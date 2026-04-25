Cytadela powraca. Kiedy premiera odcinków 2. sezonu serialu?

Szpiegowski serial braci Russo dla Amazona swego czasu był na ustach wszystkich. Teraz powraca z 2. sezonem, a my sprawdzamy, kiedy do Prime Video trafią nowe odcinki serialu.

Adam Kudyba
cytadela sezon 2 odcinki
Przyznam, że o "Cytadeli" dość prędko zapomniałem. 1. sezon nie wzbudził we mnie zbyt gorących uczuć, bardziej czułem, że oglądam go z poczucia kronikarskiego obowiązku, aniżeli chęci zagłębienia się w ten świat pełen szpiegowskich intryg. Lubię oglądać na ekranie Richarda Maddena i Stanleya Tucciego, ale tu wyjątkowo nie sprawiało mi to aż takiej radochy. Nie wiem, czy 2. sezon serialu zmieni moje nastawienie, ale chcę dać mu szansę. Już wkrótce będzie do tego okazja.

Cytadela wraca z 2. sezonem. Harmonogram premier jest prosty

"Kiedy pojawia się przerażające, nowe zagrożenie, trójka agentów ponownie wkracza do akcji. Teraz muszą zrekrutować nietypowy zespół utalentowanych, nowych agentów i rozpocząć globalną misję, aby powstrzymać spisek, który może zmienić oblicze ludzkości. Dzięki przebojowej akcji, szokującym zdradom i rozbudowanej grupie tajemniczych agentów, stawka nigdy nie była wyższa, a każdy może okazać się przyjacielem lub wrogiem" - tak brzmi oficjalny opis 2. sezonu "Cytadeli".

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun serialu:

Do głównych ról powrócą Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas i Stanley Tucci. Z jakim efektem? Dowiemy się 6 maja - to jest bowiem ogłoszony przez Prime Video termin premiery 2. sezonu serialu. Łącznie będzie on liczył 7 odcinków i zgodnie z aktualnymi informacjami, wszystkie mają trafić tego samego dnia do oferty platformy.

To nowość w porównaniu do poprzedniej odsłony, która rozpoczęła od pokazania dwóch pierwszych odcinków, a następnie przeszła do cotygodniowego cyklu. Jaki jest powód takiego rozwiązania? Oficjalnie nie wiadomo, natomiast biorąc pod uwagę solidną krytykę jakości serialu, twórcy mogli uznać, że widownia raczej nie będzie czekała z niecierpliwością na kolejny tydzień dla obejrzenia "Cytadeli" i lepiej sprawdzi się model całościowej premiery jednego dnia, by móc naraz, "hurtem" obejrzeć wszystkie epizody. Czy tak będzie?

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Adam Kudyba
25.04.2026 07:12
Tagi: Bracia RussoPrime VideoPriyanka ChopraRichard Maddenstanley tucci
6:59
Czy Cień i kość wróci z 3. sezonem? Wiem, że czekacie
Aktualizacja: 2026-04-25T06:59:00+02:00
20:47
Bob Odenkirk nie chce, ale musi skopać wam tyłki. "Normal" wymiata
Aktualizacja: 2026-04-24T20:47:26+02:00
19:27
Nowy klip filmu Diabeł ubiera się u Prady 2 wkurzył widzów. Jest afera
Aktualizacja: 2026-04-24T19:27:40+02:00
17:36
Netflix nakręci serial Scooby-Doo. Tak wygląda Tajemnicza Spółka
Aktualizacja: 2026-04-24T17:36:57+02:00
16:55
Nowości Netfliksa na weekend. Survivalowy hit i wielki powrót do Hawkins
Aktualizacja: 2026-04-24T16:55:59+02:00
15:58
Najlepsze filmy w SkyShowtime. TOP 15 perełek w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-04-24T15:58:47+02:00
15:44
Stranger Things kochało lata 80. Opowieści z 85 kochają Stranger Things
Aktualizacja: 2026-04-24T15:44:00+02:00
15:12
Michael to płaskie kino. Aż zrobiło mi się smutno
Aktualizacja: 2026-04-24T15:12:52+02:00
13:47
LEGO pokazał zestaw Shreka. Szczegóły rozpoznają tylko wierni fani
Aktualizacja: 2026-04-24T13:47:42+02:00
13:09
Nowe fantasy Prime Video zawstydzi Ród smoka
Aktualizacja: 2026-04-24T13:09:16+02:00
11:38
Nowe Stranger Things poprawiło zakończenie serialu. Ona musiała odejść
Aktualizacja: 2026-04-24T11:38:33+02:00
11:02
Genialny, brutalny, nie do zniesienia. Półbrat od twórcy Reniferka - recenzja
Aktualizacja: 2026-04-24T11:02:45+02:00
11:01
Enola Holmes 3 leci na Netfliksa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-04-24T11:01:54+02:00
9:24
Netflix od dawna nie miał tak kinowego thrillera. Ściska w żołądku przez cały seans
Aktualizacja: 2026-04-24T09:24:38+02:00
8:55
Malcolm XD wraca. Widzieliśmy Ekspedycję XD
Aktualizacja: 2026-04-24T08:55:36+02:00
18:44
Finał The Boys zadowoli fanów? Twórca obiecuje, że hit Prime Video nie będzie Grą o tron
Aktualizacja: 2026-04-23T18:44:28+02:00
16:58
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-04-23T16:58:39+02:00
16:07
Teściowie 3 lecą na Netfliksa. Pół Polski na to czekało
Aktualizacja: 2026-04-23T16:07:00+02:00
15:26
Nowości Netfliksa na maj 2026 robią wrażenie. Potężna fala premier
Aktualizacja: 2026-04-23T15:26:32+02:00
14:01
Pierścienie Władzy wrócą szybciej, niż sądziliśmy. 3. sezon nadchodzi
Aktualizacja: 2026-04-23T14:01:53+02:00
