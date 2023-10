Nowy horror Netfliksa to najlepszy serial tego cenionego twórcy. Edgar Allan Poe flirtuje z „Sukcesją”

Twór Flanagana jest zatem wielkim mash-upem twórczości Poego, pozwalającym przekształcić nużącą już nieco narrację na temat plagi opioidów w ekscytującą i ponurą zarazem kronikę stopniowego upadku big-pharmowej rodziny. Upadku, podkreślmy, spowodowanego przez straszliwą klątwę, którą sami powołali do życia.



Flanagan nie bawi się w subtelności. Jego barwne, niepokojące i zmyślnie skomponowane kadry imponują, niepokoją i uzupełniają narrację; przywodzą na myśl długie, nieco patetyczne pociągnięcia pędzla. Dialogi są albo wulgarnie zabawne, albo ustępują miejsca długim, przesadnie wyrafinowanym monologom. Śmierć jest niemal wszechobecna, brutalna i odrażająca, kontrastująca z przepychem i pięknem twarzy, odzieży i posiadłości członków rodziny Usherów. Trudno zliczyć aluzje polityczne, które - o dziwo - nie irytują banałem. Mimo ich mnogości nie sposób powiedzieć, by Flanagan upychał je w opowieści na siłę, dla zasady. Wszystko tu, choć monumentalne, powielane i przerysowane, zawsze okazuje się być na miejscu - trafiać w sedno, zgrabnie ilustrując charaktery, dolewając oliwy do ognia atmosfery i emocji, a jednocześnie przypominając o pełnych egzaltacji korzeniach tej historii.



Odniesień do twórczości Poego jest tu zresztą całe mnóstwo, nie tylko w sferze stylistyki i charakteru opowieści. Są to obrazy, nazwy, postacie, a nawet całe wątki w poszczególnych odcinkach - i tak na przykład Fortunato, nazwa firmy, to oryginalnie miano szlachcica z noweli Beczka Amontillado; C. Auguste Dupin to współczesna wersja pierwszego w historii literatury detektywa, który pojawił się w kilku dziełach bostończyka; o powracającym kruku nawet nie wspominam. Jest tego naprawdę mnóstwo i choć można zarzucić Flanaganowi nieco zarozumiałą pretensjonalność, osobiście z radością odkrywałem kolejne bardziej i mniej sprytnie zaszyte referencje.



Skala całej historii wymusza skakanie po wielu wątkach rozsypanych na przestrzeni wielu dekad - co bywa męczące. Twórcy nie zawsze radzą sobie z utrzymaniem odpowiedniego tempa czy zachowaniem równowagi w budowaniu zaangażowania. Zdarza się, że odchodzenie od głównej osi fabularnej frustruje, bo poboczne elementy tracą impet i przestają utrzymywać oczekiwany stopień zainteresowania widza. Nie dzieje się to jednak zbyt często - cała struktura jest przemyślana i dopracowana, atmosfera ponurej, przerażającej nieuchronności zagęszcza się z epizodu na epizod, przerzucanie uwagi na kolejnych członków rodziny zachowuje konsekwentny rytm.