X-Men’97 dostanie 3. sezon? Sprawdzam, co już wiemy

Filmowe uniwersa przeżywają aktualnie kryzys za kryzysem. Kinowe DC pod wodzą Jamesa Gunna cofa się w swoich planach, a w dodatku zbiera baty za używanie AI. MCU ma się może i lepiej, ale widać, że włodarze Disneya są w kropce, bo nie wiedzą, jak rozwijać je dalej. Tymczasem to właśnie na uboczu kina z superbohaterami dzieją się rzeczy najciekawsze. Doskonałym tego przykładem jest właśnie „X-Men '97”.

Animacja czerpie pełnymi garściami z komiksów, żeruje na nostalgii, ale jednocześnie robi to w sposób tak bezpretensjonalny, że trudno czynić z tego zarzut. Piękna animacja i kompetentna, ale też szalona fabuła sprawiają, że od tego serialu po prostu trudno jest się oderwać. I choć 2. sezon miał pewne problemy, to trudno jest nie patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Czy serial X-Men’97 dostanie 3. sezon?

Tak! I to nie koniec. Szef Marvel Studios ds. TV i streamingu Brad Winderbaum potwierdził, że sezon 3. zadebiutuje w 2027 roku, a sezon 4. rok później, w 2028. Sezon jest już w fazie produkcji. To duża zmiana, bo na 2. musieliśmy czekać aż dwa lata. Powodem były roszady personalne, które przydarzyły się serialowi, ale faktem jest, że przy zasobach, jakimi dysponuje Disney, jeden sezon na rok to żaden problem.

O czym opowie 3. sezon X-Men’97?

Marvel oficjalnie potwierdził, że w nowej serii pojawi się Bractwo Mutantów, a więc Blob, Pyro, Avalanche, Toad i Surge. Kluczową rolę odegra Mystique. To jasne, bo osoby, które obejrzały już 2. serię, z pewnością widziały scenę po napisach, gdzie zmiennokształtna mutantka zaczyna już swoją intrygę.

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Co ciekawe, do głosowej roli Mystique wróci oryginalna aktorka, którą znamy z serialu z lat 90.

Plotki mówią, że Disney wcale nie zamierza poprzestać na 4 sezonach i że możliwe, iż dostaniemy ich znacznie, znacznie więcej. Wydaje mi się, że w tych pogłoskach jest więcej niż ziarno prawdy, bo niewielki koszt animacji i wysoka oglądalność uzyskana dzięki nostalgii, to przepis na streamingowy hit.

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