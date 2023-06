„The Walking Dead: Dead City” nie ma ani w ramówce AMC Polska (chociaż produkuje go amerykańskie AMC), ani Fox Polska (czyli stacji, która w naszym kraju zajmowała się dystrybucją „The Walking Dead”). Nie obejrzymy go też w serwisach Netflix, Disney+ i HBO Max (gdzie dostępne jest 11 sezonów serialu-matki), ani w Prime Video (Amazon ma prawa do „Fear the Walking Dead” i „The Walking Dead: World Beyond”), podobnie jak „Tales of the Walking Dead”.