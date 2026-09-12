Widzowie go kochali, Netflix skasował. Twórca serialu mówi: wracamy
Wygląda na to, że „Warrior Nun”, czyli anulowany serial Netfliksa, może zostać reaktywowany. Sytuacja jest co prawda rozwojowa, ale szanse są coraz większe.
Serial „Warrior Nun” zapowiadał się doskonale. Miał dobre oceny oceny, interesujący świat i oryginalny pomysł na siebie. Można zakładać, że zabrakło mu jednego – satysfakcjonującej oglądalności. Netflix zdecydował się zakończyć przygodę z tym tytułem po 2 sezonach. To było prawie 4 lata temu.
Warrior Nun może wrócić
Twórca serialu, Simon Barry, nie złożył jednak broni. Jego firma Reality Distortion Field jest na zaawansowanym etapie negocjacji w sprawie uzyskania licencji na część praw do serii komiksów, na podstawie której powstał serial. Wszystko po to, aby stworzyć nowe uniwersum, które będzie obejmowało seriale telewizyjne i filmy. Aktualnymi właścicielami do adaptacji aktorskiej „Warrior Nun Areala” i części komiksów z tego uniwersum jest firma Perfect Circle Productions. I to z nimi Barry prowadzi negocjacje.
W tym momencie nie jest jasne, jakie produkcje mogą zostać zrealizowane. Niestety jest mało prawdopodobne, aby twórcy mieli szansę zrealizować niedokończoną fabułę z serialu Netfliksa. Ten pociąg najpewniej już odjechał. Serwis Deadline, który jako pierwszy podał tę informację, sugeruje, że twórca chce rozszerzyć swoją działalność na kolejne media, nie tylko filmy i seriale.
Przypomnijmy, że serial Netfliksa opowiadał o osieroconej nastolatce, która została wybranką zakonu, zajmującego się walką z demonami. Mianowano ją również nosicielką świetlistego nimbu zwanego Halo.
Na razie nie są prowadzone rozmowy z dotychczasową obsadą serialu.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.