Ulubieni aktorzy Mike'a Flanagana. Z kim najczęściej współpracuje reżyser "Nawiedzonego domu na wzgórzu"?

Choć Mike Flanagan dał się poznać szerszej publiczności za sprawą "Nawiedzonego domu na wzgórzu", który zadebiutował w serwisie Netflix w 2018 roku, to nie jest to jedyne popularne dzieło reżysera. Flanagan stanął bowiem za kamerą takich filmów jak "Oculus", "Hush", "Ouija: Narodziny zła" czy "Zanim się obudzę", czyli horrorów, które należą do jednych z najbardziej znanych produkcji w tym gatunku. Dwa lata po premierze "Nawiedzonego domu na wzgórzu" na Netfliksie pojawił się serial "Nawiedzony dwór w Bly" i już wtedy widzowie mogli skojarzyć, że kilkoro aktorów z poprzedniej produkcji Flanagana zagrało również w jego najnowszym serialu. Podobnie jest i teraz za sprawą "Zagłady domu Usherów", gdzie ponownie pojawiły się te same twarze. Kim są aktorzy z "rodziny" Mike Flanagana? Należą do niej: