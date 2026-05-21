Kiedy premiera Love is Blind: Polska Reunion? Netflix potwierdził

Przy okazji premiery reality show "Love is Blind: Polska" Netflix zapowiedział również Reunion, czyli odcinek specjalny, w którym uczestnicy formatu znów się spotykają, aby opowiedzieć o swoim życiu po programie.

Anna Bortniak
Polska edycja formatu "Love is Blind" doczekała się finału. Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil "Uno" i Julia stanęli przed urzędnikami, w obecności swoich rodzin i przyjaciół, aby ostatecznie zdecydować, czy ich wybór podczas eksperymentu był słuszny. Wielu widzów zaangażowało się w historie par, dlatego tym bardziej ucieszą się z informacji, że program wcale się nie kończy. Za jakiś czas Netflix pokaże odcinek specjalny, tzw. "Reunion", dzięki któremu fani będą mogli dowiedzieć się, jak wyglądało życie uczestników po programie.

Love is Blind: Polska Reunion - kiedy premiera na Netflix? To odcinek specjalny

Netflix ujawnił dokładną daty premiery odcinka specjalnego. Premiera "Love is Blind: Polska Reunion" na Netflix odbędzie się niedzielę 24 maja o godzinie 19:00, co oznacza to, że zobaczymy go nieco wcześniej, niż przypuszczaliśmy.

Na podstawie wcześniejszych edycji można było spekulować, że "Reunion" będzie dostępny na platformie Netflix tydzień po finale - w tygodniowych odstępach czasowych debiutowały bowiem poprzednie "Reuniony" w zagranicznych wersjach programu.

Tak brzmi oficjalny opis odcinka specjalnego:

Spośród połączonych uczuciem pięciu par, które opuściły kabiny, cztery stanęły przed ołtarzem, by odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: czy miłość może być ślepa? Wiążące "tak" powiedzieli sobie Daria i Filip oraz Marta i Damian, dając dowód miłości, na której chcą budować wspólną przyszłość. Jak potoczyły się losy zaślubionych par? Czy złożona przed ołtarzem przysięga przetrwała próbę czasu? Co słychać u pozostałych uczestników, którzy wybrali inną drogę? Odpowiedzi na pytania, na które wszyscy czekają, już w najbliższą niedzielę o godz. 19:00. Premiera Reunion "Love is Blind: Polska" wyłącznie w serwisie Netflix!

Program poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Anna Bortniak
21.05.2026 09:13
Tagi: Miłość jest ślepaReality showSeriale Netflix
