Mocny thriller podbił HBO Max. Pobił znacznie lepsze filmy
Ten weekend w HBO Max pełny jest nowości. Do serwisu trafiło kilka kinowych hitów, w tym jeden, który pokonał wszystkie inne tytuły. O czym opowiada „Tajny agent” i jak udało mu się przebić znacznie lepsze filmy?
W ciągu ostatnich kilku dni do serwisu HBO Max trafiło sporo nowych tytułów. Większość z nich to albo horrory, albo kinowe produkcje, które już od jakiegoś czasu tułają się po streamingach. W piątek do serwisu wleciał między innymi „Wiking” Roberta Eggersa, a w sobotę „Air” w reżyserii Bena Afflecka. Żaden z tych dwóch popularnych przecież filmów nie mógł się równać jednak nowości od Klebera Mendonçy Filho.
Tajny agent podbił HBO Max
„Tajny agent” trafił do serwisu w piątek. To film relatywnie świeży, bo swoją kinową premierę miał w 2025 roku, a w Polsce pokazywany był od lutego (głównie na pokazach przedpremierowych). I choć ta nowość od jakiegoś czasu krąży już po serwisach streamingowych, to dopiero teraz trafiła do oferty abonamentowej.
Naszą recenzję filmu przeczytacie tutaj.
O czym opowiada Tajny agent?
Brazylijski thriller przenosi widza do lat 70., a więc do czasów, gdy w rządziła tam wojskowa dyktatura. Terror i represje były na porządku dziennym, a policja i właśnie wojsko prześladowały opozycję, cenzurowały prasę, a nawet torturowały swoich przeciwników politycznych.
Fabuła opowiada o wybitnym naukowcu (Wagner Moura), który powraca do rodzinnego miasta, aby zabrać swojego syna w bezpieczne miejsce. Niestety szybko okazuje się, iż miasteczko pogrążone jest w chaosie. Na ulicach trwa karnawał, a jednocześnie, cały czas giną ludzie, na plaży znaleziono rekina trawiącego ludzkie szczątki w swoim żołądku. Jakby tego było mało nasz bohater wiele lat wcześniej podpadł mafiosowi i teraz musi się ukrywać.
Czy Tajny agent jest oparty na faktach?
Film „Tajny agent” nie jest co prawda oparty na prawdziwej historii, ale jest głęboko osadzony w realiach historycznych. Fabuła rozgrywa się w 1977 roku w Recife w Brazylii w okresie rządów wojskowej dyktatury. Reżyser Kleber Mendonça Filho opierał atmosferę serialu i klimat miasteczka na wspomnieniach z własnego dzieciństwa i historii jego rodziny.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.