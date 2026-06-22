Toy Story 5 rozbił bank. Ta seria nigdy nie umrze

2026 rok jest bardzo mocny, jeśli chodzi o kino, jednak jeśli chodzi o animowane produkcje, tutaj w zasadzie jedynym silnym konkurentem dla "Toy Story 5" jest "Super Mario Galaxy Film". Wiadomo było, że te dwa tytuły będą jednymi z najważniejszych, jeśli chodzi o tegoroczne kino animowane. Film o Super Mario został już miliarderem. Czy ten poświęcony zabawkom ma szansę go przebić?

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Toy Story 5 szaleje w box office. Najlepsze otwarcie serii

Piąta część filmu ponownie koncentruje się na małej dziewczynce imieniem Bonnie. Dowództwo w jej pokoju przejęła Jessie, a jej zastępcą został sam Buzz Astral - wszystko to, odkąd Chudy opuścił dziewczynkę, by pomóc porzuconym zabawkom znaleźć właścicieli. Niestety, przed zabawkami rysuje się nowy problem - Bonnie znajduje sobie nowe zajęcie w postaci zabawy na przypominającym żabę tablecie imieniem Lilypad. Bohaterowie będą musieli stawić czoła technologicznemu zagrożeniu i odzyskać uwagę dziewczynki.

Czy "Toy Story 5" okaże się dla dzieciaków impulsem do zwrócenia uwagi na świat zewnętrzny i większej rezygnacji z technologicznych zabaw? Raczej nie myślę aż tak utopijnie, natomiast jedno jest pewne: ludzie z całego świata chodzą na ten film, co ma swoje odzwierciedlenie w wynikach box office. Variety ujawniło właśnie, ile do tej pory zgromadziła "piątka" i trzeba przyznać, że to potężne otwarcie w wykonaniu nowego "Toy Story".

Piąta część serii o zabawkach, w weekend otwarcia, w samym USA zarobiła 160 milionów dolarów, co sprawia, że jest największym debiutem w historii wszystkich "Toy Story", przebijającym czwartą część o 40 milionów. To jednak nie wszystko - "piątka" zalicza również najlepsze amerykańskie otwarcie tego roku, pokonując wspomniany "Super Mario Galaxy Film" (131,7 mln), oraz drugie najlepsze w historii animowanego filmu (po "Iniemamocnych 2" z 182,7 mln). Za granicą produkcja zarobiła zbliżoną kwotę - 152 mln, co sumuje się w zarobione 312 milionów dolarów w ramach box office z całego świata.

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Na tym etapie spłacił się już sam budżet "Toy Story 5", który wyniósł 250 milionów. Wiemy jednak, że dodatkowe koszty, zwłaszcza marketingowe, realnie dodają do tej kwoty znacznie więcej, toteż film jeszcze się nie spłacił. Biorąc jednak pod uwagę liczby, jakie zaliczył już na samym starcie, chyba nikt nie ma wątpliwości, że piąta część serii o Chudym, Buzzie i Jessie dopiero się rozpędza pod względem finansowym.

Na tym etapie nie bawiłbym się w zdecydowane prognozy pt. "czy będzie miliard?", jednak absolutnie nie wykluczałbym takiego obrotu spraw. Jeśli to ostatnia część serii (a tak byłoby najlepiej chyba dla wszystkich), to twórcom udało się zadowolić oba skrzydła - zachwycili widzów (reakcje są w znacznej większości pozytywne), a Pixar może w spokoju przeliczać kupę pieniędzy, jaką dzięki ich pracy zarobi.

"Toy Story 5" w kinach.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.