Polski dubbing w Vaianie zaskakuje. Poznajecie te głosy?

Polski dubbing jest świetny. Oczywiście, wiele jest głosów w stylu "kiedyś to było, teraz to nie ma". Choć pierwsza część zdania jest jak najbardziej słuszna, bo to właśnie poprzednie pokolenie miało styczność z kwiatem polskiej sztuki dubbingu, trzeba oddać "młodym", że się starają i walczą o swoje. Nostalgia jest zrozumiała, ale Polska wciąż ma uzdolnionych aktorów głosowych, którzy zasługują na szansę.

"Vaiana" wkrótce w kinach. Polski dubbing może pozytywnie zaskoczyć

Tegoroczna "Vaiana" to wersja live-action filmu animowanego, który miał swoją premierę w 2016 roku. Fabuła - zgodnie z pierwowzorem - opowiada o losach Vaiany (Catherine Laga'aia), córki wodza wyspy Motunui, która opuszcza rodzinną krainę, by stawić czoła swojemu przeznaczeniu. Dziewczyna poszukuje półboga Mauiego (Dwayne Johnson), by z jego pomocą przywrócić dobrobyt swojej społeczności. Razem wyruszają w pełną przygód oraz wyzwań podróż, która zmieni ich oboje.

Nie ma co owijać w bawełnę - o "Vaianie" jest głośno z wielu powodów. Film spotyka się przede wszystkim z zarzutami, głoszącymi, że wersja live-action jest nie tylko nie potrzebna, ale zapowiada się jako brzydka kopia fantastycznego, animowanego oryginału. Mocno krytykuje się samego Johnsona, określając tegoroczną "Vaianę" jako produkt, mający na celu podbić ego aktora, będącego też producentem. Z pewnością warto jednak zwrócić uwagę na Catherine Laga'aię - debiutującą na wielkim ekranie w roli Vaiany.

Polska widownia jednak również będzie miała swoją pożywkę. Każdy widz dobrze pamięta, jak dobrze dobrane były głosy wykorzystane do dubbingu animacji - wówczas w Vaianę i Mauiego wcielili się odpowiednio Weronika Bochat-Piotrowska oraz Igor Kwiatkowski. W ożywionej "Vaianie" jednak doszło do zmiany warty i żadne z aktorów nie powróci do swojej poprzednio zagranej roli.

Uspokajam jednak: nie ma powodów do obaw - ich następcy zapowiadają się naprawdę solidnie.

Rozpoznanie aktorki wcielającej się w Vaianę może być rzeczywiście wyzwaniem - głosu głównej bohaterce użyczy bowiem Martyna Juszczyk, młoda piosenkarka, autorka tekstów i poetka, używająca pseudonimu Irys, autorka takich utworów jak "ulubione spodnie" i "pajęcze lilie". Dla Juszczyk będzie to pierwsza taka rola - po zapowiedzi możliwej do usłyszenia w zwiastunie wydaje się, że będzie to udany debiut.

Sporą zmianę poczyniono również, jeśli chodzi o Mauiego - Igora Kwiatkowskiego zastąpił bowiem w tej roli Leszek Lichota. To aktor o bardzo charakterystycznej barwie, którego obsadzenie jako autora głosu potężnego półboga ma sporo sensu. W animacji Maui ma swój określony wygląd, aparycję i siłą rzeczy nieco przerysowany ton pociesznego wielkoluda, do czego Kwiatkowski pasował wyśmienicie. Widząc twarz Johnsona, znając jego wygląd i głos, wybór Lichoty jawi się jako naprawdę pasujący, a zwiastun wskazuje na to, że polski aktor sam wykonuje partie wokalne. Z tej strony Leszka Lichoty jeszcze nie znaliśmy, ale już zaraz to się stanie.

Fani oryginalnego polskiego dubbingu "Vaiany" powinni czuć się usatysfakcjonowani pozostałymi nazwiskami w obsadzie aktorskiej wersji. Weronika Bochat-Piotrowska, wcześniej użyczająca głosu głównej bohaterce, teraz zagra matkę Vaiany. Dorota Stalińska znów wcieli się w babcię Talę, a Stefania Piotrowska (w "Vaianie 2" podkładająca głos słodkiej Simei) będzie małą Vaianą. Cieszy również powrót jednej z najlepiej zdubbingowanych postaci we współczesnej historii - Maciej Maleńczuk znów będzie diabolicznym krabem Tamatoą.

"Vaiana" od 10 czerwca w kinach.

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