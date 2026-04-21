Nowy serial w jeden dzień podbił serca widzów Prime Video. Już żądają 2. sezonu

Ładowanie...

"Kevin" to totalna nowość Prime Video. Dokładnie wczoraj, 20 kwietnia, użytkownicy Prime Video dostali wszystkie odcinki serialu. I od razu zaczęli je oglądać jeden za drugim. Co ich tak przyciągnęło do nowej produkcji? Powody są co najmniej dwa. Nie dość, że animacja dla dorosłych ma chwytliwy koncept fabularny, to jeszcze w jej powstanie była zaangażowana uwielbiana aktorka. Aubrey Plaza wraz z Joe Wengertem i Danem Murphym opowiada historię kota, który pewnego dnia postanawia, że nie chce już mieszkać z ludźmi. Tyle potrzebujecie wiedzieć na temat serwowanej widzom opowieści.



Już po tak skrótowym opisie fabuły "Kevin" brzmi jak serial, który może wypełniać pustkę po BoJack Horsemanie. Aczkolwiek wytycza oczywiście własną ścieżkę, przypadając krytykom do gustu. Co prawda wielu recenzji jeszcze nie ma, ale na trzy recenzje zebrane przez Rotten Tomatoes, dwie są bardzo entuzjastyczne.

"KEVINA" OBEJRZYSZ NA: KEVIN Prime Video

Jeśli opinie krytyków do was nie przemawiają, na pewno zrobią to wypowiedzi samych widzów. W naszym kraju próżno szukać "Kevina" w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video, co zaraz wyda się sporym przeoczeniem. W mediach społecznościowych zaraz po premierze serialu zaroiło się od zachwytów nad nową produkcją platformy Amazona.

Oglądam "Kevina" na Prime Video. Na razie serial jest świetny



Właśnie skończyłem bindżować "Kevina". Rozbawił mnie, ale i obrzydził jednocześnie



Dajesz Prime Video, daj "Kevinowi" zielone światło na kolejny sezon, dziękuję! - czytamy na X (dawny Twitter).

"Kevina" bardzo łatwo zbindżować. Nie trzeba nawet zarywać dla niego nocki. Do najdłuższych seriali przecież nie należy. Składa się z ośmiu odcinków, z czego każdy liczy sobie około 25 minut. Wszystko wskazuje więc na to, że ogląda się go szybko i przyjemnie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Rafał Christ 21.04.2026 08:51

Ładowanie...