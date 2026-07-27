Co słychać w The Walking Dead? Dead City wróciło z 3. serią

„The Walking Dead” skończyło się po 11. sezonach, ale uniwersum Żywych Trupów nadal ma się dobrze za sprawą kolejnych spin-offów. Najciekawszym z nich, który jest w zasadzie nieformalnie bezpośrednią kontynuacją serialu-matki, okazał się bez dwóch zdań „The Walking Dead: Dead City”. W jego ramach Maggie musiała połączyć siły z Neganem, czyli mężczyzną odpowiedzialnym za śmierć jej męża, Glenna.

Serial doczekał się właśnie 3. sezonu, w którym najstarsza stażem bohaterka oryginalnego „The Walking Dead” oraz noszący ikoniczny kij baseballowy najbardziej przerażający złoczyńca, jakiego w historii tej produkcji mieliśmy, ponownie muszą połączyć siły w walce z nowym zagrożeniem. Jakie wyzwania czekają ich tym razem oraz jak znaleźli się w tym miejscu? Prześledźmy i przypomnijmy.

O czym były pierwsze dwie serie The Walking Dead: Dead City?

W pierwszym sezonie osadzonym fabularnie już kilkanaście lat po apokalipsie, Maggie zmuszono do zawarcia trudnego sojuszu z Neganem, który ponad dekadę temu zamordował jej ukochanego. Jej syn, Hershel, został porwany oraz uwięziony w ruinach Manhattanu. Kobieta w towarzystwie swojego najgorszego wroga musiała udać się do samego centrum Nowego Jorku opanowanego zarówno przez Szwędaczy, jak i powstałą na gruzach społeczność.

Maggie pod koniec 1. sezonu „The Walking Dead” udaje się uratować syna z rąk okrutnej Damy i szalonego Chorwata, byłego Zbawcy, podczas gdy Negan zostaje wchłonięty wbrew swej woli przez ich organizację. Zaczyna pomagać nowojorczykom w konsolidowaniu władzy, ale nie robi tego z chęcią. Maggie z kolei niechętnie wraca do miasta, a ich drogi znów się krzyżują - kobieta planowała nawet zabić mężczyznę na prośbę swojego syna…

O czym jest 3. sezon The Walking Dead: Dead City?

W nowym odcinku ponownie trafiamy do Nowego Jorku opanowanego przez Żywe Trupy, a za Neganem i Maggie wystawione zostały listy gończe, które rozwiesza dwóch rzezimieszków. Kobietę spotykamy w chwili, gdy zasypuje świeży grób, a ranny były szef Zbawców jej towarzyszy. Przypomina, iż czuje się on zdradzony, gdyż został zwabiony na wyspę podstępem, a następnie wydany psycholom.

Rolę się odwróciły i to Maggie proponuje towarzyszowi, by zapomnieć sobie dawne urazy, ale on jest zdruzgotany stratą osoby, którą się opiekował. Chwilę się kłócą, aż trafia na nich para ocalałych, Renata i Luis. Planują oddać Negana w ręce Chorwata w zamian za paliwo. Dopiero od naszych bohaterów się dowiadują, iż układ sił się zmienił, bo władzę nad miastem przejął Nowy Babilon.

A potem w Martwym Mieście mamy małe trzęsienie ziemi.

Maggie i Negan zostali schwytani, a gdy byli prowadzeni przez Nowy Jork natrafili na Hershela. Potem nastąpiła niespodziewana eksplozja powalająca dzieciaka. Po klimatycznej jak zawsze czołówce skrępowani bohaterowie opuszczają zadymioną ulicę i trafiają do piwnicy, gdzie czekają na nich Szwędacze, z którymi muszą poradzić sobie bez użycia rąk. Chłopak został z kolei na ulicy.

Co ciekawe, w tym samym miejscu pojawił się również Chorwat, złowieszczo uśmiechając się do pary, która schwytała Negana i Maggie. Ta porywa złoczyńcę i wymaga od niego, by ten dał im zbiornik z metanem wytwarzanym z tytułowych żywych trupów, ale ten ich informuje, iż to właśnie one chwilę temu wybuchły, do czego sam doprowadził, byle tylko paliwo nie wpadło w obce ręce.

Największy złol w „Dead City” ujawnił, że został poważnie zraniony.

W tym samym momencie zraniony i opadły z sił Negan był już gotów umrzeć, gdy ruszał na niego Szwędacz, ale Hershel szukający matki zdążył zabić ostatniego stwarzającego jeszcze zagrożenie potwora w piwnicy w porę. Chwilę później dołączyli do nich ci sami ludzie, którzy chwilę temu więzili głównych bohaterów w towarzystwie Chorwata, którego kobieta mimo protestów brata uratowała.

Negan, odzyskawszy swój kij był już gotów zabić mężczyznę, który go uwięził, ale jego towarzyszka wykrzyczała, iż wcale nie chcieli zrobić mu krzywdy, bo próbowali… ocalić dziecko jego bratowej - co uratowało im życie, kończąc jednocześnie pierwszy akt nowego odcinka. W kolejnym jesteśmy z kolei świadkami imprezy w ramach retrospekcji rozgrywającej się cztery miesiące wcześniej.

No i na tę imprezę z okazji powiększenia się rodziny wpadł Chorwat.

Spotkanie zakończyło się podwójnym morderstwem, gdyż Chorwat postanowił podporządkowywać sobie innych ocalałych w ten sam sposób, jak robił to Negan, gdy stał na czele Zbawców. Oszczędził resztę po tym, jak Renata zagroziła, iż wysadzi się wraz z nim. Potem wróciliśmy do teraźniejszości, a Luis apelował, by go wypuścić, bo jego bratowa, której partnera wtedy zabito, właśnie rodzi.

Maggie wyjaśniła, iż grupa jest obecnie uwięziona, bo na powierzchni jest za dużo Szwędaczy i postanowiła zbadać piwnicę, co dało jej czas na to, by porozmawiać ze swoim pogubionym synem, który… od jakiegoś czasu ją obserwował. W końcu udało im się pogodzić, a młody najwyraźniej zrozumiał, że jego żal do matki był w dużej mierze wynikiem manipulacji ze strony Damy.

Wyjaśniło się też wreszcie, czemu Renata oszczędziła Chorwata.

Po krótkiej przepychance wyszło na jaw, że dziecko wymagać będzie po przedwczesnych narodzinach inkubatora, a ten potrzebuje paliwa, a Chorwat wie, jak i gdzie je wytworzyć. Oczywiście nie zdradził tajemnicy w obawie, iż zostanie zabity - zaoferował, że zaprowadzi ich do miejsca, gdzie ukryty został prototyp jego maszyny i mamił ich wizją świata z dostępem do energii.

Negan oczywiście epatuje nihilizmem i ani myśli przyjąć zaproszenia do drużyny; zamiast tego idzie na górę do baru, gdyż to w jego piwnicy przypadkiem bohaterowie się ukryli. Trafia w nim na barmana o imieniu Dillard, który gwiżdżąc przechadza się za ladą, chociaż jego gośćmi, z którymi wesoło rozmawia, są… Szwędacze. Surrealistyczna scena kończy się toastem i cięciem.

I to krótka przerwa akurat na filozoficzne dysputy.

Maggie, Hershel i Renata rozmawiają o tym, czy zemsta w upadłym świecie ma sens, a bohaterka prosi o to, aby Luis, który jest lekarzem, zbadał plecy Negana, w które dzień wcześniej wbiła nóż. Ten z kolei w najlepsze gawędzi sobie z barmanem, który zaczął przerabiać żywe trupy na nawóz, którym żywią się żaby, a żabami - hodowane w budynku indyki. Całkiem sprytnie to sobie wymyślił!

Negan mimo ugodzenia nożem trzyma się przy tym całkiem nieźle, ale ranę Chorwata toczy ropa, więc Luisowi i jego siostrze kończy się czas na uzyskanie z jego strony pomocy. Maggie z kolei proponuje nowo poznanym ocalałym, aby wrócili razem z nią do Cegielni, gdzie planuje przywrócić zasilanie, ale Renata twierdzi, że mimo wszystko planuje zostać w mieście.

O pomoc prosi Maggie i Hershela, którzy decydują się jej udzielić.

Maggie postanawia przekonać Negana twierdząc, iż wie, co przeżywa właśnie kobieta spodziewająca się dziecka - prosząc o jego pomoc po raz ostatni i obiecując, iż Luis się nim zajmie, wręczając mu przy okazji jego kij. Ten nie umie jej odmówić, a nowa przygoda się rozpoczyna. Grupa zbiera się i rusza w kierunku wskazywanym przez umierającego Chorwata.

Dotarłszy do chorwackiego konsulatu, w którym złoczyńca ukrył prototyp swojego urządzenia do wytwarzania metanu wraz z jego planami, pod którym stoją poniszczałe ikoniczne żółte taksówki, wszyscy poza Neganem i jego dawnym druhem wchodzą do środka. Chorwat umiera w ramionach swojego idola, na schodach prowadzących do budynku, patrząc na postrzępioną flagę swojego kraju.

Kolejną sceną jest już poród w ruinach okolicznego szpitala.

Luis przekazuje opiekę nad rodzącą Hershelowi (swoją drogą nie zdziwię się, jeśli ten postanowił po wydarzeniach z tego odcinka został lekarzem!), a sam rusza po… swojego brata, ojca rodzącego się dziecka. To właśnie on, po zamianie w Szwędzacza, miał zostać przerobiony na metan w zbiorniku Chorwata. W ten sposób po raz ostatni, już po infekcji, przysłużył się bliskim.

Już po udanym porodzie Renata zaproponowała, aby ludzie Maggie z Cegielni osiedlili się w Nowym Jorku, bo Manhattan to forteca, a ocalałym ze szpitala brakuje jedynie kogoś, kto potrafiłby zadbać o ich bezpieczeństwo. Ta sugestia trafiła na podatny grunt, aczkolwiek wyjaśniła, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji musi porozmawiać z Hershelem.

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Na sam koniec nowego odcinka „The Walking Dead: Dead City” została jeszcze rozmowa Maggie z Neganem, który po opatrzeniu jego rany planował zniknąć po angielsku. Kobieta podziękowała mu za pomoc, a ten spytał ją, czemu go, mając okazję, nie zabiła. Wyjaśniła, że oszczędziła go, bo uznała, że mimo swojej przeszłości jest zdolny do dobrych czynów.

Negan potem ruszył do baru Dillarda, a Maggie i Hershel spojrzeli z okna szpitala na ruiny Nowego Jorku. Odcinek kończy się zaś na spotkaniu dwóch rzezimieszków z prologu, na których natyka się Dama, która nadal żyje. No i pewnie będzie teraz planowała zemstę. Planuje zacząć od nowa, bo jak wyjaśnia swoim protegowanym, „każde Imperium rodzi się z popiołów”…

A jak i gdzie oglądać „The Walking Dead: Dead City” w Polsce? Pierwsze dwa sezony są dostępne w Canal+ Online, podobnie jak 1. odcinek 3. serii, który trafił do biblioteki zgodnie z planem. Kolejne również będą się pojawiać w tym serwisie VOD w każdy poniedziałek niedługo po amerykańskiej premierze.

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