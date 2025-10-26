Ładowanie...

Cooper (Josh Hartnett) zabiera swoją córkę Riley (Ariel Donoghue) na koncert Lady Raven (Saleka Night Shyamalan), piosenkarki o światowej sławie, idolki zwłaszcza wielu nastolatek. Wydaje się być normalnym, kochającym i lekko krindżowym tatą, który kompletnie nie ogarnia o co chodzi, ale chętnie uszczęśliwi swoje dziecko. Ani ono, ani reszta jego rodziny, nie wie jednak, że pod płaszczykiem przykładnego życia i pracy strażaka Cooper skrywa mroczną stronę - jest seryjnym mordercą. Arena koncertowa to jedna wielka pułapka, zastawiona przez FBI. Jak zatem mężczyźnie (i jego córce) uda się z niej wydostać?

REKLAMA

Pułapka - tytuł zgodny z filmową rzeczywistością

Zwiastun obecnego w kinach w zeszłym roku filmu wydawał się być pełen spoilerów - ujawniał bowiem, że główny bohater to poszukiwany morderca, a koncert jest jedną, wielką przykrywką dla obławy policji. Co to więc za radocha, skoro wiemy kim jest główny bohater i wiemy, że będzie chciał się wydostać? Znając zamiłowanie reżysera do różnych dziwnych i kreatywnych rozwiązań czy twistów wywracających cały film, można było spodziewać się naprawdę wszystkiego. Jedną z popularnych teorii co do rozwiązania zagadki fabuły była ta, wg której Lady Raven to wampirka wysysająca energię ze swoich fanów, a ojciec Riley jest jej posłańcem.

Widz praktycznie od początku wie, kim jest Cooper, ale jego próby (najprawdopodobniej) szczerego zadowolenia swojej córki i jednoczesnego poszukiwania możliwych opcji przechytrzenia policji, przynoszą sporo ekscytacji i po prostu emocji. Mężczyzna radzi sobie z precyzją kameleona i gdy już wydaje się, że jest blisko spokoju. M. Night Shyamalan naprawdę świetnie to sobie przemyślał i przez sporą część filmu historia naprawdę elektryzuje. Pomaga w tym m.in. świetnie zainscenizowana atmosfera koncertu, który z jednej strony ma charakter dusznego i pełnego tłumów zgromadzenia, z drugiej - wielkiej, robiącej wrażenie fortecy, którą trzeba skrupulatnie zinfiltrować, żeby się z niej wydostać. Pomimo pewnych niekoniecznie wybitnych rozwiązań pojawiających się w dalszej części fabuły, w tym scenariuszowym szaleństwie jest metoda, dreszczyk emocji i konsekwentnie budowane napięcie, które nie pozwala oderwać się od ekranu

Królem ekranu jest jednak Josh Hartnett, który niedługo przed premierą tego filmu zaliczył znakomitą, drugoplanową rolę u Nolana. W "Pułapce" zagrał pierwszoplanową życiówkę. Doskonale wciela się w Coopera, coraz trudniej kontrolującego swoje dwie strony - troskliwego i kochającego ojca oraz kombinującego, precyzyjnego i coraz mocniej rozedrganego socjopaty. Hartnett bezbłędnie operuje twarzą, dzięki czemu z łatwością wywołuje i sympatię, i śmiertelne przerażenie.

Finalnie "Pułapka" to produkcja, która przynosi satysfakcję. M. Night Shyamalan ma na koncie lepsze filmy - trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. To nieźle rozegrany scenariuszowo, umiejętnie wykorzystujący przestrzeń i trzymający w napięciu thriller, który na swoich barkach niesie fenomenalny Josh Hartnett. "Pułapka" jest dowodem na to, że słynny reżyser wciąż ma w sobie to coś.

Pułapka - obsada filmu

Josh Hartnett jako Cooper

jako Cooper Ariel Donoghue jako Riley, córka Coopera

jako Riley, córka Coopera Saleka Shyamalan jako Lady Raven, gwiazda koncertu

jako Lady Raven, gwiazda koncertu Hayley Mills jako Josephine Grant, profilerka FBI

jako Josephine Grant, profilerka FBI Jonathan Langdon jako Jamie, sprzedawca ze stoiska koncertowego

"Pułapka" jest od dziś dostępna do obejrzenia w ramach oferty platformy streamingowej Netflix.

Więcej o Netfliksie przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA





REKLAMA

Adam Kudyba 26.10.2025 12:00

Ładowanie...