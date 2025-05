The Walking Dead wróciło na właściwe tory. Czego dowiadujemy się z 2. serii Dead City?

Niejednoznaczni bohaterowie, konflikty na szeroką skalę i studium upadku ludzkiej moralności z zombie w tle - czego tu nie lubić? Mam tylko nadzieję, że kolejne epizody utrzymają dotychczasowy poziom, bo jeśli tak, to serial będzie nie lada gratką dla wszystkich fanów „Żywych trupów”. Nie mogę się też doczekać, aż postaci ze spin-offów zbiorą się wspólnie na ekranie, niczym Avengersi.



No nie oszukujmy się - do tego to wszystko prowadzi. Rick i Michonne oraz Carol i Daryl w pozostałych spin-offach „The Walking Dead” zakończyli swoje wątki i tylko czekać, aż Maggie i Negan do nich dołączą… jeśli tylko AMC nie zrobi nam psikusa i jednego lub wręcz obu głównych bohaterów „The Walking Dead: Dead City” nie uśmiercą. W tym uniwersum niczego nie możemy być w końcu pewni…



A gdzie obejrzeć „The Walking Dead: Dead City” w Polsce? Prawda do pokazywania tego spin-offa w naszym kraju wykupiła platforma Canal+. Dzięki temu cały pierwszy sezon oraz pierwsze dwa epizody drugiego można już obejrzeć online w ramach abonamentu na tę usługę. Kolejne odcinki będą trafiały do biblioteki serwisu co tydzień. Tym razem dostaniemy ich zaś osiem, a nie jedynie sześć.