Kiedy premiera Love is Blind: Polska Reunion? Netflix potwierdził
Przy okazji premiery reality show "Love is Blind: Polska" Netflix zapowiedział również Reunion, czyli odcinek specjalny, w którym uczestnicy formatu znów się spotykają, aby opowiedzieć o swoim życiu po programie.
Polska edycja formatu "Love is Blind" doczekała się finału. Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil "Uno" i Julia stanęli przed urzędnikami, w obecności swoich rodzin i przyjaciół, aby ostatecznie zdecydować, czy ich wybór podczas eksperymentu był słuszny. Wielu widzów zaangażowało się w historie par, dlatego tym bardziej ucieszą się z informacji, że program wcale się nie kończy. Za jakiś czas Netflix pokaże odcinek specjalny, tzw. "Reunion", dzięki któremu fani będą mogli dowiedzieć się, jak wyglądało życie uczestników po programie.
Netflix ujawnił dokładną daty premiery odcinka specjalnego. Premiera "Love is Blind: Polska Reunion" na Netflix odbędzie się niedzielę 24 maja o godzinie 19:00, co oznacza to, że zobaczymy go nieco wcześniej, niż przypuszczaliśmy.
Na podstawie wcześniejszych edycji można było spekulować, że "Reunion" będzie dostępny na platformie Netflix tydzień po finale - w tygodniowych odstępach czasowych debiutowały bowiem poprzednie "Reuniony" w zagranicznych wersjach programu.
Tak brzmi oficjalny opis odcinka specjalnego:
Spośród połączonych uczuciem pięciu par, które opuściły kabiny, cztery stanęły przed ołtarzem, by odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: czy miłość może być ślepa? Wiążące "tak" powiedzieli sobie Daria i Filip oraz Marta i Damian, dając dowód miłości, na której chcą budować wspólną przyszłość. Jak potoczyły się losy zaślubionych par? Czy złożona przed ołtarzem przysięga przetrwała próbę czasu? Co słychać u pozostałych uczestników, którzy wybrali inną drogę? Odpowiedzi na pytania, na które wszyscy czekają, już w najbliższą niedzielę o godz. 19:00. Premiera Reunion "Love is Blind: Polska" wyłącznie w serwisie Netflix!
Program poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.