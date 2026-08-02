Vin Diesel przeczytał scenariusz do Szybkich i wściekłych 11. Płakał

"Fast Forever" to 11. część z serii "Szybcy i wściekli", która powoli zmierza na wielkie ekrany. Powoli, ponieważ była ona wielokrotnie przekładana. Vin Diesel, odtwórca roli Dominica Toretto, stwierdził, że wynika to z ogromnego ciężaru odpowiedzialności za finałową odsłonę uwielbianego cyklu. Próbował jednocześnie uspokoić widzów, którzy do tej pory zderzali się z niepokojącymi informacjami na temat "Fast Forever".

Choć w przypadku tego tytułu niczego nie można być pewnym, na razie wszystko wskazuje na to, że ostatecznie trafi on na wielkie ekrany. Vin Diesel miał już nawet okazję przeczytać scenariusz autorstwa Michaela Lessliego, szóstego z kolei scenarzysty, i z jego wypowiedzi wynika, że jest nim zachwycony. Zdradził, że do tej pory nie może powstrzymać wzruszenia i wciąż płacze.

Vin Diesel stwierdził, że scenariusz do Fast Forever to najlepsze, co czytał od dekad

Vin Diesel opublikował w sobotę wpis na Instagramie, w którym poinformował, że przeczytał już scenariusz do "Fast Forever". Dołączył krótkie wideo z filmu "Szybcy i wściekli" z udziałem nieżyjącego już Paula Walkera. Produkcja zadebiutuje w kinach (na ten moment nie wiadomo, czy w Polsce) 21 sierpnia z okazji 25. rocznicy.

Nie macie pojęcia… Kiedy nadejdzie 17 marca 2028 roku… podziękujecie Bogu, że udało wam się zobaczyć pierwszą część w kinach tego lata. Właśnie przeczytałem scenariusz "Fast Forever" Mike'a Lesliego. To najlepszy scenariusz, jaki czytałem od dekad. Wciąż płaczę… - napisał.

W minionym roku Diesel ujawnił, że akcja "Fast Forever" będzie rozgrywać się w Los Angeles i że produkcja powróci do wyścigów i kultury samochodowej. Najbardziej ekscytującą informacją była jednak ta o pojawieniu się Briana O'Connera, bohatera, w którego wcielał się Paul Walker. Aktor zagrał w oryginalnym filmie i 5 innych częściach, zanim zginął w wypadku samochodowym w listopadzie 2013 roku w wieku 40 lat.

"Fast Forever" to bezpośrednia kontynuacja "Szybkich i wściekłych 10" z 2023 roku. Tytuł wyreżyseruje Louis Letterier, który stanął za kamerą poprzednich "Szybkich i wściekłych" z 2023 roku, a Diesel ponownie wcielił się w rolę Dominica Toretto. Oprócz tego nie pojawiły się żadne inne informacje na temat produkcji - szczegóły na temat fabuły są trzymane w ścisłej tajemnicy. Wiadomo jednak, że jest na co czekać - ostatni film kończy się cliffhangerem, w którym losy kilku kluczowych postaci wciąż się ważą.

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