Dawno sci-fi nie sprawiło mi takiej frajdy. Przy nowości Netfliksa strzelają wszystkie kabelki

Nie zrozumcie mnie źle. O relacji człowieka z technologią jest w "Towarzyszu" całkiem sporo. Reżyser i scenarzysta Drew Hancock zabiera nas przecież do świata, w którym ludzie mogą sobie wynająć fuckbota. Przepraszam, elektroniczną partnerkę lub partnera. Iris jest własnie takim robotem. Materiały promocyjne z trailerem na czele zdążyły zepsuć niespodziankę jeszcze przed kinową premierą filmu, ale twórcy początkowo ukrywają prawdziwą tożsamość głównej bohaterki. Wydaje się zwyczajną dziewczyną, która wraz z chłopakiem udaje się do odizolowanego od cywilizacji domku znajomych.



Sceneria jak ze slashera nie jest przypadkowa. Za jakiś czas będziemy bowiem świadkami prawdziwej rzezi. Ale najpierw bohaterowie są radośni i beztroscy. Imprezują i bawią się, a na koniec udają do swoich pokoi, aby wzorem Josha i jego robota oddać się cielesnym rozkoszom. Na drugi dzień Iris zabija jednak Sergeya - gospodarza, który próbował ją zgwałcić. Wprawia tym samym w ruch spiralę brutalnych zdarzeń, rozpoczynając bezpardonową walkę o przetrwanie.

Na tym polega świeżość "Towarzysza". To nie jest kolejne science fiction, że androidy złe, zatrzymać rozwój technologii i zniszczyć serwery AI. Podążamy tu za Iris i kibicjemy jej, kiedy w lesie ukrywa się przed ludźmi. Oni zresztą okazują się niezbyt mili, a wręcz wyrachowani. Bo dla Hancocka jedna czy nawet dwie konwencje to za mało. Dorzuca jeszcze elementy heist movie i survivalowego thrillera. Wie bowiem, że operuje kliszami, dlatego ciągle mnoży atrakcje gatunkowe.

"Towarzysz" ma niezwykłą zdolność do ciągłego redefiniowania się. Przeskakuje z konwencji na konwencję, ciągle szukając nowych źródeł gatunkowej frajdy. Na tym Hancockowi przede wszystkim zależy, gdy serwuje kolejne zwroty akcji. Ma ich w zanadrzu całkiem sporo. Rzuca nimi jak z rękawa, żebyśmy się nie znudzili. Podsyca naszą uwagę, co chwilę odświeżając swoją opowieść. Dzięki temu otrzymujemy film dziki i nieokrzesany. Opiera się na przetwórstwie, ale pomysłu na siebie nie można mu odmówić.

Bo to nie jest tak, że dostajemy zlepek łączących się ze sobą na ślinę. Hancock dobrze wie, co robi. Konsekwentnie opowiada o walce o emancypację. Pod pewnymi względami mamy do czynienia z filmem, po którym inaczej spogląda się na ChataGPT, już nie dostrzegając w nim jedynie narzędzia. Ale z drugiej strony płaszcz science fiction służy reżyserowi za przykrywkę. Kryje się pod nią historia o kobiecie, która rzuca wyzwanie normom społecznym i próbuje odzyskać samoświadomość. Elementy fantastyki naukowej pozwalają reżyserowi nadać tej wytartej i zjechanej już w kinie narracji nowego wymiaru, wzbogacić ją o nowe znaczenia.

Podejście Hancocka pozwala uniknąć przy tym zbędnego nadędzia. Przycisnąć gaz do dechy i nie ściągać z niego nogi. Dlatego właśnie reżyser lubi przy okazji rozsmakowywać się w przemocy. Jest sporo krwi, a morderstwa bywają bardzo pomysłowe. Szczególnie to ostatnie, które łączy człowieka z technologią w śmiertelnym uścisku. Cała te przemoc podana zostaje z przymrużeniem oka, żeby zamiast obrzydzenia wzbudzać śmiech. Pomimo podejmowania całkiem poważnych tematów czyni to z "Towarzysza" lekkim i przyjemnym science fiction, w sam raz do obejrzenia w weekend.

Rafał Christ 16.05.2026 12:12

