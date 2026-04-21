Nowy serial w jeden dzień podbił serca widzów Prime Video. Już żądają 2. sezonu

Jeden dzień. Tyle wystarczyło, żeby użytkownicy Prime Video zakochali się w nowym serialu. Dostali od razu wszystkie odcinki "Kevina" i oglądali je na raz. Ciągle im jednak mało. Dlatego teraz w mediach społecznościowych domagają się 2. sezonu.

kevin amazon prime video co obejrzeć opinie
"Kevin" to totalna nowość Prime Video. Dokładnie wczoraj, 20 kwietnia, użytkownicy Prime Video dostali wszystkie odcinki serialu. I od razu zaczęli je oglądać jeden za drugim. Co ich tak przyciągnęło do nowej produkcji? Powody są co najmniej dwa. Nie dość, że animacja dla dorosłych ma chwytliwy koncept fabularny, to jeszcze w jej powstanie była zaangażowana uwielbiana aktorka. Aubrey Plaza wraz z Joe Wengertem i Danem Murphym opowiada historię kota, który pewnego dnia postanawia, że nie chce już mieszkać z ludźmi. Tyle potrzebujecie wiedzieć na temat serwowanej widzom opowieści.

Już po tak skrótowym opisie fabuły "Kevin" brzmi jak serial, który może wypełniać pustkę po BoJack Horsemanie. Aczkolwiek wytycza oczywiście własną ścieżkę, przypadając krytykom do gustu. Co prawda wielu recenzji jeszcze nie ma, ale na trzy recenzje zebrane przez Rotten Tomatoes, dwie są bardzo entuzjastyczne.

Kevin - opinie o nowym serialu Prime Video

Jeśli opinie krytyków do was nie przemawiają, na pewno zrobią to wypowiedzi samych widzów. W naszym kraju próżno szukać "Kevina" w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video, co zaraz wyda się sporym przeoczeniem. W mediach społecznościowych zaraz po premierze serialu zaroiło się od zachwytów nad nową produkcją platformy Amazona.

Oglądam "Kevina" na Prime Video. Na razie serial jest świetny

Właśnie skończyłem bindżować "Kevina". Rozbawił mnie, ale i obrzydził jednocześnie

Dajesz Prime Video, daj "Kevinowi" zielone światło na kolejny sezon, dziękuję!

- czytamy na X (dawny Twitter).

"Kevina" bardzo łatwo zbindżować. Nie trzeba nawet zarywać dla niego nocki. Do najdłuższych seriali przecież nie należy. Składa się z ośmiu odcinków, z czego każdy liczy sobie około 25 minut. Wszystko wskazuje więc na to, że ogląda się go szybko i przyjemnie.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

21.04.2026 08:51
Najnowsze
9:52
Nie liczcie na TEN wątek w Spider-Manie 4. Marvel się go boi
Aktualizacja: 2026-04-21T09:52:08+02:00
9:11
O czym opowie nowy film o X-Menach? Zabraknie wielkiej gwiazdy
Aktualizacja: 2026-04-21T09:11:33+02:00
8:51
Nowy serial w jeden dzień podbił serca widzów Prime Video. Już żądają 2. sezonu
Aktualizacja: 2026-04-21T08:51:00+02:00
19:40
Fani prawie 30 lat czekali na nowe fantasy. Oczu nie można od niego oderwać
Aktualizacja: 2026-04-20T19:40:25+02:00
19:02
Córka Adama Sandlera nie jest nepo baby. Nowość od Netfliksa to dowód
Aktualizacja: 2026-04-20T19:02:00+02:00
18:20
Użytkownicy Netfliksa nie przegapili genialnego thrillera. Zrobili z niego hit
Aktualizacja: 2026-04-20T18:20:00+02:00
17:32
Nie słuchajcie malkontentów. Nowa Mumia robi piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2026-04-20T17:32:00+02:00
16:49
Stamtąd i podróże w czasie. Jak działają i o co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-04-20T16:49:30+02:00
16:26
Najgorszy serial HBO powraca jako hit. Wszystko przez Euforię
Aktualizacja: 2026-04-20T16:26:02+02:00
16:03
Nowe sci-fi wypełnia pustkę po The Expanse. Tego właśnie fani potrzebowali
Aktualizacja: 2026-04-20T16:03:00+02:00
15:33
Kiedy kolejne odcinki Stamtąd? 4. sezon zaczął ostro
Aktualizacja: 2026-04-20T15:33:00+02:00
14:23
Co obejrzeć w Apple TV+ przez darmowy miesiąc? Najlepsze filmy i seriale
Aktualizacja: 2026-04-20T14:23:43+02:00
13:09
Kim jest Człowiek w Żółci z serialu Stamtąd? On zmienia wszystko
Aktualizacja: 2026-04-20T13:09:05+02:00
12:25
Serial Stamtąd powrócił. Podsumowanie 1. odcinka 4. sezonu
Aktualizacja: 2026-04-20T12:25:21+02:00
11:02
Charlize Theron atakuje Chalameta. Aktorka opowiada bzdury
Aktualizacja: 2026-04-20T11:02:45+02:00
10:35
O czym będzie 2. sezon Gorącej rywalizacji? Oto, co wiemy o fabule
Aktualizacja: 2026-04-20T10:35:12+02:00
9:29
Nowe sceny w Avengers: Endgame. Wyjaśniają, o co chodzi w Doomsday
Aktualizacja: 2026-04-20T09:29:45+02:00
16:15
Kolejność czytania książek o Harrym Hole'u. Ile ich jest?
Aktualizacja: 2026-04-19T16:15:00+02:00
15:04
Uwielbiany za granicą program zmierza do Polski. Nasi prowadzący są bezbłędni
Aktualizacja: 2026-04-19T15:04:49+02:00
14:04
Singiel Taco Hemingwaya ocenzurowany. Oryginalna wersja już tylko na płycie
Aktualizacja: 2026-04-19T14:04:00+02:00
