Nowy Władca Pierścieni wstrzymany. Przyzwyczajajcie się

Spokojnie, nie chodzi o "Polowanie na Golluma". Zgodnie z zapowiedziami nowy "Władca Pierścieni" w reżyserii Andy'ego Serkisa zadebiutuje w światowych kinach pod koniec przyszłego roku. Aczkolwiek w tym roku zapowiedziano jeszcze jeden film z uniwersum fantasy J.R.R. Tolkiena, a mianowicie "Shadow of the Past". To właśnie o nim mówił jakiś czas temu prowadzący popularny program wieczorny Stephen Colbert, który pracuje nad scenariuszem razem ze swoim synem i Phillippą Boyens (współscenarzystka trylogii "Władca Pierścieni" i "Hobbit" Petera Jacksona).

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Przy pierwszych zapowiedziach pojawiały się plotki, że zdjęcia do "Shadow of the Past" rozpoczną się niedługo po produkcji "Polowania na Golluma". Od tamtej pory wiele się jednak zmieniło. Na przykład doszło do fuzji Warner Bros. Discovery i Paramount Pictures. Ludzie u władzy się zmienili i wygląda na to, że znacznie bardziej ostrożnie podchodzą do marki "Władcy Pierścieni".

Władca Pierścieni - co z nowym filmem?

Prawa do "Władcy Pierścieni" należą do Warner Bros. Discovery. Do tej pory o marce decydowali więc Michael De Luca i Pamela Abdy, którzy po fuzji z Paramountem zostali zwolnieni. Schedę po nich mają dopiero przejąć Dana Goldberg i Josh Goldstein z Paramountu. Ale szefostwo nowego konglomeratu medialnego, nazywającego się po prostu Skydance, już teraz postanowiło zmienić dotychczasowe plany względem "Shadow of the Past".

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Według informacji Knight Edge Media, szefostwo Skydance zatrzymało dotychczasowe plany dotyczące "Shadow of the Past". Nie skasowało filmu, ale ma on zaliczyć spore opóźnienie. Prace nad draftami scenariusza trwają, aczkolwiek nie zapowiada się, żeby twórcy mieli szybko wejść na plan.

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Władca Pierścieni - czemu wstrzymano nowy film?

Sytuacja prawdopodobnie wynika z tego, że ostatni kinowy "Władca Pierścieni", czyli animowana "Wojna Rohirrimów", nie poradziła sobie najlepiej. Dlatego Skydance chce sprawdzić potencjał marki za sprawą "Polowania na Golluma" zanim da zielone światło na kolejne projekty.

Nie bez kozery może być też fakt, że pracujący nad scenariuszem Stephen Colbert ma na pieńku z Paramountem. W tym roku po 33 latach emisji należąca do Paramount Skydance stacja CBS zdjęła z anteny "The Late Show with Stephen Colbert". Powodem była jego krytyka ugody finansowej, jaką Paramount zawarł z Donaldem Trumpem.

Skydance wprowadza nowe porządki?

Tyle dobrego, że "Polowania na Golluma" już nic nie powstrzyma. Zdjęcia do filmu właśnie trwają i nikt nie mówi o ich przerywaniu. Warto jednak zauważyć, że decyzja o spauzowaniu "Shadow of the Past" może być jedną z wielu. Pokazuje bowiem, że szefostwo Skydance wprowadza nowe porządki.

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