Cytadela powraca. Kiedy premiera odcinków 2. sezonu serialu?

Przyznam, że o "Cytadeli" dość prędko zapomniałem. 1. sezon nie wzbudził we mnie zbyt gorących uczuć, bardziej czułem, że oglądam go z poczucia kronikarskiego obowiązku, aniżeli chęci zagłębienia się w ten świat pełen szpiegowskich intryg. Lubię oglądać na ekranie Richarda Maddena i Stanleya Tucciego, ale tu wyjątkowo nie sprawiało mi to aż takiej radochy. Nie wiem, czy 2. sezon serialu zmieni moje nastawienie, ale chcę dać mu szansę. Już wkrótce będzie do tego okazja.

REKLAMA

Cytadela wraca z 2. sezonem. Harmonogram premier jest prosty

"Kiedy pojawia się przerażające, nowe zagrożenie, trójka agentów ponownie wkracza do akcji. Teraz muszą zrekrutować nietypowy zespół utalentowanych, nowych agentów i rozpocząć globalną misję, aby powstrzymać spisek, który może zmienić oblicze ludzkości. Dzięki przebojowej akcji, szokującym zdradom i rozbudowanej grupie tajemniczych agentów, stawka nigdy nie była wyższa, a każdy może okazać się przyjacielem lub wrogiem" - tak brzmi oficjalny opis 2. sezonu "Cytadeli".

Do głównych ról powrócą Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas i Stanley Tucci. Z jakim efektem? Dowiemy się 6 maja - to jest bowiem ogłoszony przez Prime Video termin premiery 2. sezonu serialu. Łącznie będzie on liczył 7 odcinków i zgodnie z aktualnymi informacjami, wszystkie mają trafić tego samego dnia do oferty platformy.

To nowość w porównaniu do poprzedniej odsłony, która rozpoczęła od pokazania dwóch pierwszych odcinków, a następnie przeszła do cotygodniowego cyklu. Jaki jest powód takiego rozwiązania? Oficjalnie nie wiadomo, natomiast biorąc pod uwagę solidną krytykę jakości serialu, twórcy mogli uznać, że widownia raczej nie będzie czekała z niecierpliwością na kolejny tydzień dla obejrzenia "Cytadeli" i lepiej sprawdzi się model całościowej premiery jednego dnia, by móc naraz, "hurtem" obejrzeć wszystkie epizody. Czy tak będzie?

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 25.04.2026 07:12

