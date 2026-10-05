Niedosyt po Latarniach? 5 podobnych seriali z HBO Max

Finał debiutanckiego sezonu „Latarni” już za nami. Jedna z najlepszych produkcji na motywach komiksów o superbohaterach, która należy do cyklu DC Universe, zostawiła fanów z ogromnym uczuciem niedosytu. Wielu widzów teraz pewnie myśli, czy to już pora, by anulować subskrypcję HBO Max, ale ja tam bym się z tym nie spieszył. W bibliotece jest masa innych świetnych seriali, które warto zobaczyć po raz pierwszy (lub do nich wrócić). Mam pięć solidnych propozycji.

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1. Detektyw, czyli ostateczne buddy-cop

To antologia, a w 1. sezonie śledzimy losy detektywów: Rusta Cohle’a i Marty’ego Harta. Niczym John Stewart i Hal Jordan rozwiązywali jedną wielką sprawę na przestrzeni dekad. Serial ocieka klimatem i zwrotami akcji, odwołując się w nieoczywisty sposób do mitologii Cthulhu i każąc nam zastanowić się nad sensem jestestwa. Świetnie go wspominam i w sumie to sam chyba zaraz go znów odpalę…

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2. Pingwin, czyli Gotham bez Batmana

Te wszystkie easter-eggi związane z Batmanem, dotyczące szeryf Kerry Kane, przypomniały nam o Gotham. Co prawda na debiut Bruce’a Wayne’a w DC Universe z prawdziwego zdarzenia nadal czekamy, a „The Batman 2” z cyklu DC Elseworlds powstaje w bólach, ale w HBO Max znajdziemy spin-off serii filmów z Robertem Pattinsonem. „Pingwin” jest produkcją wyjątkową, bo stawia w centrum łotra.

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3. Outsider

Mroczny kryminał łączy brutalne śledztwo z czymś nadprzyrodzonym. Gdy podejrzany ma żelazne alibi, ale obciążają go przytłaczające dowody winy, logika zawodzi. Tak jak w „Lanterns” mamy małomiasteczkowy klimat i tajemniczą zbrodnię na amerykańskiej prowincji, gdzie czai się mrok. Soczysty thriller dla fanów mrocznych sekretów. Oglądałem go z wypiekami tydzień w tydzień.

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4. Peacemaker

Świetny kontrapunkt dla ciężkiego tonu „Latarni”, zwłaszcza w 2. sezonie. Serial mocno zakorzeniony w nowym DC Universe. To bezczelna, brutalna, ale też pełna serca opowieść o poczciwym, niezbyt lotnym antybohaterze z filmu „The Suicide Squad”. Dała mi zupełnie inne spojrzenie na ten sam świat, w którym osadzone jest „Lanterns”, oraz pokazała Jamesa Gunna z nieco innej strony.

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5. Pozostawieni

Wcześniejszy serial Damona Lindelofa o świecie, w którym z dnia na dzień 2 proc. ludności znika bez śladu. „Pozostawieni” nie prowadzą co prawda śledztwa per se, ale bohaterowie mierzą się z psychologicznymi konsekwencjami niewyjaśnionej tragedii. Kojarzą mi się z nimi trudy, z jakimi mierzyli się John i Hal. Duszny, emocjonalny i dojrzały dramat z elementami metafizyki.

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A co jeszcze warto obejrzeć po Latarniach?

Chętnie poleciłbym przy tym kolejną produkcję, czyli „Westworld”, ale serial niestety zniknął z HBO Max i obecnie nie jest dostępny w żadnym VOD. Można go jednak kupić w Prime Video i polecam to zrobić! Jest porąbany jak lato z radiem pod względem chronologii. I to jeszcze bardziej niż „Latarnie”!

Swoją drogą w innych serwisach niż HBO Max również znajdziecie świetne seriale, które mogą wypełnić w sercach pustkę po „Latarniach”. Jeśli po finale macie głód kosmitów, a do tego chcielibyście się pośmiać, to odpalcie „Resident Alien” na SkyShowtime i to bez czytania, o co w nim chodzi. Obiecuję, nie pożałujecie!

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„Devs” dostępne obecnie w Disney+ oraz „Czarna materia” od Apple TV+ opowiadają z kolei o problemach, jakie niesie za sobą otwarcie wrót do multiwersum z pominięciem superbohaterów. W poszukiwaniu nielinearnej narracji doprawionej podróżami w czasie warto odpalić sobie „Dark” na Netfliksie.

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A kiedy obejrzymy 2. sezon „Latarni” i gdzie wróci John Stewart? To nie takie proste!

Nie wiemy, czy i kiedy 2. sezon „Latarni” powstanie, bo nie został ogłoszony przez HBO, a w obliczu prób przejęcia Warner Bros. przez Paramount nie można być niczego pewnym. Szef stacji Casey Bloys tonuje nastroje i zaznacza, że decyzje zapadną po pełnej analizie oglądalności finału, ale ptaszki ćwierkają, że za kulisami praca wre, a do pokoju scenarzystów dołączył Christopher Cantwell.

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Ze względu na napięty harmonogram i priorytety kinowo-telewizyjne DCU pod wodzą Jamesa Gunna, potencjalnej kontynuacji losów bohaterów możemy spodziewać się na ekranach najwcześniej na przełomie 2027 i 2028 r. Wiemy jednak, że John Stewart powróci do DC Universe jako Zielona Latarnia w filmie „Man of Tomorrow”, czyli kontynuacji „Supermana”. Może zaliczyć też cameo w innych produkcjach.

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