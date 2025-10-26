Elektryzujący thriller od dziś na Netfliksie. Trzyma na krawędzi fotela
Weekendy na platformach streamingowych to zwykle moment, w którym możemy się odprężyć w czterech ścianach za sprawą dobrego filmu lub serialu. Do tego pierwszego grona zalicza się świeżo upieczona część oferty Netfliksa. "Pułapka" to thriller autorstwa jednego z najsłynniejszych reżyserów ostatnich lat, M. Night Shyamalana. Warto zbadać ten tytuł - przynosi on bowiem sporo ciekawych wrażeń.
Cooper (Josh Hartnett) zabiera swoją córkę Riley (Ariel Donoghue) na koncert Lady Raven (Saleka Night Shyamalan), piosenkarki o światowej sławie, idolki zwłaszcza wielu nastolatek. Wydaje się być normalnym, kochającym i lekko krindżowym tatą, który kompletnie nie ogarnia o co chodzi, ale chętnie uszczęśliwi swoje dziecko. Ani ono, ani reszta jego rodziny, nie wie jednak, że pod płaszczykiem przykładnego życia i pracy strażaka Cooper skrywa mroczną stronę - jest seryjnym mordercą. Arena koncertowa to jedna wielka pułapka, zastawiona przez FBI. Jak zatem mężczyźnie (i jego córce) uda się z niej wydostać?
Pułapka - tytuł zgodny z filmową rzeczywistością
Zwiastun obecnego w kinach w zeszłym roku filmu wydawał się być pełen spoilerów - ujawniał bowiem, że główny bohater to poszukiwany morderca, a koncert jest jedną, wielką przykrywką dla obławy policji. Co to więc za radocha, skoro wiemy kim jest główny bohater i wiemy, że będzie chciał się wydostać? Znając zamiłowanie reżysera do różnych dziwnych i kreatywnych rozwiązań czy twistów wywracających cały film, można było spodziewać się naprawdę wszystkiego. Jedną z popularnych teorii co do rozwiązania zagadki fabuły była ta, wg której Lady Raven to wampirka wysysająca energię ze swoich fanów, a ojciec Riley jest jej posłańcem.
Widz praktycznie od początku wie, kim jest Cooper, ale jego próby (najprawdopodobniej) szczerego zadowolenia swojej córki i jednoczesnego poszukiwania możliwych opcji przechytrzenia policji, przynoszą sporo ekscytacji i po prostu emocji. Mężczyzna radzi sobie z precyzją kameleona i gdy już wydaje się, że jest blisko spokoju. M. Night Shyamalan naprawdę świetnie to sobie przemyślał i przez sporą część filmu historia naprawdę elektryzuje. Pomaga w tym m.in. świetnie zainscenizowana atmosfera koncertu, który z jednej strony ma charakter dusznego i pełnego tłumów zgromadzenia, z drugiej - wielkiej, robiącej wrażenie fortecy, którą trzeba skrupulatnie zinfiltrować, żeby się z niej wydostać. Pomimo pewnych niekoniecznie wybitnych rozwiązań pojawiających się w dalszej części fabuły, w tym scenariuszowym szaleństwie jest metoda, dreszczyk emocji i konsekwentnie budowane napięcie, które nie pozwala oderwać się od ekranu
Królem ekranu jest jednak Josh Hartnett, który niedługo przed premierą tego filmu zaliczył znakomitą, drugoplanową rolę u Nolana. W "Pułapce" zagrał pierwszoplanową życiówkę. Doskonale wciela się w Coopera, coraz trudniej kontrolującego swoje dwie strony - troskliwego i kochającego ojca oraz kombinującego, precyzyjnego i coraz mocniej rozedrganego socjopaty. Hartnett bezbłędnie operuje twarzą, dzięki czemu z łatwością wywołuje i sympatię, i śmiertelne przerażenie.
Finalnie "Pułapka" to produkcja, która przynosi satysfakcję. M. Night Shyamalan ma na koncie lepsze filmy - trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. To nieźle rozegrany scenariuszowo, umiejętnie wykorzystujący przestrzeń i trzymający w napięciu thriller, który na swoich barkach niesie fenomenalny Josh Hartnett. "Pułapka" jest dowodem na to, że słynny reżyser wciąż ma w sobie to coś.
Pułapka - obsada filmu
- Josh Hartnett jako Cooper
- Ariel Donoghue jako Riley, córka Coopera
- Saleka Shyamalan jako Lady Raven, gwiazda koncertu
- Hayley Mills jako Josephine Grant, profilerka FBI
- Jonathan Langdon jako Jamie, sprzedawca ze stoiska koncertowego
"Pułapka" jest od dziś dostępna do obejrzenia w ramach oferty platformy streamingowej Netflix.
