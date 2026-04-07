Prime Video, jaki masz problem z sci-fi? Ludzie wściekli, że skasowałeś to arcydzieło

"Nocne niebo" opowiada historię starszego małżeństwa. Na swoim podwórku państwo Yorkowie skrywają pewną tajemnicę. Nie, nie chodzi o ciało. Tylko o komnatę, która w cudowny sposób przenosi do dziwnej, opuszczonej planety. Gdy w życiu bohaterów pojawia się enigmatyczny młody człowiek, ich spokojne życie zostaje zakłócone, a sekret okazuje się czymś znacznie więcej niż sobie wyobrażali.



Przez osiem odcinków razem z granymi przez J.K. Simmonsa i Sissy Spacek bohaterami odkrywamy kolejne tajemnice komnaty. A pomaga nam w tym... Piotr Adamczyk. Tak, Polak gra w tym amerykańskim science fiction. Nie ma go może dużo, ale potrafi skraść całe show niczym dresiasz w "Hawkeye'u". Tym bardziej więc rodzimi użytkownicy Prime Video powinni się serialem zainteresować. O ile oczywiście jeszcze tego nie zrobili.

REKLAMA

A zrobić mogli, bo "Nocne niebo" nie jest serialem nowym. Serial sci-fi zadebiutował na Prime Video w 2022 roku. I zebrał całkiem dobre oceny od krytyków. Na Rotten Tomatoes ma przecież 75 proc. pozytywnych recenzji. Pomimo ciepłego przejęcia Amazon zdecydował się produkcję skasować. Może nie miała bowiem wysokiej oglądalności, zle udało jej się zdobyć wiernych fanów.

Po latach od skasowania użytkownikom Prime Video wciąż zdarza się "Nocne niebo" wspominać. W mediach społecznościowych nazywają je arcydziełem. Nie stronią też od wściekłości na platformę Amazona, że tak obcesowo obeszła się z serialem science fiction.

"Nocne niebo" na Amazon Prime z J.K. Simmonsem i Sissy Spacek. Miało tylko 8 odcinków. Dlaczego? (...) Jaki mają problem z prawdziwym sci-fi?



"Nocne niebo" na Prime Video to świetne science fiction. Pokrzepiający serial



"Nocne niebo" na Prime Video to dostarczające frajdy science fiction. Ale ma tylko jeden serial - czytamy na X (dawny Twitter).

Podobne wpisy wciąż się zdarzają, ale z każdym miesiącem jest ich coraz mniej. Bo przecież fani "Nocnego nieba" zdążyli już pogodzić się z faktem, że nie dostaną rozwinięcia uwielbianej opowieści. Szkoda by jednak było, aby tak dobry - według ich wpisów - serial science fiction popadł w zapomnienie.

REKLAMA

REKLAMA

Rafał Christ 07.04.2026 08:49

