wspaniałości istnieje już konsensus. Przy okazji jest to książka naprawdę długa i bardzo trudna do pocięcia, bo gdyby chcieć potraktować ją nożycami, trzeba by wycinać całych bohaterów ich historie i w ten sposób pozbawić opowieść o samotności jednego z istotnych odcieni.



Główny scenarzysta serialu José Rivera podjął więc decyzję, aby nie wycinać za wiele. Oczywiście nie mógł zostawić wszystkiego, ale trzeba przyznać, ze Netfliksowe „Sto lat samotności” to ekranizacja tak wierna, jak tylko się da. 8 trwających pełną godzinę odcinków wysyca powieść z najważniejszych wątków, bohaterów i ich samotności. Co ważne, zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu narracji i dopasowane są do innego medium. W serialu fabułą przedstawiona jest chronologicznie, co jest rozwiązaniem niezbędnym, aby połapać się w mrowiu bohaterów.