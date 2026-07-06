Mocna połowa 3. sezonu Rodu Smoka. Jest zwiastun 4. odcinka

Choć Rhaenyra zajęła Królewską Przystań, wojna domowa zwana Tańcem Smoków wcale nie chyli się ku końcowi. Przed nami kolejne manipulacje, zdrady i rozlewy krwi. 3. odcinek 3. sezonu pokazuje wzrost przewagi Zielonych, choć Aegon Targaryen wciąż pozostaje zaginiony.



Ormund Hightower wraz ze swoją armią konsekwentnie realizuje kolejne etapy kampanii, a Rhaenyra nie potrafi rozszyfrować jego planów. W najnowszym odcinku dowiaduje się, że Ormund posłużył się fałszywym Daeronem Targaryenem, dzięki czemu zyskał idealną okazję do zajęcia Tumbleton. Dlaczego zdecydował się na taki krok? Wkrótce się dowiemy. Tak czy inaczej, to właśnie Ormund wyrósł na głównego przeciwnika królowej. Rhaenyra nie rozumie, dlaczego postanowił zdobyć Tumbleton ani jaki jest jego dalszy plan. W następnym odcinku odwiedzimy to miasto i zobaczymy, jak armia Hightowera przejmuje jego ulice, siejąc chaos.

Ród Smoka, sezon 3., odcinek 4. - zwiastun. Co dalej?

Zobaczymy również, jak Criston Cole i Gwayne Hightower wreszcie docierają do Harrenhal. Najpewniej będą jednak zaskoczeni, że nie zastaną tam Aemonda. Spotkają natomiast Alys.

No własnie: Aemond i Alys. Ostatnim razem, gdy widzieliśmy ich w Harrenhal, ciężko ranny Aemond błagał Alys o pomoc (został dźgnięty nożem). W 3. odcinku oboje są całkowicie nieobecni, ale wiadomo, że jeszcze powrócą. Jednooki Aemond nie powiedział jeszcze, rzecz jasna, ostatniego słowa, choć po wydarzeniach z 2. odcinka jego los może wydawać się niepewny tym widzom, którzy nie czytali „Ognia i krwi”. Pozostali doskonale wiedzą, dokąd zmierza ten wątek, jednak nie mamy pewności, w jaki sposób serial przedstawi go na ekranie. I jakie zmiany jeszcze wprowadzi.



W Królewskiej Przystani Rhaenyra wciąż próbuje umocnić swoją władzę, co zwiastun wyraźnie podkreśla. Jej obozowi brakuje pieniędzy i zasobów, a jeśli ta słabość wyjdzie na jaw, może istotnie podważyć jej prawa do tronu.



Wielką niewiadomą pozostaje także podróż Aegona i Larysa, której krótki fragment pojawia się w trailerze. Tego wątku nie było w książce, dlatego zarówno czytelnicy, jak i pozostali widzowie nie wiedzą, czego się spodziewać. Aegon wyraźnie tłumi w sobie ogromną złość - czas pokaże, czy stanie się ona jego największą siłą, czy sprowadzi na niego zgubę.



Otwartą kwestią pozostaje również przyszłość Rhaeny. Scenarzyści „Rodu Smoka” przekazali jej część historii Nettles - bohaterki znanej z książki - co może diametralnie zmienić jej dalsze losy. Obecnie Rhaena ukrywa się po tym, jak dosiadła dzikiego smoka, Owcokrada, podczas bitwy o Gardziel. Nie potrafiąc nad nim zapanować, nieumyślnie doprowadziła do śmierci wielu „swoich”, w tym - pośrednio - Jacaerysa Velaryona.



Przyszłotygodniowy odcinek (premiera: poniedziałek, 13 lipca w HBO Max) doprowadzi nas na półmetek sezonu. Miejmy nadzieję, że napięcie będzie niezmiennie rosnąć.

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