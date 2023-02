Zamiast oglądać nowy horror Shyalamana, lepiej sięgnij po jakiś jego wcześniejszy film

Czy czworo jeźdźców apokalipsy są tymi, za kogo się podają? Czy atak ma podłoże homofobiczne? O co w tym wszystkim chodzi? M. Night Shyamalan robi to, co zwykle - posługuje się niedopowiedzeniami, myli tropy i zwodzi nas na manowce. Nie wychodzi mu to jednak najlepiej. Sam się chyba w tym wszystkim gubi, bo jest nie tylko aż nazbyt ambiwalentny, ale też delikatny. Te wszystkie wątpliwości, które raz za razem próbuje w nas wzbudzić, nie mają szans zaistnieć. Coś tu ciągle się nie zgadza. Z tego właśnie powodu finałowy twist zamiast wyciągać na wierzch drugie dno opowieści, obnaża jedynie, że reżyser nie ma nam tak naprawdę nic ciekawego do powiedzenia.