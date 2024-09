„Pingwin” to najdojrzalsza produkcja z uniwersum Batmana. Max będzie miał hit

Na wstępie podkreślę, że to, co miałem okazję obejrzeć, nie jest jeszcze finalną wersją produkcji - niektóre kolory, efekty specjalne i dźwiękowe, a nawet elementy soundtracku nie są jeszcze do końca zrealizowane i mogą ulec zmianie. Mimo tego, choć nie wiem jeszcze, jaki będzie finał tej opowieści, mogę już potwierdzić: „Pingwin” to intensywna, duszna i gęsta opowieść o narodzinach bossa, o bezwzględnym pokonywaniu usłanej trupami drogi na szczyt.



Colin Farrell w roli Oswalda „Oza” Cobba nie grał w „Batmanie” pierwszych skrzypiec - jeśli chodzi o złoczyńców, opowieść skupiała się w głównej mierze na Riddlerze oraz Falcone. A jednak to właśnie Pingwin i niesamowity występ ucharakteryzowanego nie do poznania (ale nie na tyle, by ograniczyło to jego aktorskie popisy) irlandzkiego gwiazdora najbardziej zaszył się w pamięci widzów. Nie dziwi decyzja, by pierwszy spin-off filmu skupiał się właśnie na nim. Ta bardziej przyziemna, wzorowana na wielu filmowych gangsterach inkarnacja - naraz zabawna i złowroga, nieprzewidywalna i niebezpieczna - okazała się na tyle atrakcyjna i interesująca, że należy uczciwie przyznać: nowy Pingwin naprawdę zasłużył na więcej czasu ekranowego.



Showrunnerka Lauren LeFranc proponuje bardzo autentyczne studium charakteru. Stopniowo, nie posilając się lenistwem pod postacią paskudnej werbalnej ekspozycji, zarysowuje pragnienia i motywacje Oza. Wśród nich przewija się między innymi olbrzymie pragnienie bycia dostrzeganym, które przeistacza się w nieposkromioną obsesję - głównie na skutek manipulacji matki, z którą naszego antybohatera łączą problematyczne stosunki. Są one zarazem jednym z najbardziej intrygujących i najmniej komfortowych elementów serialu.