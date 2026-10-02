Powstanie serial Szybcy i wściekli. Może szybciej niż 11. film

"Fast Forever" to 11. część z serii "Szybcy i wściekli", która powoli zmierza na wielkie ekrany. Powoli, ponieważ już któryś raz premiera jest przekładana. Vin Diesel, odtwórca roli Dominica Toretto, stwierdził, że wynika to z ogromnego ciężaru odpowiedzialności za finałową odsłonę uwielbianego cyklu. Próbował jednocześnie uspokoić widzów, którzy do tej pory zderzali się z niepokojącymi informacjami na temat "Fast Forever", lecz kolejne doniesienia pokazują, że nie jest w tej kwestii, delikatnie mówiąc, za dobrze.

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Zamiast okiełznać chaos związany z filmem, pojawiły się inne doniesienia. W uniwersum "Szybkich i wściekłych" pojawi się serial, który zamówiła platforma Peacock. Kiedy możemy spodziewać się premiery?

Szybcy i wściekli - powstaje serial dla platformy Peacock. Kiedy premiera?

Widzowie mogli już usłyszeć co nieco na temat serialu "Szybcy i wściekli", ponieważ wspominano o nim już na początku tego roku podczas prezentacji ramówki NBCUniversal. Dziś wiadomo już, że platforma Peacock dała zielone światło dla produkcji odcinkowej. Premiera serialu "Szybcy i wściekli" zaplanowana jest na 2028 rok, czyli niedaleko terminu, kiedy docelowo ma zadebiutować film "Fast Furious" (dokładnie 17 marca 2028 roku). Kto wie, może serial ostatecznie zadebiutuje szybciej niż 11. część serii.

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O serialu Vin Diesel mówił już w maju:

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Przez ostatnią dekadę zdawaliśmy sobie sprawę, że fani chcą więcej. Chcieli, abyśmy rozwinęli wątki kultowych postaci i ich historie. Przez ten czas istniało też pragnienie, byśmy wkroczyli w świat telewizji (...). Dziś mogę ogłosić, że Peacock wprowadza na antenę cztery produkcje z uniwersum "Szybkich i wściekłych".

Vin Diesel pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z Samem Vincentem, Nealem H. Moritzem i Pavunem Shettym oraz Jeffem Kirschenbaumem i Chrisem Morganem. Showrunnerami serialu będą natomiast Mike Daniels oraz Wolfe Coleman.

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W uniwersum "Szybkich i wściekłych" znajduje się już jeden serial od Netfliksa. Chodzi o animowaną produkcję odcinkową "Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci", która w latach 2019-2021 doczekała się 6 sezonów.

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