Mocny thriller podbił HBO Max. Pobił znacznie lepsze filmy

W ciągu ostatnich kilku dni do serwisu HBO Max trafiło sporo nowych tytułów. Większość z nich to albo horrory, albo kinowe produkcje, które już od jakiegoś czasu tułają się po streamingach. W piątek do serwisu wleciał między innymi „Wiking” Roberta Eggersa, a w sobotę „Air” w reżyserii Bena Afflecka. Żaden z tych dwóch popularnych przecież filmów nie mógł się równać jednak nowości od Klebera Mendonçy Filho.

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Tajny agent podbił HBO Max

„Tajny agent” trafił do serwisu w piątek. To film relatywnie świeży, bo swoją kinową premierę miał w 2025 roku, a w Polsce pokazywany był od lutego (głównie na pokazach przedpremierowych). I choć ta nowość od jakiegoś czasu krąży już po serwisach streamingowych, to dopiero teraz trafiła do oferty abonamentowej.

Naszą recenzję filmu przeczytacie tutaj.

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O czym opowiada Tajny agent?

Brazylijski thriller przenosi widza do lat 70., a więc do czasów, gdy w rządziła tam wojskowa dyktatura. Terror i represje były na porządku dziennym, a policja i właśnie wojsko prześladowały opozycję, cenzurowały prasę, a nawet torturowały swoich przeciwników politycznych.

Fabuła opowiada o wybitnym naukowcu (Wagner Moura), który powraca do rodzinnego miasta, aby zabrać swojego syna w bezpieczne miejsce. Niestety szybko okazuje się, iż miasteczko pogrążone jest w chaosie. Na ulicach trwa karnawał, a jednocześnie, cały czas giną ludzie, na plaży znaleziono rekina trawiącego ludzkie szczątki w swoim żołądku. Jakby tego było mało nasz bohater wiele lat wcześniej podpadł mafiosowi i teraz musi się ukrywać.

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Kadr z filmu "Tajny agent"

Czy Tajny agent jest oparty na faktach?

Film „Tajny agent” nie jest co prawda oparty na prawdziwej historii, ale jest głęboko osadzony w realiach historycznych. Fabuła rozgrywa się w 1977 roku w Recife w Brazylii w okresie rządów wojskowej dyktatury. Reżyser Kleber Mendonça Filho opierał atmosferę serialu i klimat miasteczka na wspomnieniach z własnego dzieciństwa i historii jego rodziny.

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