Widzowie go kochali, Netflix skasował. Twórca serialu mówi: wracamy

Serial „Warrior Nun” zapowiadał się doskonale. Miał dobre oceny oceny, interesujący świat i oryginalny pomysł na siebie. Można zakładać, że zabrakło mu jednego – satysfakcjonującej oglądalności. Netflix zdecydował się zakończyć przygodę z tym tytułem po 2 sezonach. To było prawie 4 lata temu.

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Warrior Nun może wrócić

Twórca serialu, Simon Barry, nie złożył jednak broni. Jego firma Reality Distortion Field jest na zaawansowanym etapie negocjacji w sprawie uzyskania licencji na część praw do serii komiksów, na podstawie której powstał serial. Wszystko po to, aby stworzyć nowe uniwersum, które będzie obejmowało seriale telewizyjne i filmy. Aktualnymi właścicielami do adaptacji aktorskiej „Warrior Nun Areala” i części komiksów z tego uniwersum jest firma Perfect Circle Productions. I to z nimi Barry prowadzi negocjacje.



W tym momencie nie jest jasne, jakie produkcje mogą zostać zrealizowane. Niestety jest mało prawdopodobne, aby twórcy mieli szansę zrealizować niedokończoną fabułę z serialu Netfliksa. Ten pociąg najpewniej już odjechał. Serwis Deadline, który jako pierwszy podał tę informację, sugeruje, że twórca chce rozszerzyć swoją działalność na kolejne media, nie tylko filmy i seriale.



Przypomnijmy, że serial Netfliksa opowiadał o osieroconej nastolatce, która została wybranką zakonu, zajmującego się walką z demonami. Mianowano ją również nosicielką świetlistego nimbu zwanego Halo.

Na razie nie są prowadzone rozmowy z dotychczasową obsadą serialu.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.