TOP 5 najstraszniejszych horrorów 2026 roku. Najlepszy mógł wam umknąć

Pomysłodawcy Science of Scare od 2020 roku regularnie uaktualniają swoją topkę najstraszniejszych horrorów wszech czasów. Jak zawsze robią to za pomocą naukowych metod: pokazują filmy grozy grupie testowej, każdemu ze śmiałków ciągle mierząc bicie serca. Odnotowują wszelkie zmiany, skoki, spadki, co tylko się da i na tej podstawie obliczają współczynnik strachu danej produkcji.

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Już od lat na pierwszym miejscu zestawienia najstraszniejszych horrorów wszech czasów utrzymuje się "Sinister". Za nim cały czas coś się jednak zmienia. Co roku bowiem pomysłodawcy Science of Scare pokazują śmiałkom nowe filmy grozy, żeby zaktualizować swoją listę. W 2026 roku do pierwszej pięćdziesiątki ich topki wpadło pięć tytułów z ostatnich miesięcy.

TOP 5 najstraszniejszych horrorów 2026 roku:

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Filmy z 2026 roku nie znalazły się jakoś wysoko w zestawieniu najstraszniejszych horrorów wszech czasów. Zajmują miejsca w ostatniej dwudziestce. Najstraszniejszym z nich okazuje się przy tym tytuł z pozycji 33. Który to?

Backrooms. Bez wyjścia

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"Backrooms. Bez wyjścia" to jeden z najgłośniejszych horrorów tego roku. Szybko stał się viralem. Zrobił go w końcu młody youtuber, któremu szansę na zrealizowanie pełnego metrażu dało prestiżowe studio A24. Opłaciło się. Przy 10 mln budżetu produkcja na całym świecie zarobiła ponad 400 mln. Co to oznacza? Mnóstwo przerażonych ludzi. Nie bez powodu film znalazł się na 47 miejscu TOP 50 najstraszniejszych horrorów wszech czasów. Pozycję tę zajmuje ex aequo z "Kiedy zgasną światła" z 2016 roku.

Przeczytaj też naszą recenzję "Backrooms. Bez wyjścia".

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Hokum

Jeszcze straszniejszy od "Backrooms. Bez wyjścia" okazuje się film, który akurat polskie kina ominął. Miał do nich trafić, ale dystrybutor się rozmyślił. W efekcie w naszym kraju produkcja wylądowała od razu na VOD. Wtedy dopiero mogliśmy się przekonać, czy zagraniczni krytycy mieli rację, gdy tak ją zachwalali. Coś w tych pozytywnych opiniach być musiało, skoro "Hokum" znalazł się na 43 miejscu topki najstraszniejszych horrorów wszech czasów.

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Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru

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Trudno sobie wyobrazić, żeby nowy "Naznaczony" miał podzielić los "Hokum" i również ominąć polskie kina. To już szósta odsłona popularnej serii, która z każdą kolejną częścią udowadnia, że ma coś jeszcze do powiedzenia. Może i "Wyjście z mrocznego wymiaru" krytyków nie zachwyciło (58 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale i tak musiało napędzić im niezłego stracha. Według badania Science of Scare w tym sprawdza się znakomicie. Dzięki temu znajduje się na 41 miejscu topki najstraszniejszych horrorów wszech czasów.

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Obsesja

Czas na największy horrorowy hit ostatnich miesięcy. "Obsesja" zarobiła ponad 523 mln dol., co daje jej 10 miejsce na liście najbardziej kasowych filmów 2026 roku. Jest to tym bardziej imponujące, że młody youtuber - Curry Barker - zrobił ją za 800 tys. dol. Jest w jego filmie dużo humoru, więc publiczność na pewno rozbawił. Ale jednocześnie całe tłumy przeraził. W topce najstraszniejszych horrorów wszech czasów zajmuje pozycję 35, ex aequo z "Zakonnicą 2".

Przeczytaj też naszą recenzję "Obsesji".

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Undertone

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O ile nie ma szans, żebyście o powyższych tytułach nie słyszeli, o tyle najstraszniejszy film 2026 roku mógł przemknąć wam pod radarami. "Undertone" nie trafiło do polskich kin, a jakiś czas temu po cichu wpadło na VOD. Każdy, kto jeszcze nie zdążył się z nim zapoznać, powinien go teraz obejrzeć w całkowitych ciemnościach, żeby przekonać się, czy rzeczywiście jest tak przerażający jak wynika z zestawienia Science of Scare. To właśnie ten film znajduje się na 33. miejscu listy. Zajmuje je ex aequo z "Hush".

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